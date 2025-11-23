Da se odtok ne bo zamašil, strokovnjaki svetujejo presenetljivo, a preprosto rešitev

Maščoba in umazanija sta najpogostejša krivca za zamašene odtoke in neprijetne vonjave. Maščoba se strdi in ustvari lepljivo plast. Na to pa se začnejo lepiti še ostanki hrane in mila, kar lahko sčasoma privede do popolne zamašitve. Strokovnjaki svetujejo presenetljivo, a preprosto rešitev, ki jo najdemo kar v kuhinji – vročo vodo in detergent za pomivanje posode.

V kuhinjski odtok počasi vlijemo vrelo vodo, pomešano z nekaj kapljicami detergenta. Vroča voda bo maščobo zmehčala, detergent pa bo razgradil usedline, ki se nato sperejo. Trik je v tem, da mešanico vlivamo zares počasi in postopek po potrebi ponovimo. Vendar, kot opozarjajo strokovnjaki, tega trika nikoli ne uporabljajmo v zunanjih odtokih, tistih, ki zbirajo deževnico, saj lahko detergenti močno škodijo okolju. Če želimo rešitev narediti čim bolj varno, izberimo raje biorazgradljive detergente na rastlinski osnovi.

Mrežica bo preprečila, da bi delčki hrane ušli vanj. FOTO: Studio Driehoek/Getty Images

Zunanji odtoki so pogosto težko dostopni, čiščenje pa navadno zahteva pomoč strokovnjaka.

Preventiva je najcenejša

Glavni vzrok za zamašitve kuhinjskih cevi so, kot rečeno, maščobe, olja in ostanki hrane. Ko v odtok vlijemo maščobo, se ta v hladnejših ceveh hitro strdi in ustvari plast, ki ujame dodatno umazanijo. Podobno hitro pa se zamašijo tudi zunanji odtoki, izpostavljeni listju, blatu in prahu, zato je preventiva še posebno pomembna.

Strokovnjaki svetujejo, da v kuhinjsko korito nikoli ne zlivamo maščobe, če je te več, jo ohladimo, precedimo in prelijemo v stekleno ali plastično embalažo, to pa odložimo v uličnih zbiralnikih ali v zbirnih centrih; krožnike in ponve pred pranjem obrišemo s papirnato brisačko. V kuhinjsko korito, nad odtok, namestimo mrežico ali filter, ki bo ujel koščke hrane, v gospodinjstvih, kjer se veliko kuha, pa priporočajo celo vgradnjo malega lovilca maščob.

Listje, ki se nabira okoli odtokov, je povod za poznejše in nepotrebne stroške. FOTO: Michael Vi Getty Images

Kdor živi v hiši, naj redno preverja zunanje rešetke in odstranjuje listje ter vejice in tako prepreči zamašitev. Preventiva je vedno cenejša od popravil, še posebno zato, ker so zunanji odtoki pogosto težko dostopni, čiščenje pa navadno zahteva prihod strokovnjaka.

V naših krajih, kjer je jeseni veliko dežja, starejše napeljave pa so še posebno občutljive, priporočajo preprosto mesečno rutino: v odtok vlijmo vrelo vodo, dodamo malo sode bikarbone in kisa ter pustimo, da bo mešanica razgradila vse maščobne obloge in odpravila vonjave.

Redno čiščenje sifonov in rešetk v kuhinji bo preprečilo večje okvare, hkrati pa prihranilo denar in skrbi. S preprosto navado in malo pozornosti lahko cevi ostanejo pretočne, dom pa brez neprijetnih presenečenj, še zlasti v času praznikov, ko kuhinja dela s polno paro, bo to zanesljivo prispevalo k skrbi manj.