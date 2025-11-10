  • Delo d.o.o.
DOM

Da bi imeli kakovosten zrak v domu, naredite te stvari

Jeseni in pozimi, ko več časa preživljamo v zaprtih prostorih, je dobro poznati načine, kako poskrbeti za čim bolj prijetno bivanje v stanovanju.
Pozimi naj bo zračenje kratko in intenzivno. FOTO: Show999/Getty Images

Redno sesamo. FOTO: Rawpixel/Getty Images

Z lončnic brišimo prah in se prepričajmo, da se v njihovi zemlji ni pojavila plesen. FOTO: Seventyfour/Getty Images

M. F.
 10. 11. 2025 | 10:03
3:57
A+A-

V hladnejšem delu leta veliko časa preživimo v toplih prostorih, to pa lahko okrepi nekatere dihalne težave in alergije, saj se v zaprtih prostorih lažje in hitreje prenašajo virusi in različni alergeni, ki se skupaj s prahom v zrak sproščajo od grelnih teles. Zato je skrb za kakovosten zrak v bivalnih prostorih pozimi eden ključnih korakov do zdravja in dobrega počutja, tu pa je nekaj načinov, ki jih je za to dobro poznati.

Začnimo s čistočo, ki znatno zniža tveganje za alergije in druge nevšečnosti, ki smo jim izpostavljeni v mrzlem delu leta. Čist dom je zdrav dom. Zato vsaj dvakrat na teden posesajmo preproge in oblazinjeno pohištvo, če imamo hišne ljubljenčke, še pogosteje. Če je kdo v naši družini alergik, so boljša izbira od toplih preprog gola tla. Redno, vsaj enkrat na teden, menjajmo rjuhe, peremo zavese in druge tkanine, ki privlačijo prah in alergene. Da bi se znebili pršic in drugih mikroorganizmov, brisače, rjuhe in podobno peremo pri temperaturi vsaj 60 stopinj Celzija.

Redno sesamo. FOTO: Rawpixel/Getty Images
Previdno z zelenjem

Zelene rastline v domu lahko izboljšajo kakovost bivanja, vendar ima tudi ta medalja dve plati. Kajti v substratu lončnic in na rastlinah samih se lahko pojavi plesen, listi pa so prava zbiralnica prahu, oboje alergikom povzroča težave. Nekatere lončnice imajo res sposobnost čiščenja zraka in zaradi kisika, ki ga sproščajo vanj, izboljšujejo njegovo kakovost, a v vsakem primeru bodimo pozorni na njihovo stanje, izberemo takšne z večjimi listi, ker jih je lažje čistiti, pregledujmo zemljo ter jih, če opazimo plesen, nemudoma odstranimo.

Čistilnik zraka namestimo v prostor, kjer se najpogosteje zadržujemo.

Če živimo z alergikom ali se sami spopadamo z alergijami, si omislimo čistilnik zraka. Namestimo ga v prostor, kjer se najpogosteje zadržujemo. Te naprave lahko ujamejo nekatere alergene, ki povzročajo težave. Najbrž se nam tako sicer ne bo uspelo znebiti čisto vseh, a zagotovo se bo njihova količina zmanjšala. Če nam preglavice povzroča vlaga, pod vplivom katere se v prostorih lahko pojavi škodljiva plesen, bo dobrodošel razvlažilnik zraka, ki pomaga ohranjati optimalno vlago, ta znaša od 40 do 60 odstotkov.

Nujno zračenje

Tudi ko se temperature zunaj spustijo, je treba prostore redno, predvsem pa pravilno zračiti. S tem omogočimo kroženje zraka, iz stanovanja odstranimo škodljive delce in mikrobe, ki bi lahko povzročili težave z zdravjem, hkrati se uravnava zračna vlažnost, vse to niža tveganje za pojav alergije in izboljšuje kakovost zraka nasploh.

Najboljši način je kratko, intenzivno zračenje večkrat na dan. Tak način omogoča hitro in učinkovito izmenjavo zraka, ne da bi izgubili preveč toplote, saj se med pet-, največ desetminutnim zračenjem stene ne shladijo. Idealen čas za prezračevanje je zjutraj in tako s svežim zrakom začeti dan, ter zvečer, kar zagotavlja boljši spanec.

Pet minut svežega zraka prinese veliko dobrega.

Študije so pokazale, da postan zrak v bivalnih prostorih skupaj z visokim deležem vlage ustvarja odlične razmere za razmnoževanje plesni, bakterij in virusov, ki bremenijo dihala ter povzročajo alergije. V slabo prezračenih domovih je tudi več ogljikovega dioksida, kar lahko izzove glavobol in utrujenost. Na stežaj odprimo okna in ustvarimo prepih. Pet minut svežega zraka prinese veliko dobrega: ker odpihnemo viruse, bo manj možnosti, da bi zboleli, manj bo alergij ter več energije, večja zbranost in boljše razpoloženje. 

Več iz teme

domzraksesanjeprezračevanječiščenjelončnice
