Da bo praznični čas prijeten in nestresen, se nanj velja pripraviti

December je čaroben – in rahlo kaotičen. Bleščice, darila, kuhano vino ... in iglice, prah ter kabli od lučk, ki se na skrivaj zapletejo v vozel. Da bo praznični čas prijeten in nestresen, smo zbrali nekaj gospodinjskih nasvetov za predpripravo nanj.

Še preden se lotimo kupovanja in postavljanja drevesca ter krašenja doma, moramo narediti generalko. Odstranimo nepotrebne predmete z miz in polic, posesajmo in zamenjajmo tekstil. Tako bomo okraske postavili na sveže površine in si prihranili dodatno delo pozneje. Pozorni bodimo tudi na okna, kamor bomo namestili okraske.

Kot iz filma

Osrednji okras je praznično drevesce. Najpomembnejše vprašanje, povezano z njim, je, kam ga bomo postavili. Strokovnjaki svetujejo, naj ne stoji v bližini radiatorjev, kamina in oken s sončno pripeko. Toplota in suh zrak namreč pospešita sušenje iglic in povečata nevarnost, da se drevo (posebno če je umetno) vname. Izberimo kotiček, kjer bo vidno, a ne bo v napoto. Ne postavljajmo ga na prehod ali tik ob vrata. Če imamo otroke ali hišne ljubljenčke, poskrbimo, da stojalo stoji trdno, drevo pa naj bo zavarovano s stabilno podlago. Idealno je, če stoji poleg francoskega okna, če ga imamo. Tam bo videti kot iz filma. Ko vemo, kje bo drevo stalo, bo lažje izbrati primerno vrsto in velikost.

Če si želimo manj čiščenja, a naravno drevo, podenj položimo pralno podlogo ali tanko preprogo, ki ujame iglice. Pomembno je tudi, katero vrsto drevesca izberemo, naj bo nordijska jelka. Ta kraljica med prazničnimi drevesi ima mehke iglice, ki redko odpadajo, in prepoznavno simetrično obliko. Pomembno pa je, da jo pravilno pripravimo: pred postavitvijo odrežemo 1–2 cm spodnjega dela debla in takoj postavimo v vedro z vodo. Sveži rez omogoči, da jo drevo srka in ostane zeleno še tri tedne ali več. Vodo dolivajmo vsak dan – suho drevo je ne le grdo, temveč tudi nevarno.

Zdaj je čas, da lučke odmotamo in preverimo, ali delujejo. FOTO: Beekeepx/Getty Images

Če prisegamo na umetno drevo, izberimo takega z realističnimi iglicami, lahko ima tudi že vgrajene LED-lučke. Preden ga postavimo na svoje mesto, odstranimo prah s suho krpo ali metlico.

Okraske po drevesu razporedimo po teži – težje spodaj, lažje zgoraj. Bleščice uporabimo zmerno, kajti resda so čarobne, a še marca jih bomo odkrivali v špranjah kavča.

Ne verižimo več razdelilnikov – to ni praznična veriga, ampak recept za katastrofo.

Okraski in lučke

Preverimo zbirko okrasnih lučk. Vzemimo si pol ure in vse razmotajmo in priklopimo. Pogosto se izkaže, da ena žarnica manjka ali utripa, del verige ne sveti ali ima kabel zlomljeno plastiko ali izpostavljeno žico. Prvi dve težavi običajno lahko odpravimo sami, z zamenjavo žarnic. Če pa je kabel pretrgan (ali se, ko je prižgan, pretirano segreva), se temu kompletu raje odpovejmo – ni vreden tveganja.

Temeljito čiščenje doma je osnova. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Nikoli ne popravljajmo lučk z lepilnim trakom! Ob preizkusu jih razporedimo na notranje in zunanje. Tako bomo vedeli, kam kaj spada, še preden pride dan za krašenje. Notranje namreč niso za mraz, dež in sneg in zaščita pred vlago ni zadostna. Če jih uporabimo zunaj, tvegamo kratki stik ali celo požar. Zunanje lučke pa lahko brez težav uporabimo v hiši, le preverimo, da ne pregrevajo drevesca ali drugih predmetov v bližini. Če bomo kupovali nove, izberimo LED, saj so varčnejše in hladne, zato ne segrevajo smrekovih vej. Preverimo tudi, ali imamo dovolj razdelilnikov in podaljškov, da jih bomo lahko napeljali.

Lučke naj bodo priključene v kakovosten razdelilnik s stikalom in zaščito proti prenapetosti. Ne verižimo več razdelilnikov zapored – to ni praznična veriga, ampak recept za katastrofo. Če imamo veliko lučk, si priskrbimo časovno stikalo, avtomatsko jih bo ugasnilo ponoči ali ko odidemo od doma.