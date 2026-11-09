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Da črna oblačila ne bi zbledela

Če hočemo, da bodo ohranila barvo in bodo tudi čez mesece videti kot nova, potrebujejo dodatno pozornost.
Temna oblačila peremo skupaj. FOTO: Shutterstock

Temna oblačila peremo skupaj. FOTO: Shutterstock

Črna nikoli ne gre iz mode. FOTO: Getty Images

Črna nikoli ne gre iz mode. FOTO: Getty Images

Preden jih damo v stroj, jih obrnemo. FOTO: Shutterstock

Preden jih damo v stroj, jih obrnemo. FOTO: Shutterstock

Temna oblačila peremo skupaj. FOTO: Shutterstock
Črna nikoli ne gre iz mode. FOTO: Getty Images
Preden jih damo v stroj, jih obrnemo. FOTO: Shutterstock
D. D.
 9. 11. 2026 | 17:10
3:32
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Črna oblačila so nepogrešljiv del garderobe, saj so elegantna, vsestranska in jih zlahka kombiniramo z drugimi kosi. Zlasti v hladnejšem delu leta jih res pogosto nosimo. A čeprav črna nikoli ne gre iz mode, lahko oblačila po številnih pranjih izgubijo svojo intenzivnost in dobijo sivkast, spran videz. Na srečo lahko z nekaj preprostimi spremembami pri pranju in sušenju poskrbimo, da bodo tudi dolgoročno videti kot nova.

Izberimo krajši cikel

Eden najpreprostejših načinov za ohranjanje intenzivne črne barve je, da oblačila pred pranjem obrnemo na notranjo stran. Tako zmanjšamo trenje na zunanji površini tkanine, ki lahko sčasoma povzroči obrabo in bledenje. Pomembno je tudi, da črna oblačila peremo skupaj z drugimi temnimi kosi, saj lahko mešanje s svetlejšim perilom vpliva na njihov videz.

Pozornost namenimo tudi izbiri programa. Kadar oblačila niso močno umazana, izberemo krajši cikel in nežnejši program pranja, če to dopuščajo navodila na etiketi. Prav tako se izogibajmo pranju občutljivih črnih kosov skupaj s težjimi oblačili, kot so kavbojke in jakne, saj lahko povzročijo dodatno trenje in posledično bledenje tkanine.

Praviloma jih je bolje prati v hladnejši vodi.

Manj detergenta, boljše pranje

Pogosto zmotno mislimo, da bo večja količina detergenta zagotovila boljše rezultate. V resnici lahko presežek pralnega sredstva ostane na tkanini in ustvari sivkast videz, ki je na črnih oblačilih še posebno opazen. Zato detergent vedno odmerimo glede na priporočila proizvajalca, količino perila in trdoto vode. Morda ga lahko odmerimo celo nekoliko manj, kot piše na embalaži.

Pomembna je tudi temperatura. Črna oblačila je praviloma bolje prati v hladnejši vodi, saj visoke temperature pospešujejo izgubo barve. Seveda pri tem vedno upoštevajmo navodila za nego posameznega oblačila.

Ne na soncu

Na obstojnost barve vpliva tudi način sušenja. Najboljša izbira je sušenje na zraku, vendar ne na neposredni sončni svetlobi. UV-žarki namreč močno prispevajo k bledenju tkanin, zato črna oblačila raje obesimo v senco ali jih posušimo v notranjih prostorih.

Preden jih damo v stroj, jih obrnemo. FOTO: Shutterstock
Preden jih damo v stroj, jih obrnemo. FOTO: Shutterstock

Kako povrnemo barvo

Če so črna oblačila zbledela, to še ne pomeni, da jih moramo zavreči. Najprej poskusimo ugotoviti, ali gre za dejansko izgubo barve ali zgolj za nakopičene ostanke detergenta, telesnih maščob in drugih nečistoč. Včasih lahko že temeljito pranje z ustrezno odmerjeno količino detergenta in dodatnim izpiranjem občutno izboljša videz tkanine. Pri odstranjevanju maščobnih madežev in ostankov hrane lahko pomaga encimski detergent. Površinske mucke lahko odstranimo z valjčkom za oblačila ali previdno uporabo odstranjevalca muck.

Če je tkanina dejansko izgubila barvo, je najučinkovitejša rešitev ponovno barvanje. Pred nakupom barve seveda najprej preverimo sestavo oblačila. Naravna vlakna, kot sta bombaž in lan, lahko pobarvamo z običajnimi barvili za tekstil, medtem ko sintetični materiali, denimo poliester, zahtevajo posebna barvila in postopke. Posebno previdnost zahtevajo tudi oblačila z elastanom.

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