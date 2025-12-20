Čiščenje doma: nežno s TV-zasloni

Ko se dnevi krajšajo in večeri daljšajo, se domovi ponovno spremenijo v družinska središča dogajanja, pogosto se prelevijo tudi v manjše in intimne kinodvorane. Jeseni in pozimi, sploh pa v prazničnih dneh, se marsikatera družina po opravljenih nalogah, potem ko vse pospravijo, uredijo in pripravijo večerjo – zbere v dnevni sobi. Kdo ve, morda so ta večer na vrsti družabne igre ali pravljice, toda najpogosteje se družine vendarle zberejo pred televizorjem. Filmski večeri z odejo in pokovko, športni prenosi ali pa maraton z najljubšo nadaljevanko, le kdo si ne bi tega želel.

Vendar prav nič ne uniči vzdušja hitreje kot zaslon, ki se blešči zaradi prahu, po katerem se vidno vlečejo mastni odtisi. In na tej točki pride trenutek, ko ljudje pogosto naredimo eno in isto napako: pogosto posežemo namreč prav po kuhinjskem papirju ali po prvem pršilu, ki ga najdemo v omari. V resnici pa lahko televizorju prav na tak način naredimo več škode kot koristi. Poznavalci opozarjajo, da je brisanje zaslona s klasičnimi papirnatimi brisačami čisto preveč grobo za sodobne ekrane. Papir se zdi resda mehak, a v vlaknih se skrivajo drobni delci, ki na občutljivi površini puščajo mikroskopsko majhne praske. Sprva jih niti ne opazimo; pravzaprav jih bomo opazili šele čez čas, in sicer v obliki slabše ostrine v sliki in videzu zaslona. Pri novih modelih s tankimi LED- in OLED-paneli pa velja samo še več previdnosti, saj so dragi, njihova površina pa ima zaščitne premaze, ki jih agresivna sredstva hitro poškodujejo.

Uporabimo mehko, suho krpo iz mikrovlaken ter z nežnimi krožnimi gibi obrišemo zaslon. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Vlaga lahko steče v robove, prodre v notranjost in povzroči izjemno drage okvare.

Kot nov

Kaj potemtakem storiti? Najprej je treba televizor izklopiti in počakati nekaj minut, da se zaslon ohladi. Nakar uporabimo mehko, suho krpo iz mikrovlaken – takšno, kot jo uporabljamo, denimo, za očala. Z nežnimi krožnimi gibi obrišemo zaslon, in to brez močnejših pritiskov. Če je madež trdovratnejše sorte in zlepa noče stran, tedaj krpo le na rahlo navlažimo z vodo ali pa uporabimo čistilo, ki je namenjeno izključno zaslonom. Pri tem se držimo pomembnega pravila: tekočine nikoli ne pršimo neposredno na ekran. Vlaga lahko namreč steče v robove, prodre v notranjost in povzroči izjemno drage okvare.

Filmski večeri z odejo in pokovko, le kdo si ne bi tega želel. FOTO: Niolox/Getty Images

Tudi proizvajalci, denimo Samsung, priporočajo čiščenje v dveh korakih: najprej z rahlo vlažno krpo, nato še s suho, s čimer odstranimo preostalo vlago in preprečimo sledi. Za prah v režah ob okvirju in v drobnih utorih pa bo praktičen že preprosto iztisnjen zrak, bistveno je, da se občutljivih delov ne dotikamo. Skratka: že z nekaj pravilne nege bo slika ostala ostra, barve žive in večeri pred ekranom bodo natanko takšni, kot smo si jih želeli: udobni, mirni in brez tiste nadležne packe sredi prizora. Če želimo na polno uživati v filmski atmosferi, bo moral biti tudi zaslon – kot nov.