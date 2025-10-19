Čas za kuhinjsko revolucijo: sprožilo jo je indukcijsko kuhanje

Mnogi še vedno dajemo prednost ognju pred sodobno tehnologijo, čeprav slednja prinaša vse bolj dovršene rešitve. Četudi je indukcijsko kuhanje hitrejše, varnejše in energetsko učinkovitejše, se mnogi še vedno ne odločamo za ta prehod.

Tu je nekaj razlogov, zakaj. Glavna ovira menda sploh ni način kuhanja, pač pa se skriva v elektriki. Indukcijske kuhalne plošče običajno zahtevajo poseben priključek, ki ga starejše kuhinje nimajo. Če bi hoteli to spremeniti, bi se stroški naglo povečali in že preprosta zamenjava štedilnika bi se spremenila v mini prenovo. Pa vendar obstaja rešitev: to je prenosna indukcijska kuhalna plošča, ki jo lahko preprosto priključimo v običajno vtičnico. Na ta način lahko preizkusimo vse prednosti indukcije, in to brez gradbenih del in večjih naložb.

Prenosna indukcijska kuhalna plošča je vstopna točka do kuhinjske revolucije. FOTO: Tylim/Getty Images

Indukcija je močno spremenila način kuhanja, saj ni več vidnega plamena, vse je tiho in minimalistično čisto. Kuhanje je postalo zelo intimna izkušnja. Pri indukciji ni ognja, ni vročine pod rokami, vse se dogaja hitro in natančno, a drugače, kot smo bili vajeni. Mnogi še niso imeli priložnosti kuhati na indukciji in zato ne morejo vedeti, kako se ta odziva, kako hitro se segreje, kako natančen je nadzor. Brez teh izkušenj je odločitev za prehod težka. Brez možnosti preizkusa naprave se namreč le stežka odločimo za novo tehnologijo.

Posoda, dodaten strošek

Razlog za oklevanje je tudi strah pred dodatnimi stroški. Indukcija zahteva posodo z magnetnim dnom. Nerjaveče jeklo in lito železo delujeta odlično, aluminij, baker in steklo pa ne. Preprost test bo vse razkril: če se magnet prilepi na dno lonca, je ponev primerna za indukcijo, v nasprotnem primeru je treba nadgraditi in osvežiti zalogo kuhinjske posode.

Marsikdo še vedno prisega na plamen. FOTO: M-production/Getty Images

Eden najbolj razširjenih mitov je, da indukcija ne more zagotoviti enake ravni toplote kot plin. Še vedno namreč obstaja prepričanje, da indukcija ne more ustvariti žara, ki je potreben za hitro pripravo jedi iz voka ali dobrega zrezka. A to ni res: tudi indukcija lahko doseže zelo visoke temperature in jih enakomerno vzdržuje, pogosto celo učinkoviteje kot plin.

Za mnoge je kuhanje veliko več, čutna izkušnja, indukcija pa je tako tiha, skoraj klinična ... A že po nekaj dneh večina uporabnikov odkrije tudi drugo plat: čistejšo kuhinjo, manj hrupa, večji nadzor. Cene indukcijskih kuhalnih plošč so se z leti znižale, še vedno pa spadajo v višji cenovni razred. Ko seštejemo vse stroške pri namestitvi, zraven pa še morebitno zamenjavo posode, se zdi ta naložba precej visoka, še posebno če kupec ni prepričan, ali mu bo ta način kuhanja všeč.

Vsem neodločenim za idealen začetek priporočajo prenosno indukcijsko kuhalno ploščo. Z minimalno naložbo bo namreč mogoče izkusiti hitrost, varnost in preprostost ter se odločiti, ali je morda že napočil čas za sodobno kuhinjsko revolucijo.