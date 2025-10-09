Da bi ptice preživele zimo, potrebujejo našo pomoč

Jesenski hlad se plazi po vrtovih, jutra so meglena, dnevi krajši. Medtem ko se mi zavijemo v odeje, se ptice v naravi pripravljajo na dolgo in mrzlo obdobje. Nekatere odletijo proti toplejšim krajem, mnoge pa ostanejo tu in pogumno kljubujejo zimi. Da bi preživele, pa potrebujejo našo pomoč – in oktober je pravi trenutek, da ukrepate.

Ko pridejo prve zmrzali, je v naravi vse manj hrane. Ptiči morajo porabiti ogromno energije za ohranjanje telesne toplote, zato vsaka kalorična zalogica šteje. Če krmilnico postavite že oktobra, se bodo ptice nanjo navadile, še preden napoči prava zima. Tako bodo, ko pride mraz, vedele, kje lahko najdejo hrano – kar jim včasih dobesedno lahko reši življenje.

Postavite jo tako, da boste ptičke lahko opazovali. FOTO: Mark Watts/Getty Images

Ptičje krmilnice so lahko talne ali viseče in različnih oblik. A ni vam treba zapravljati denarja zanje v trgovinah – preprosto krmilnico lahko izdelate sami. Potrebujete le plastenko, dve leseni paličici, škarje oziroma nožek in vrvico ter seveda ptičjo krmo. S plastenke odstranite nalepke in temeljito operite notranjost. V spodnjem delu plastenke (3–5 cm nad dnom) izrežite 2 odprtini velikosti približno 3 x 4 cm. To bodo okenca, skozi katera bodo ptiči dostopali do semen. Robove obrežite, da se ptice ne porežejo. Križno zapičite paličici skozi plastenko, nekaj centimetrov pod izrezanimi odprtinami. To bo počivališče, na katerem lahko ptice udobno sedijo med hranjenjem. Skozi vrat plastenke stresite semena. Napolnite jo do spodnjega roba odprtin. V pokrovček naredite luknjico, skoznjo napeljite vrvico ali žico in dobro zavežite. Lahko jo privežete tudi okoli vratu plastenke.

Krmilnico postavite tako, da bo varna pred vetrom in plenilci.

Krmilnico obesite na vejo, pod napušč ali pergolo vsaj 1,5 m nad tlemi. Postavite jo nekam, kjer bo dobro vidna iz notranjosti vašega doma in kjer so ptice relativno varne pred plenilci ali trki v okna. Za preprečevanje slednjega jih postavite več metrov od oken. Ptice lahko odseve v šipah zamenjajo za nebo ali odprt prostor in trčijo vanje, kar lahko povzroči resne poškodbe ali celo smrt. Izogibajte se postavljanju krmilnic preblizu naravnega kritja, da preprečite živalim, ki živijo na drevesih, kot so veverice, dostop do krme.

Kalorična hrana

Krmilnice za ptice je treba čistiti vsak drugi teden (zdrgniti z milom in toplo vodo, temeljito sprati) oziroma še prej, če je bolj vlažno ali ko se pri njej zadržujejo vidno bolne ptice. Med čiščenjem uporabljajte rokavice. S tem se boste izognili tveganjem za bolezni, če je bila katera od ptic, ki so bile v njej, okužena.

Ptice, ki ostanejo v zimskih mesecih pri nas, jeseni in pozimi potrebujejo ​ visokokalorično hrano z veliko maščobami, da ohranijo telesno toploto in preživijo nizke temperature. Ponudite jim mešanice semen, sončnična semena, proso, nektar, oreščke, sadje, loj ali koruzni zdrob.

Z rednim obiskom ptic na vrtu boste zmanjšali število škodljivcev.

Ko enkrat začnete, morate hranjenje nadaljevati vse do pomladi. Ptice se namreč hitro navadijo na vir hrane in postanejo od njega odvisne. Če krmilnico naenkrat izpraznite in odstranite, jih pustite na cedilu v najtežjem obdobju zime. Spomladi se vam bodo zahvaljevale s petjem in s tem, da bodo varovale vaš pridelek. Z rednim obiskom ptic na vrtu boste zmanjšali število škodljivcev, kot so gosenice in uši. Narava ima svoj čudoviti krog – in vi ste lahko del njega.

Če ga postavite na varno mesto, je tudi krožnik dobra izbira. FOTO: Nitrub/Getty Images