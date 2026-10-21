Da nas ne bo strah zavreti z vso močjo

Ko so pri Zavarovalnici Triglav pred šestimi leti uvedli osvežitvene vožnje, je bil vsak četrti voznik starejši od 60 let, zdaj to starostno mejo presega vsak tretji, teh voznikov je pri nas 240 tisoč. »Ko smo začeli te vožnje za starejše, smo se spraševali, ali bo zanimanje, pripravljenost za učenje. Izkazalo se je, da je, in če je bila doslej ta vožnja v mestih, smo letos dodali ponudbo za poligon,« je dejala Ana Cergolj Kebler, vodja trženjskega komuniciranja na Zavarovalnici Triglav, ki že od začetka vodi te aktivnosti. Kot pravi, so jim udeleženci prej večkrat povedali, da jih je strah izrednih razmer na cesti, zime, spolzke podlage, poledice. V centru varne vožnje AMZS na Vranskem lahko vse to v varnem okolju simulirajo in si povrnejo vozniško samozavest, kar je tudi glavni cilj. Po samozavesti merijo uspešnost dela in 80 odstotkov udeležencev meni, da so po takšnem treningu bolj varni.

Najbolj jih je strah agresivnosti, nestrpnosti.

Letos bo na več poldnevnih tečajev do konca novembra na Vransko prišlo 330 voznikov in voznic, te so izžrebali med skoraj 2000 prijavljenimi; prijavili so se lahko le njihovi zavarovanci, zanje je tečaj brezplačen. Mimo tokratnega dogodka bi si želeli, da bi bile takšne vožnje široko dostopne za vse, da bi jih podpirala država, saj takšen trening v lastni organizaciji kar stane. Največkrat se za osvežitveno vožnjo zanimajo moški, organizatorji si prizadevajo, da bi jo obiskalo več žensk. Ne gre samo za vožnjo od točke A do točke B, temveč za osebno svobodo, vključenost v socialno življenje, kar je v starosti še toliko bolj pomembno. Mnoge med njimi poročajo, da jim pešajo vozniške sposobnosti, kar je znak, da je preprosto treba čim prej nekaj ukreniti, da se bodo te izboljšale.

Največkrat se za osvežitveno vožnjo zanimajo moški.

Osvežitveni dan ne vsebuje le vožnje, prvi del je namenjen cestnoprometnim predpisom. Potem se iz učilnice preselijo na poligon, kjer s svojimi avtomobili vadijo in preizkušajo različne stvari. »Na podobni vožnji sem bil že spomladi, zdaj sem prišel še sem, tu je vse še bolj poglobljeno, pojasnili so nam marsikaj, česar prej nismo vedeli. Avtomobili so danes drugačni od fičkov in yugov, imajo mnogo stvari, ki jih nekoč niso imeli, pa naj gre za protiblokirni sistem pri zaviranju ali pa nastavljanje varnostnih pasov,« nam je dejal Zvonko Korpič, eden od udeležencev osvežitvene vožnje, ki je vozniški izpit opravil pred približno petdesetimi leti.

Osvežitvene tečaje so pred leti začeli v mestih, zdaj jih nadgrajujejo s poligonom. Foto: Gašper Boncelj

Kot pravi, učitelj vožnje pri AMZS, imajo s takšnimi osvežitvenimi vožnjami veliko izkušenj, ne nazadnje imajo tudi na AMZS program Senior. »Starejši vozniki imajo ogromno izkušenj, veliko je izmenjave zanimivih mnenj, najbolj jih je strah agresivnosti, nestrpnosti. Vozniški izpit so opravili že dolgo nazaj, promet je bil takrat drugačen, infrastruktura se spreminja, drugačni so avtomobili, ki imajo danes veliko sistemov aktivne in pasivne varnosti. Na cesti tega ne moreš kar tako preizkusiti, če ne preizkusiš, pa si do tega zadržan. Poligon je za to kot naročen. Gre tudi za osnovne stvari, kot je nastavitev sedežnega položaja, da bodo potem res lahko učinkovito zavrli, da jih ne bo strah zavirati s polno močjo. Marsikdaj je zavorna pot veliko daljša, kot bi človek pričakoval. Glavni razlogi za prometne nesreče so neprimerna hitrost, nepravilna stran vožnje, izsiljevanje prednosti in prav varnostna razdalja.« Z udeleženci imajo še druge vaje, kot sta umikanje oviri in vožnja v ovinek, pa spoznavanje pnevmatik, razlike med letnimi, zimskimi, celoletnimi, da je treba imeti v gumah pravilen tlak ...

Marsikdo pri neki starosti ne more več voziti ali nima lastnega avta. Tu je pomembno sodelovanje s Prostoferjem, projektom, ki starejšim ponuja brezplačen prevoz do zdravnika, javnih ustanov in drugih nujnih opravkov. Vozijo prostovoljci, ki so že upokojeni in si želijo ostati aktivni, med njimi je največ moških. Kot je dejala predstavnica projekta Viktorija Muha, je potreba po mobilnosti ena največjih potreb starejših. Tudi pri njihovih voznikih ugotavljajo, da jih je česa strah, da na primer neradi peljejo v Ljubljano, zato si prizadevajo, da se lahko usposabljajo. Na take vožnje na poligonu prihajajo zelo radi. Prostofer deluje v 116 občinah, sodeluje 1300 prostovoljcev, imajo 17 tisoč uporabnikov, ki potrebujejo prevoz, večinoma so to ženske, vdove in na splošno ljudje, ki ne morejo več voziti.