  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POMAGAJMO JIM

Da bi ptice preživele zimo, potrebujejo našo pomoč

Hraniti jih je treba do pomladi, a se morajo na krmilnico navaditi.
Najlepše so lesene hiške, a izdelava zahteva nekaj spretnosti. FOTO: Linas Toleikis/Getty Images

Najlepše so lesene hiške, a izdelava zahteva nekaj spretnosti. FOTO: Linas Toleikis/Getty Images

Tako preprosto krmilnico lahko izdelate sami. FOTO: Chatgpt

Tako preprosto krmilnico lahko izdelate sami. FOTO: Chatgpt

Če ga postavite na varno mesto, je tudi krožnik dobra izbira. FOTO: Nitrub/Getty Images

Če ga postavite na varno mesto, je tudi krožnik dobra izbira. FOTO: Nitrub/Getty Images

Postavite jo tako, da boste ptičke lahko opazovali. FOTO: Mark Watts/Getty Images

Postavite jo tako, da boste ptičke lahko opazovali. FOTO: Mark Watts/Getty Images

Najlepše so lesene hiške, a izdelava zahteva nekaj spretnosti. FOTO: Linas Toleikis/Getty Images
Tako preprosto krmilnico lahko izdelate sami. FOTO: Chatgpt
Če ga postavite na varno mesto, je tudi krožnik dobra izbira. FOTO: Nitrub/Getty Images
Postavite jo tako, da boste ptičke lahko opazovali. FOTO: Mark Watts/Getty Images
A. J.
 9. 10. 2025 | 17:09
3:57
A+A-

Jesenski hlad se plazi po vrtovih, jutra so meglena, dnevi krajši. Medtem ko se mi zavijemo v odeje, se ptice v naravi pripravljajo na dolgo in mrzlo obdobje. Nekatere odletijo proti toplejšim krajem, mnoge pa ostanejo tu in pogumno kljubujejo zimi. Da bi preživele, pa potrebujejo našo pomoč – in oktober je pravi trenutek, da ukrepate.

Ko pridejo prve zmrzali, je v naravi vse manj hrane. Ptiči morajo porabiti ogromno energije za ohranjanje telesne toplote, zato vsaka kalorična zalogica šteje. Če krmilnico postavite že oktobra, se bodo ptice nanjo navadile, še preden napoči prava zima. Tako bodo, ko pride mraz, vedele, kje lahko najdejo hrano – kar jim včasih dobesedno lahko reši življenje.

Postavite jo tako, da boste ptičke lahko opazovali. FOTO: Mark Watts/Getty Images
Postavite jo tako, da boste ptičke lahko opazovali. FOTO: Mark Watts/Getty Images
Ptičje krmilnice so lahko talne ali viseče in različnih oblik. A ni vam treba zapravljati denarja zanje v trgovinah – preprosto krmilnico lahko izdelate sami. Potrebujete le plastenko, dve leseni paličici, škarje oziroma nožek in vrvico ter seveda ptičjo krmo. S plastenke odstranite nalepke in temeljito operite notranjost. V spodnjem delu plastenke (3–5 cm nad dnom) izrežite 2 odprtini velikosti približno 3 x 4 cm. To bodo okenca, skozi katera bodo ptiči dostopali do semen. Robove obrežite, da se ptice ne porežejo. Križno zapičite paličici skozi plastenko, nekaj centimetrov pod izrezanimi odprtinami. To bo počivališče, na katerem lahko ptice udobno sedijo med hranjenjem. Skozi vrat plastenke stresite semena. Napolnite jo do spodnjega roba odprtin. V pokrovček naredite luknjico, skoznjo napeljite vrvico ali žico in dobro zavežite. Lahko jo privežete tudi okoli vratu plastenke.

Krmilnico postavite tako, da bo varna pred vetrom in plenilci.

Krmilnico obesite na vejo, pod napušč ali pergolo vsaj 1,5 m nad tlemi. Postavite jo nekam, kjer bo dobro vidna iz notranjosti vašega doma in kjer so ptice relativno varne pred plenilci ali trki v okna. Za preprečevanje slednjega jih postavite več metrov od oken. Ptice lahko odseve v šipah zamenjajo za nebo ali odprt prostor in trčijo vanje, kar lahko povzroči resne poškodbe ali celo smrt. Izogibajte se postavljanju krmilnic preblizu naravnega kritja, da preprečite živalim, ki živijo na drevesih, kot so veverice, dostop do krme.

Kalorična hrana

Krmilnice za ptice je treba čistiti vsak drugi teden (zdrgniti z milom in toplo vodo, temeljito sprati) oziroma še prej, če je bolj vlažno ali ko se pri njej zadržujejo vidno bolne ptice. Med čiščenjem uporabljajte rokavice. S tem se boste izognili tveganjem za bolezni, če je bila katera od ptic, ki so bile v njej, okužena.

Ptice, ki ostanejo v zimskih mesecih pri nas, jeseni in pozimi potrebujejo ​ visokokalorično hrano z veliko maščobami, da ohranijo telesno toploto in preživijo nizke temperature. Ponudite jim mešanice semen, sončnična semena, proso, nektar, oreščke, sadje, loj ali koruzni zdrob.

Z rednim obiskom ptic na vrtu boste zmanjšali število škodljivcev.

Ko enkrat začnete, morate hranjenje nadaljevati vse do pomladi. Ptice se namreč hitro navadijo na vir hrane in postanejo od njega odvisne. Če krmilnico naenkrat izpraznite in odstranite, jih pustite na cedilu v najtežjem obdobju zime. Spomladi se vam bodo zahvaljevale s petjem in s tem, da bodo varovale vaš pridelek. Z rednim obiskom ptic na vrtu boste zmanjšali število škodljivcev, kot so gosenice in uši. Narava ima svoj čudoviti krog – in vi ste lahko del njega.

Če ga postavite na varno mesto, je tudi krožnik dobra izbira. FOTO: Nitrub/Getty Images
Če ga postavite na varno mesto, je tudi krožnik dobra izbira. FOTO: Nitrub/Getty Images

Tako preprosto krmilnico lahko izdelate sami. FOTO: Chatgpt
Tako preprosto krmilnico lahko izdelate sami. FOTO: Chatgpt

Več iz teme

pticekrmilnicazimapomočhrana
ZADNJE NOVICE
18:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREISKAVA SMRTI 37-LETNIKA

Policija pod drobnogledom: ugotovljene nepravilnosti v postopku, po katerem je umrl brat znanega Slovenca

Poklukar odredil odpravo nepravilnosti ob policijski uporabi prisilnih sredstev.
9. 10. 2025 | 18:05
18:02
Lifestyle  |  Stil
INTIMA

Seks po ločitvi: prej ali slej se želja vrne

Prvi zmenki so lahko nerodni, a tudi vzburljivi.
9. 10. 2025 | 18:02
18:00
Lifestyle  |  Stil
ZMENKI

Šest z zmenki povezanih strahov

Z njimi se bori domala vsak in dobro je vedeti, kako jih premagati.
9. 10. 2025 | 18:00
17:45
Novice  |  Slovenija
NATANČNA NAVODILA

Po napadu na mestnem avtobusu LPP sporoča, kaj lahko v takšnih primerih storijo potniki

V aplikaciji Urbana je na voljo SOS tipka.
9. 10. 2025 | 17:45
17:15
Novice  |  Slovenija
KAM GRE RAZLIKA?

SDS: Za dolgotrajno oskrbo zbranih 255 milijonov, porabljenih le 171

Na posvetu o dolgotrajni oskrbi o izzivih izvajanja pravic. SDS predlagala moratorij na pobiranje prispevka in oprostitev upokojencev plačevanja, a odbor predlogov ni sprejel.
9. 10. 2025 | 17:15
17:09
Lifestyle  |  Stil
POMAGAJMO JIM

Da bi ptice preživele zimo, potrebujejo našo pomoč

Hraniti jih je treba do pomladi, a se morajo na krmilnico navaditi.
9. 10. 2025 | 17:09

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Leapmotor T03 – avto prihodnosti za sodobne uporabnike

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Strokovnjaki ga priporočajo: fasadno lepilo, ki kljubuje vročini in mrazu

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Leapmotor T03 – avto prihodnosti za sodobne uporabnike

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Strokovnjaki ga priporočajo: fasadno lepilo, ki kljubuje vročini in mrazu

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Preden prečkate mejo – ste res pripravljeni?

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Rastoče cene omrežnine? To je rešitev.

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 08:07
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerci se združujejo

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Slikaj račun, osvoji nagrado!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Izkušnja, ki vas bo presenetila

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki