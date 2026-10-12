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Čudne stvari, ki se lahko zgodijo po seksu

Nekateri občutki in pojavi po spolnem odnosu lahko povzročajo zaskrbljenost.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Shutterstock
M. Fl.
 12. 10. 2026 | 18:00
3:52
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Pričakovanja velikokrat ustvarijo predstavo, da je intimni akt vsakič čaroben in poseben, vendar temu ni vedno tako. Morda ste že ugotovili, da lahko po spolnem odnosu občutite tudi nelagodje, bolečino ali draženje, kar vzbuja zaskrbljenost. Poglejte nekaj nenavadnih stvari, ki se lahko zgodijo po seksu ter še, zakaj do njih pride in kako se z njimi spopasti.

Pekoč občutek in srbenje pri uriniranju

Po spolnem odnosu nekatere ženske pri uriniranju občutijo pekoč občutek ali srbenje in na ginekoloških pregledih pogosto sprašujejo, zakaj do tega pride in ali gre za znak spolno prenosljive okužbe.

Pekoč občutek po seksu je včasih posledica trenja ali draženja, lahko pa gre tudi za okužbo sečil ali spolno prenosljivo bolezen. Izvodilo sečnice je nekaj centimetrov nad vaginalnim vhodom. To področje je včasih razdraženo zaradi kondoma, trenja penisa ali roke oziroma zaradi uporabe lubrikanta, kar povzroči pekoč občutek in srbenje pri uriniranju. Če se simptomi ponavljajo ali ne izginejo, je treba obiskati zdravnika, če sumite na spolno prenosljivo okužbo, je priporočljivo testiranje.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Potreba po uriniranju med seksom ali takoj po njem

Občutek, da morate med spolnim odnosom ali neposredno po njem na stranišče, je morda posledica pritiska na sečni mehur in okoliška tkiva ter ne polnega mehurja. Uriniranje po spolnem odnosu se pogosto priporoča kot eno od navad, ki pomagajo zmanjšati tveganje za okužbo sečil, čeprav dokazi o njegovem preventivnem učinku niso povsem trdni.

Rahlo krvavenje po spolnem odnosu

Približno ena od desetih žensk po spolnem odnosu opazi rahlo krvavenje, ki preneha še isti ali naslednji dan. To se lahko zgodi pri prvem spolnem odnosu, lahko pa je posledica same penetracije. Zelo intenziven seks, prekomerno trenje ali pomanjkanje lubrikacije so med pogostejšimi vzroki in običajno ne pomenijo resnega zdravstvenega tveganja. Pomaga nekajdnevni premor od spolnih odnosov ali počasnejša in nežnejša penetracija. Je pa treba krvavenje, če se ponavlja vedno ali ne preneha, preveriti pri ginekologu.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Bolečina v spodnjem delu trebuha

Še ena od neprijetnih stvari, ki se pojavijo po spolnem odnosu, je bolečina v spodnjem delu trebuha. Vzrokov zanjo je več. Med intenzivnim spolnim odnosom zaradi močnih in hitrih gibov med penetracijo morda ne občutimo nelagodja, to se zato pojavi šele pozneje. Po ejakulaciji se včasih pojavi nelagodje v medeničnem predelu, ki je morda povezano s pritiskom na debelo črevo. Intenzivna spolna aktivnost lahko povzroči tudi blago mišično napetost v medeničnem predelu. Mišice se med spolnim odnosom krčijo, kar potencialno izzove občutek napetosti in bolečino. Drug možen razlog je rahla poškodba vaginalne stene zaradi pomanjkanja ustreznega  vlaženja, kar povzroči neprijetne občutke po spolnem odnosu. Če bolečina vztraja ali se pojavlja pogosto, je priporočljivo obiskati zdravnika.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Nekateri neprijetni občutki so lahko prehodni

Nekateri neprijetni občutki po seksu so kratkotrajni in ne prinašajo razloga za skrb. Pogosteje se pojavijo, kadar spolno vzburjenje ni dovoljšnjo in zato vagina ni primerno navlažena. V takšnem primeru pomaga kakovosten lubrikant. Vendar pa bolečine, krvavenja in drugih simptomov, ki se ponavljajo, ne smemo preprosto sprejeti kot normalen del spolnosti. Če imate kakršne koli pomisleke, če simptomi vztrajajo ali se ponavljajo, je najbolje, da se posvetujete z ginekologom, priporoča miss zdrava.

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