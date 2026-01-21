Da bo dom vedno urejen, naredimo koledar čiščenja

Vsak dan naredimo tri najpomembnejše stvari, ki najbolj vplivajo na občutek čistoče. Najprej pospravimo kuhinjo: obrišemo pult, korito in po potrebi na hitro pometemo drobtine. Nato uredimo kopalnico: splaknemo in obrišemo umivalnik, na hitro obrišemo školjko in prezračimo prostor. Tretji korak je hiter krog po stanovanju: zložimo stvari na svoje mesto, poravnamo odeje, pospravimo mizo. Vse skupaj vzame malo časa, učinek pa je ogromen, ker ne dovolimo, da bi se nered razbohotil. Enkrat na teden naredimo temeljitejši krog, ki ohranja dom zdrav in prijeten. Takrat posesamo ali pometemo vse prostore in po potrebi tudi pomijemo tla. Pobrišemo prah s površin, kjer se najbolj nabira, predvsem na vidnih mestih, obrišemo mesta, ki se jih pogosto dotikamo: kljuke, stikala, daljinske upravljalnike. Kopalnico očistimo bolj natančno: školjko, umivalnik, prho ali kad, ogledalo. V kuhinji se posvetimo štedilniku in površinam ob njem ter košu za smeti. Če imamo doma hišne ljubljenčke, dodamo še čiščenje ležišč in hitro odstranjevanje dlak.

Mesečna opravila so tista, ki jih pogosto odlagamo, a prav ta odločajo, ali bomo urejenost sčasoma težko vzdrževali. Enkrat na mesec si vzamemo čas za hladilnik: pregledamo živila, odstranimo staro, obrišemo police. Preverimo omare v kuhinji in kopalnici ter zavržemo prazne embalaže, staro kozmetiko in čistila, ki jih ne uporabljamo več. Temeljiteje očistimo okenske police, vrata in robove, kjer se nabira umazanija. Obrišemo tudi pod pohištvom, kjer pogosto spregledamo prah. Na pralnem stroju očistimo predalček in gumo pri vratih, da preprečimo neprijetne vonjave. Pri sesalniku ali metli preverimo, ali so pripomočki še uporabni, saj tudi orodje za čiščenje potrebuje red.

Sezonska opravila

Koledar za vse leto dobi pravi smisel s sezonskimi opravili. Spomladi se lotimo prezračevanja doma: operemo zavese, odeje in prevleke, ki so pozimi pobrale več prahu. Počistimo omare in zamenjamo oblačila, pri tem izločimo tisto, česar ne nosimo več. Očistimo okna. Spomladi je pravi čas tudi za balkon, teraso ali vhod: pometemo, operemo površine in pripravimo prostor za tople dni. Poleti se osredotočimo na stvari, ki jih v vročini najbolj občutimo. Poskrbimo za hladilnik in kuhinjo, ker se v toplem vremenu vonjave hitreje širijo. Preverimo shrambo, da ne ostane kaj, kar bi privabilo mrčes. Poleti se splača očistiti tudi mreže proti mrčesu, prezračevalne reže in ventilatorje, saj se na njih nabira prah. Če smo veliko zunaj, v stanovanje prinesemo več peska in drobnih delcev, zato sproti poskrbimo za tla, zlasti v predsobi.

Da nam bo koledar služil, si postavimo pravilo: raje manj, a redno.

Jeseni pripravimo dom na več bivanja v notranjih prostorih. To je čas za globlje čiščenje preprog in oblazinjenega pohištva. Preverimo okna in tesnila ter obrišemo robove, kjer se rada zadržuje vlaga. Poskrbimo za omare: poletna oblačila pospravimo, pripravimo toplejša. Pozimi je cilj preprost: ohranimo toplino in svežino brez preobremenitve. Ker je zrak bolj suh, se prah hitreje dviga, zato redno brišemo površine in pogosto prezračimo, seveda na hitro, da ne ohladimo sten. Posebno pozornost namenimo kopalnici, kjer se zaradi vlage lažje razvije plesen. Redno sušimo mokre brisače in krpe. Lahko si določimo dan za tedensko čiščenje, na primer soboto dopoldne ali sredo zvečer, mesečna opravila pa razporedimo na dva ali tri krajše sklope. Če nas je več v gospodinjstvu, opravila razdelimo, da ne nosi vsega ena oseba. Največja skrivnost reda ni popolnost, ampak navada.

Lahko je tudi zabavno. FOTO: Three Spots/Getty Images