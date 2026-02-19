Clio gleda napadalno

AVTOMOBILIZEM

Renaultova legenda še meri na veliko množico.

Clio je Renault, renault je clio. Trditev ni povsem pretirana. Model, ki je na trgu 36 let, je močno zaznamoval francosko podjetje, z njim niso nikoli zgrešili. Zdaj je čisto nov, po svoje všečen, a utegnejo biti mnenja o njem tudi različna. Ne bo več iz Revoza, nastaja le še v Turčiji. Clio ima pestro zgodovino, kot naslednik takratnega renaulta 5 je po predstavitvi leta 1990 hitro osvojil kupce, tako je bilo s kakšnim nihajem skozi vse generacije. Enkrat so ponekod, tudi pri nas, prodajali dve generaciji skupaj (clio 3 in še 2), starejša z vzdevkom storia je šla zelo dobro v promet. Zdaj je ...