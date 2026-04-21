Da bodo tulipani dolgo lepi in sveži, v vazo dodamo to

Če želimo narediti ključno razliko v obstojnosti tulipanov v vazi, upoštevajmo preproste nasvete: manj vode, raven rez in drobna luknjica. Številni se hvalijo z raznoraznimi triki, s katerimi obljubljajo daljšo svežino cvetja, a le redki res delujejo. Med ljubitelji rezanega cvetja pa je završalo, ko so izvedeli, da so lahko tulipani celo dva tedna po nakupu videti še vedno sveži. Tulipani ne marajo veliko vode. V nasprotju z večino rezanega cvetja jim zadostuje zgolj nekaj centimetrov vode v vazi, le toliko, da so stebla rahlo potopljena, se glasi ključno navodilo. Pomembno je tudi, da ostanejo listi nad gladino, saj začnejo v nasprotnem primeru gniti.

Omenimo še rezanje stebel. Medtem ko vse drugo cvetje najpogosteje režemo poševno, pri tulipanih to ni priporočljivo. Stebla je bolje odrezati kar naravnost, saj jim prevelik dotok vode, kot rečeno, ne koristi. Druga posebnost je drobna luknjica v steblu. Vzemimo iglo in naredimo tik pod cvetom majhno luknjo. Na ta način bo prišla voda do cveta veliko počasneje, ta pa bo ostal veliko dlje svež. Opozoriti je treba na še eno pogosto napako, ki jo delamo. V bližino rezanega cvetja radi postavimo skledo s sadjem, ki sprošča etilen, plin, ki pospešuje zorenje in propadanje rastlin. Cvetje ob sadju zato veliko hitreje oveni.

Tudi neposredno sonce ne ustreza tulipanom: veliko raje imajo hladnejše in senčne prostore. Za njihovo obstojnost bo veliko bolje, če jih postavimo stran od radiatorjev. Pomembna je tudi redna menjava vode. Priporočljivo jo je zamenjati vsak dan, pri tem pa dobro oprati vazo, da v njej ne ostajajo bakterije. Na poti do obstojnejših tulipanov bo prav prišlo tudi nekaj ledenih kock v vodi. Tulipani naravnost obožujejo hlad, saj upočasnjuje njihovo propadanje.

Za daljšo svežino bo pomagalo tudi, da odstranimo spodnje liste. Tulipanov nikar tudi ne tlačimo preveč skupaj. Stebla je smiselno vsakih nekaj dni ponovno nekoliko skrajšati – vedno z ravnim rezom. Če mu bomo posvetili nekaj več pozornosti, bo to priljubljeno spomladansko cvetje ostalo sveže in barvito še veliko dlje, kot smo mislili.

