Imate bojler? Te informacije vam utegnejo priti prav

Čeprav so eksplozije bojlerjev redke, so lahko posledice okvar resne in zelo nevarne. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko pokvarjen bojler povzroči ne le materialno škodo, temveč tudi poškodbe in celo tragedijo, še posebno če je v trenutku okvare kdo v bližini naprave. Prav zato je redno vzdrževanje bojlerja ključno za varnost naših domov, zlasti ko gre za starejše naprave.

Težave se lahko pojavijo, kadar sta tlak in temperatura v bojlerju previsoka oziroma če iz sistema uhajata plin ali voda. Da bi se pravočasno odzvali in preprečili resne okvare, je zato pomembno, da smo pozorni na določene opozorilne znake, vsa popravila pa prepustimo usposobljenemu serviserju.

Eden najpogostejših znakov težav je puščanje vode pri varnostnem ventilu, ki nadzoruje tlak in temperaturo vode. Če opazimo puščanje, to pomeni, da ventil ne more več zdržati pritiska v rezervoarju, zaradi česar je treba takoj poklicati strokovnjaka. Ventil namreč ne bi smel biti stalno odprt ... Običajno se slednje sproži le takrat, ko tlak ali temperatura vode dosežeta določeno mejo, s čimer omogoči sprostitev odvečne toplote ali pritiska. Če je ventil stalno odprt, kaže na okvaro ali nepravilno delovanje sistema, kar dolgoročno povečuje tveganje za resnejše težave.

Še en opozorilni znak je umazana ali rjavkasta voda. Obloge in rja, ki se nabirajo v bojlerju in zmanjšujejo učinkovitost ogrevanja, lahko povzročajo tudi pokanje in dolgoročno poškodujejo napravo. Če opazimo spremembo barve vode, moramo takoj narediti načrt servisa ali čiščenja bojlerja, s čimer bomo preprečili okvaro ogrevalnega sistema.

Obloge in rja, ki se nabirajo v bojlerju, zmanjšujejo učinkovitost ogrevanja.

Opozorilni zvoki

Tudi neprijeten vonj, podoben gnilim jajcem, lahko opozarja na težavo. Pri električnih bojlerjih nastane vonj po vodikovem sulfidu pogosto zaradi bakterij v vodi, to je znak, da je potreben servis. Če gre za plinski bojler in zaznamo plin, je položaj še bolj resen in zahteva takojšnje ukrepanje: pri priči moramo zapreti plinski ventil in poklicati servis.

Tudi zvoki, ki jih proizvaja bojler, lahko razkrijejo težave. Pokanje ali brnenje nastane, ko se na dnu rezervoarja naberejo obloge, voda pa začne pod omenjenimi oblogami vreti. To je znak, da grelni elementi ne delujejo optimalno in da sta potrebna redni pregled ter čiščenje.

Pokanje ali brnenje nastane, ko se na dnu rezervoarja naberejo obloge, voda pa začne pod njimi vreti.

Večino okvar je mogoče preprečiti ali odpraviti z rednim vzdrževanjem in pravočasnim servisom. Varnostni ventil, čistoča rezervoarja ter pregled cevi in priključkov so ključni za varnost. Četudi so eksplozije redke, pa se resne težave običajno začnejo z majhnimi opozorilnimi znaki – puščanjem, oblogami, vonjem ali pokanjem. Bodimo torej pozorni nanje in ukrepajmo še pravočasno, s čimer bomo zaščitili svoj dom in družinske člane.