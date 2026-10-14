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KMETIJSKI STROJI

Če potrebujete traktor za trajne nasade, je ta odlična izbira (FOTO)

New Holland ima v proizvodnem programu tudi ozkokolotečne traktorje, ki so namenjeni za delo v vinogradih in sadovnjakih.
New Holland T 4.100 F ima vgrajen motor nazivne moči 73 kW (99 KM), merjeno po standardu ECE R 120. FOTO: Tomaž Poje

New Holland T 4.100 F ima vgrajen motor nazivne moči 73 kW (99 KM), merjeno po standardu ECE R 120. FOTO: Tomaž Poje

Za sprednje priključke sta pomembna sprednja priključna gred s 1000 vrt./min in sprednje dvigalo, ki dvigne 1500 kg. Traktor ima klimatsko napravo, sprednjega okna ni mogoče odpreti, da bi imeli naravno prezračevanje.  FOTO: Tomaž Poje

Za sprednje priključke sta pomembna sprednja priključna gred s 1000 vrt./min in sprednje dvigalo, ki dvigne 1500 kg. Traktor ima klimatsko napravo, sprednjega okna ni mogoče odpreti, da bi imeli naravno prezračevanje.  FOTO: Tomaž Poje

Velik, raven barvni LCD-zaslon je razdeljen na štiri razdelke, vsak ima svojo funkcijo.  FOTO: Tomaž Poje

Velik, raven barvni LCD-zaslon je razdeljen na štiri razdelke, vsak ima svojo funkcijo.  FOTO: Tomaž Poje

Na desni strani v kabini so glavne komande, kot so menjalniška ročica, ročica za upravljanje hidravlike, stikali za vklop zadnje in prednje priključne gredi ...  FOTO: Tomaž Poje

Na desni strani v kabini so glavne komande, kot so menjalniška ročica, ročica za upravljanje hidravlike, stikali za vklop zadnje in prednje priključne gredi ...  FOTO: Tomaž Poje

New Holland T 4.100 F ima vgrajen motor nazivne moči 73 kW (99 KM), merjeno po standardu ECE R 120. FOTO: Tomaž Poje
Za sprednje priključke sta pomembna sprednja priključna gred s 1000 vrt./min in sprednje dvigalo, ki dvigne 1500 kg. Traktor ima klimatsko napravo, sprednjega okna ni mogoče odpreti, da bi imeli naravno prezračevanje.  FOTO: Tomaž Poje
Velik, raven barvni LCD-zaslon je razdeljen na štiri razdelke, vsak ima svojo funkcijo.  FOTO: Tomaž Poje
Na desni strani v kabini so glavne komande, kot so menjalniška ročica, ročica za upravljanje hidravlike, stikali za vklop zadnje in prednje priključne gredi ...  FOTO: Tomaž Poje
Tomaž Poje
 14. 10. 2026 | 08:09
3:05
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New Holland je v Sloveniji že vrsto let prvi po prodaji novih traktorjev. V proizvodnem programu imajo tudi ozkokolotečne traktorje, ki so namenjeni za delo v trajnih nasadih (vinogradih in sadovnjakih). Ena izmed serij, namenjenih za trajne nasade, je nova posodobljena serija T 4 F/N/V, v kateri je pet modelov z močjo od 80 do 120 KM. Novi traktorji so takoj prepoznavni po prenovljenem videzu, ki vključuje osvežen logotip in nalepke v slogu večjih traktorjev New Holland, nove obrobe luči ter nove LED-smerokaze, vgrajene v stebričke A.

V novi posodobljeni seriji T 4 F/N/V je pet modelov z močjo od 80 do 120 KM.

Traktorji serije T4 F/N/V so opremljeni z zmogljivimi štirivaljnimi motorji FPT Industrial F34 in F36 s tehnologijo elektronskega vbrizgavanja in emisijske stopnje V. Porast navora je med 34 % in 46 %. Prostornini rezervoarjev za gorivo in AdBlue sta optimalno prilagojeni za najdaljše delovne dni. Moč motorja je optimizirana, servisni interval pa znaša impresivnih 600 ur. Transmisija omogoča maksimalno hitrost 40 km/h. Izbiramo lahko menjalnik Dual Command™ z 32 + 16 prestavami in Dual Command™ Powershuttle s 44 + 16 prestavami. Invertor smeri vožnje ima možnost nastavitve treh agresivnosti. Zapora diferenciala je elektrohidravlična.

V standardni opremi hidravličnega sistema sta dve črpalki s pretokom 64 + 36 l/min. Opcijsko, a imamo lahko črpalki 80 + 36 l/min. Za zahtevne hidravlične aplikacije je na voljo črpalka z zaznavanjem obremenitve. Zadnje hidravlično dvigalo dvigne 2,5 tone. Traktor ima lahko do osem sredinsko nameščenih hidravličnih ventilov in 10 zadnjih hidravličnih ventilov za zunanje hidravlične porabnike.

Z glavnega zaslona lahko preprosto dostopamo do osmih podmenijev za prilagajanje nastavitev.

Nova kabina VisionView™ s štirimi stebrički ima fiksno vetrobransko steklo z dobro vidljivostjo. Ravna tla, povečan notranji prostor in ergonomska razporeditev krmilnih elementov naredijo v kombinaciji z najnižjo ravnjo hrupa v svojem razredu (71 dBA) tudi dolge delovne dni manj obremenjujoče za voznike. Opcijsko je možno tudi sprednje vzmetenje, kar dvigne udobje v kabini. Na vratih kabine je nalepka BlueCab 4, kar pomeni, da kabina ponuja najvišjo raven zaščite pred nevarnimi snovmi. S pritiskom na gumb izberemo raven zaščite (2. stopnjo, ki varuje pred trdnimi delci, ali 4. stopnjo, ki varuje tudi pred pesticidi, škropivom). New Holland za svoje ozkokolotečne traktorje propagira tudi specialne pnevmatike Trelleborg Pneutrac, o katerih pa bomo pisali v drugem prispevku.

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