  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OLAJŠAJMO SI DELO

Da bo dom vedno urejen, naredimo koledar čiščenja

Določimo, kaj bomo pospravili vsak dan, vsak teden ali na sezono.
Če nas je več v gospodinjstvu, delo razdelimo. FOTO: Photodjo/Getty Images

Če nas je več v gospodinjstvu, delo razdelimo. FOTO: Photodjo/Getty Images

Lahko je tudi zabavno. FOTO: Three Spots/Getty Images

Lahko je tudi zabavno. FOTO: Three Spots/Getty Images

Spomladi je pravi čas za balkon, teraso ali vhod. FOTO: Anna Ostanina/Getty Images

Spomladi je pravi čas za balkon, teraso ali vhod. FOTO: Anna Ostanina/Getty Images

Če nas je več v gospodinjstvu, delo razdelimo. FOTO: Photodjo/Getty Images
Lahko je tudi zabavno. FOTO: Three Spots/Getty Images
Spomladi je pravi čas za balkon, teraso ali vhod. FOTO: Anna Ostanina/Getty Images
A. J.
 21. 1. 2026 | 17:14
A+A-

Vsak dan naredimo tri najpomembnejše stvari, ki najbolj vplivajo na občutek čistoče. Najprej pospravimo kuhinjo: obrišemo pult, korito in po potrebi na hitro pometemo drobtine. Nato uredimo kopalnico: splaknemo in obrišemo umivalnik, na hitro obrišemo školjko in prezračimo prostor. Tretji korak je hiter krog po stanovanju: zložimo stvari na svoje mesto, poravnamo odeje, pospravimo mizo. Vse skupaj vzame malo časa, učinek pa je ogromen, ker ne dovolimo, da bi se nered razbohotil. Enkrat na teden naredimo temeljitejši krog, ki ohranja dom zdrav in prijeten. Takrat posesamo ali pometemo vse prostore in po potrebi tudi pomijemo tla. Pobrišemo prah s površin, kjer se najbolj nabira, predvsem na vidnih mestih, obrišemo mesta, ki se jih pogosto dotikamo: kljuke, stikala, daljinske upravljalnike. Kopalnico očistimo bolj natančno: školjko, umivalnik, prho ali kad, ogledalo. V kuhinji se posvetimo štedilniku in površinam ob njem ter košu za smeti. Če imamo doma hišne ljubljenčke, dodamo še čiščenje ležišč in hitro odstranjevanje dlak.

Spomladi se lotimo prezračevanja doma.

Mesečna opravila so tista, ki jih pogosto odlagamo, a prav ta odločajo, ali bomo urejenost sčasoma težko vzdrževali. Enkrat na mesec si vzamemo čas za hladilnik: pregledamo živila, odstranimo staro, obrišemo police. Preverimo omare v kuhinji in kopalnici ter zavržemo prazne embalaže, staro kozmetiko in čistila, ki jih ne uporabljamo več. Temeljiteje očistimo okenske police, vrata in robove, kjer se nabira umazanija. Obrišemo tudi pod pohištvom, kjer pogosto spregledamo prah. Na pralnem stroju očistimo predalček in gumo pri vratih, da preprečimo neprijetne vonjave. Pri sesalniku ali metli preverimo, ali so pripomočki še uporabni, saj tudi orodje za čiščenje potrebuje red.

Sezonska opravila

Koledar za vse leto dobi pravi smisel s sezonskimi opravili. Spomladi se lotimo prezračevanja doma: operemo zavese, odeje in prevleke, ki so pozimi pobrale več prahu. Počistimo omare in zamenjamo oblačila, pri tem izločimo tisto, česar ne nosimo več. Očistimo okna. Spomladi je pravi čas tudi za balkon, teraso ali vhod: pometemo, operemo površine in pripravimo prostor za tople dni. Poleti se osredotočimo na stvari, ki jih v vročini najbolj občutimo. Poskrbimo za hladilnik in kuhinjo, ker se v toplem vremenu vonjave hitreje širijo. Preverimo shrambo, da ne ostane kaj, kar bi privabilo mrčes. Poleti se splača očistiti tudi mreže proti mrčesu, prezračevalne reže in ventilatorje, saj se na njih nabira prah. Če smo veliko zunaj, v stanovanje prinesemo več peska in drobnih delcev, zato sproti poskrbimo za tla, zlasti v predsobi.

Da nam bo koledar služil, si postavimo pravilo: raje manj, a redno.

Jeseni pripravimo dom na več bivanja v notranjih prostorih. To je čas za globlje čiščenje preprog in oblazinjenega pohištva. Preverimo okna in tesnila ter obrišemo robove, kjer se rada zadržuje vlaga. Poskrbimo za omare: poletna oblačila pospravimo, pripravimo toplejša. Pozimi je cilj preprost: ohranimo toplino in svežino brez preobremenitve. Ker je zrak bolj suh, se prah hitreje dviga, zato redno brišemo površine in pogosto prezračimo, seveda na hitro, da ne ohladimo sten. Posebno pozornost namenimo kopalnici, kjer se zaradi vlage lažje razvije plesen. Redno sušimo mokre brisače in krpe. Lahko si določimo dan za tedensko čiščenje, na primer soboto dopoldne ali sredo zvečer, mesečna opravila pa razporedimo na dva ali tri krajše sklope. Če nas je več v gospodinjstvu, opravila razdelimo, da ne nosi vsega ena oseba. Največja skrivnost reda ni popolnost, ampak navada.

Lahko je tudi zabavno. FOTO: Three Spots/Getty Images
Lahko je tudi zabavno. FOTO: Three Spots/Getty Images

Spomladi je pravi čas za balkon, teraso ali vhod. FOTO: Anna Ostanina/Getty Images
Spomladi je pravi čas za balkon, teraso ali vhod. FOTO: Anna Ostanina/Getty Images

Več iz teme

domčiščenjepospravljanjekoledar
ZADNJE NOVICE
17:32
Bulvar  |  Domači trači
POGOVOR

Šefica podmladka Golobove stranke pribila: »Takšni komentarji se me ne dotaknejo« (VIDEO)

Nina Podakar je gostovala pri znanem voditelju Iztoku Gartnerju.
21. 1. 2026 | 17:32
17:14
Lifestyle  |  Stil
OLAJŠAJMO SI DELO

Da bo dom vedno urejen, naredimo koledar čiščenja

Določimo, kaj bomo pospravili vsak dan, vsak teden ali na sezono.
21. 1. 2026 | 17:14
17:08
Novice  |  Svet
SVETOVNI GOSPODARSKI FORUM

Trump v Davosu: »Brez nas bi danes vsi vi govorili nemško in morda malce japonsko«

Izpostavil je še, da so ZDA med drugo svetovno vojno ubranile Grenlandijo in jo nato vrnile Danski, kar da je bila velika napaka.
21. 1. 2026 | 17:08
17:03
Novice  |  Slovenija
ZUNANJA POLITIKA

Golob: »Slovenija se ne bo pridružila Odboru za mir«

Premier opozarja, da bi preširok mandat odbora lahko spodkopal mednarodno ureditev Združenih narodov.
21. 1. 2026 | 17:03
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
RAZPARAČ IZ NEW YORKA

Žrtve serijskega morilca se kopičijo

Richard Cottingham, zloglasni newyorški klavec, je pred dnevi priznal umor še enega dekleta. Ločeni oče treh otrok je obsojen na tri dosmrtne ječe zaradi devetih umorov, naknadno jih je priznal še enajst.
Veso Stojanov21. 1. 2026 | 17:00
16:53
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V ZDA

Kaos na avtocesti! V verižnem trčenju udeleženih več kot 100 vozil (VIDEO)

Smrtnih žrtev k sreči ni bilo, zaradi dogodka je bil del avtoceste za več ur zaprt.
21. 1. 2026 | 16:53

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki