Dacia hipster: električni malček, ki čaka zeleno luč Bruslja

Čeprav zadnje čase ni prav veliko novic o tem, je še vedno aktualna napoved Evropske komisije, da bo posebej podprla majhne cenovno dostopne evropske električne avtomobile. Najprej se je govorilo, da bo to nekakšna evropska različica mini japonskih kei avtomobilov, potem da bi bil takšen avto lahko tudi malce večji. Ne glede na to, kakšen bo končni predlog oziroma zahteve, je Dacia, morda prav zato, ker znamka velja za proizvajalca dostopnih avtomobilov, pripravila svojo vizijo vozilca.
Hipsterja so pripravili s ciljem čim manjše mase, pa tudi stroškovne učinkovitosti, ima veliko varčevalnih rešitev, vsaj pri nekaterih se vprašamo, ali bodo izvedljive v proizvodnji. Zadnje luči so na primer nameščene za zgornjim delom deljenih prtljažnih vrat in nimajo lastnih steklenih pokrovov, zunanje kljuke vrat je nadomestil trak. Zunanja zaščita je iz deloma reciklirane plastike, ki nosi ime starkle in jo uporabljajo tudi na drugih Dacijinih modelih. Čeprav ima hipster le najosnovnejše stvari, ki so potrebne za vsakodnevno mestno vožnjo, je v kabini 11 nosilcev za dodatno opremo »youclip« znamke Dacia, na katere je mogoče namestiti opremo, kot so zvočniki za brezžično povezavo, držala za skodelice, nasloni za roke in dodatne luči.
Po besedah Manuele Echilley tega koncepta ne bodo še razvijali na primer z drugim konceptom, temveč bodo počakali na odločitev EU, na pričakovane evropske predpise. Če bo šel v proizvodnjo, še ni jasno, v katero kategorijo bo uvrščen; ali bo polnokrvni avtomobil ali morda električni štirikolesnik, za slednjega sicer veljajo nižje varnostne zahteve. Ali pa nekaj vmes. O električnih štirikolesnikih je treba reči, da doslej niso bili posebej uspešni. Fiat ima topolina in Citroën tehnično identičnega amija, a je težko reči, da se dobro prodajata; tudi Renault, ki je lastnik Dacie, po twizyju nima več tovrstnega izdelka oziroma je lani zaprl enoto Mobilize, kjer so pripravljali nekakšnega twizyjevega naslednika.