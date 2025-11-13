Črno korito ni bavbav, tako ga lahko z lahkoto očistimo

Marsikdo se ustraši črnega kuhinjskega korita. Zdi se, da se na njem vidi prav vsak madež, vsaka kapljica in ostanek vodnega kamna. A po besedah Urše Erman, ki je v podkastu Ali je priznati pomoč pri čiščenju doma še vedno tabu? (najdete ga na deloindom.si, prav tako mnoge nasvete, ki nam pridejo še kako prav) razkrila svoj preverjeni recept za nego, je ključ v redni, nežni in dosledni negi – ne v agresivnih čistilih ali vsakodnevnem drgnjenju.

»Črno korito je super, če ga redno čistimo z blagim čistilom za vodni kamen, obrišemo do suhega in nato tanko premažemo s kokosovim ali sončničnim oljem. Kapljice bodo drsele, vodni kamen pa se bo nabiral veliko počasneje,« svetuje Ermanova. In doda še mini trik: kokosovo olje zaščiti površino in odišavi kuhinjo.

Kapljica olja dela čudeže. FOTO: Highwaystarz-photography/Getty Images

Preden se lotimo čiščenja, preverimo, iz česa je korito. Črna so pogosto iz granitne kompozitne mase, nerjavečega jekla s temno prevleko ali emajla. Vsak material zahteva drugačen pristop. Granitna korita so odporna, a ne prenašajo agresivnih kislin. Nerjaveče jeklo ne mara abrazivnih gobic. Emajl lahko ob stiku z močnimi čistili izgubi sijaj. Ko vemo, s čim imamo opravka, je lažje izbrati pravo nego.

Najpogostejše napake Ne uporabljajmo belila, saj lahko posvetli površino. Ne drgnemo z grobo gobico, ker lahko opraska premaz. Ne puščajmo mokrih gobic ali posode v koritu, saj pustijo sledi in madeže.

Dnevna rutina

Za ohranjanje brezhibnega videza zadostuje preprost ritual: po vsaki uporabi korito speremo s toplo vodo in blagim čistilom. Z mehko krpo iz mikrovlaken ali gobico odstranimo drobne delce in madeže. Najpomembnejše je, da korito obrišemo do suhega. Ravno vlaga in kapljice so tiste, ki pustijo najbolj vidne sledi na črni površini. Uršina rutina – čiščenje, sušenje, premaz – je pravzaprav popoln recept proti vodnemu kamnu.

Vlaga in kapljice pustijo vidne sledi na črni površini. FOTO: Mariia Kokorina/Getty Images

Če se na koritu naberejo madeži ali vodni kamen, si pomagamo z naravnimi sredstvi. Zmešamo kis in vodo (v razmerju 1:1), popršimo po površini, pustimo nekaj minut, nato obrišemo. Mešanica sode bikarbone in vode ustvari blago pasto, ki odstrani usedline, ne da bi opraskala površino. Limonin sok naravno razkisa in osveži, vedno ga moramo sprati z vodo! Izogibajmo se močnim čistilom, belilom ali abrazivnim gobicam, saj lahko poškodujejo premaz in pustijo trajne sledi.

Po temeljitem čiščenju in sušenju Urša priporoča, da korito na tanko premažemo s kokosovim ali sončničnim oljem. Le nekaj kapljic na mehko krpo zadostuje, da se ustvari zaščitni film, po katerem kapljice dobesedno zdrsijo. Tako površina ostane sijoča in brez lis. Bonus učinek? Kokosovo olje deluje kot naravni osvežilnik zraka – kuhinja bo prijetno dišala.

Očistimo ga z blagim čistilom in mehko gobico. FOTO: Hendri/Getty Images

Za popoln videz črnega korita si zapomnimo preprost urnik. Vsak dan ga očistimo z blagim detergentom in do suhega obrišemo. Enkrat tedensko uporabimo razpršilo iz kisa in vode. Enkrat mesečno nanesemo zaščitni sloj olja. Ta rutina ne vzame več kot nekaj minut, rezultat pa je korito, ki bo dolgo ostalo kot novo – brez sivih lis, vodnega kamna in brez strahu pred črnino. Črno korito ni zahtevnejše, le bolj iskreno pokaže, kdaj potrebuje malo pozornosti. Ko ga enkrat osvojimo, postane ena najlepših točk vaše kuhinje.