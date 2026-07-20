Čas je za nove sadike jagod

Ko poberemo zadnje enkrat rodne jagode, delo na jagodni gredi še zdaleč ni končano. Prav poletje je odločilno obdobje, ko rastline poskrbijo za prihodnji pridelek. Z nekaj preprostimi ukrepi lahko zmanjšamo tveganje za bolezni, spodbudimo zdravo rast in si hkrati vzgojimo nove sadike. Če so jagode med sezono prizadele glivične bolezni, predvsem siva plesen ali listna pegavost, je pomembno, da odstranimo vse plesnive plodove in okužene dele rastlin. Pri močno prizadetih enkrat rodnih jagodah po obiranju porežemo oziroma pokosimo liste, pri tem pa pazimo, da ne poškodujemo srčka rastline. Nato nasad dobro zalijemo in pognojimo s kompostom ali namenskim gnojilom za jagode. Če so rastline zdrave, rez listov ni potrebna.

Če nasada ne nameravamo obnavljati, sproti odstranjujmo živice.

Poletna vročina jagodam hitro povzroči stres, zato jih redno zalivamo, in to neposredno ob koreninah, brez močenja listov, najbolje zjutraj. Zalivanje po listih namreč povečuje možnost razvoja glivičnih bolezni. Če nasada še ne nameravamo obnavljati, sproti odstranjujmo živice (pritlike), saj rastlinam jemljejo energijo, nasad pa postane pregost in bolj dovzeten za bolezni.

Poletje je najboljši čas, da si sami vzgojimo nove sadike. Za razmnoževanje izberemo dve ali tri zdrave rastline, jim odstranimo cvetove in škodljivce ter pustimo, da razvijejo živice. Ko se mlade rastlinice dobro ukoreninijo, jih presadimo na novo, dobro pripravljeno gredo. Tak način je uspešnejši od uporabe naključno ukoreninjenih živic iz starega nasada, kjer je večja možnost prenosa bolezni.

Nasad po nekaj letih preselimo

Jagode na istem mestu ne uspevajo dolgo. Priporočljivo je, da gredico preselimo najpozneje po štirih letih, še bolje pa že po od dveh do štirih sezonah. S tem zmanjšamo izčrpavanje tal ter tveganje za virusne in glivične bolezni. Najprimernejši čas za sajenje novih sadik je od konca obiranja do konca avgusta. Tako se bodo rastline do zime dobro ukoreninile in prihodnje leto bogato obrodile. Če imamo težka in zbita tla, jih je priporočljivo saditi na dvignjene grebene, kjer se korenine bolje razvijajo.

Pri krepitvi rastlin lahko pomaga škropivo iz njivske preslice.

Za zdrave jagode so pomembni sončna lega, zračna, humusna in nekoliko kisla tla ter dobra preventiva. Zoreče plodove zaščitimo pred stikom z mokro zemljo s slamnato zastirko, ob zalivanju pa rastlin nikoli ne močimo z vrha. Pri krepitvi rastlin lahko pomaga tudi škropivo iz njivske preslice. Nekaj pozornosti po obiranju se obrestuje – zdrave rastline bodo lažje prestale poletje in nas prihodnjo sezono nagradile z obilnejšim in kakovostnejšim pridelkom.

Zdrave rastline bodo lažje prestale poletje in nas prihodnjo sezono nagradile z obilnejšim in kakovostnejšim pridelkom. FOTO: Westend61/Getty Images