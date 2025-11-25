Citroenov športni terenec je zrasel

C5 aircross je res drugačen kot dosedanji modeli s tem imenom. Predvsem je večji, z dolžino 465 cm je zrasel za kar 15 cm in je nekako med dvema velikostnima razredoma. Druga pomembna sprememba je zunanjost, posebno zadaj, kjer izstopa z zanimivim reliefom luči. Znotraj je udoben, zlasti spredaj, tudi zadaj je dovolj prostora, a druga klop v nasprotju s predhodnikom ni več vzdolžno pomična.

Na armaturni plošči izstopa velik pokončen sredinski zaslon, malce spominja na tistega v električnih fordih.

C5 aircross je tehnično soroden peugeotu 3008 in oplu grandlandu, tudi pogonski sklopi so iz Stellantisovega nabora: avto je lahko blagi bencinski hibrid, lahko je priključni hibrid, lahko pa je tudi povsem električen.

Najcenejši je kot blagi hibrid z 1,2-litrskim bencinskim motorjem, v tem primeru stane vsaj 29 tisočakov. Kot priključni hibrid, ki združuje 1,6-litrski bencinski motor in električnega (doseg samo na elektriko je do 100 km), stane 41 tisočakov. Če pa je povsem električen, stane z osnovno, sicer že kar zmogljivo baterijo (73 kWh, tip NCM) 39 tisoč, večjo (kar 97 kWh, tip NCM) pa 46 tisoč. Pri slednjih govorijo o dosegu 500–680 km. Pri električnih izvedbah se ceni s subvencijo bistveno znižata.