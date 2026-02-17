  • Delo d.o.o.
PRELOMNICA

Če vaš zakon preživi to, bo preživel vse

Od komaj opaznih sprememb v dnevnih rutinah do velikih življenjskih dogodkov, ki spremenijo vse, vsak par gre skozi obdobja, ki lahko zamajajo temelje njihove zavezanosti.
M. Fl.
 17. 2. 2026 | 18:00
3:36
A+A-

Večina je že slišala za tako imenovano krizo sedmih let, izraz, ki ga je populariziral film z Marilyn Monroe. Toda strokovnjaki za odnose so po desetletjih raziskav ugotovili, da se resnična nevarnost skriva drugje. Identificirali so natančno obdobje, ki deluje kot preizkus in pari, ki ga prebrodijo, imajo veliko možnosti, da do konca življenja ostanejo skupaj. Čeprav se pogosto govori o kritičnem sedmem letu, sodobne raziskave kažejo, da je največ razhodov in ločitev zabeleženih med sedmim in desetim letom zakona. Pari, ki preživijo desetletnico, vstopijo v bistveno mirnejše obdobje. Zakaj pa je ravno desetletje tako kritično?

Odgovor tiči v popolni kombinaciji življenjskih okoliščin. Do desetega leta zanos začetnih let popolnoma izgine. Partnerja se pogosto soočata z največjimi pritiski v karieri, vzgojo majhnih otrok in finančnimi bremeni, kot je stanovanjski kredit. Stalno prisotna stres in utrujenost naredita svoje. V tej fazi mnogi pari nezavedno prenehajo biti ljubimci in postanejo samo sostanovalci ter starši. Komunikacija se skrči na najnujnejše: kdo bo peljal otroke, kaj je treba kupiti v trgovini, kdo bo plačal račune. Izginjajo drobni znaki pozornosti, partnerja izgubita občutek, da sta še vedno par, ki si deli intimo, ostane zgolj občutek, da skupaj opravljata naloge. Vse to ustvarja plodno podlago za nezadovoljstvo, osamljenost in vprašanje, ali je to res to, kar sta si želela do konca življenja.

Čeprav so pogosto navedeni razlogi za razpad zakonov finance, otroci ali nezvestoba, so ti običajno le simptomi globlje težave. Resnični vzrok je po mnenju terapevtov, praviloma slaba komunikacija. Ne gre za pomanjkanje pogovora, ampak za njegovo kakovost. Dr. John Gottman, ki je več desetletij proučeval pare, je identificiral štiri vzorce vedenja, ki skoraj zanesljivo napovedujejo razhod, imenoval jih je štirje jezdeci apokalipse: kritiziranje, prezir, obrambno vedenje, in čustven odmik. Dobra novica je, da zakon ne preživi zaradi odsotnosti konfliktov, ampak zaradi načina, kako se par z njimi sooča. Uspešni niso tisti, ki se ne prepirajo, ampak tisti, ki so se naučili, kako se s prepiri izboljšati. Eden ključnih načinov je tako imenovano pravilo 5:1, ki pomeni, da mora vsaki negativni interakciji med konfliktom slediti vsaj pet pozitivnih, s čimer par ohrani ravnotežje.

Strokovnjaki ob tem poudarjajo pomembnost koncepta čustvenega bančnega računa. Vsaka prijazna gesta, kompliment ali izkazana podpora je kot polog na tem računu. Ko pride kriza, imajo pari z visokim stanjem na računu dovolj zaupanja in dobre volje, da prebrodijo težke trenutke. Uspešni pari zavestno vlagajo v odnos, redno preverjajo počutje drugega, poslušajo brez medsebojnega prekinjanja in sprejemajo mnenje partnerja. Ne domnevajo, da vedo, kaj drugi čuti, ampak vprašajo. Obnovitev ritualov povezanosti, kot je denimo petnajst minut pogovora dnevno, ki se ne vrti okoli otrok ali službe, lahko ponovno zaneti iskrico in dva v zvezi spomni, zakaj sta se sploh zaljubila, piše 24 sata.

