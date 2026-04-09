Dacia hipster: električni malček, ki čaka zeleno luč Bruslja

Čeprav zadnje čase ni prav veliko novic o tem, je še vedno aktualna napoved Evropske komisije, da bo posebej podprla majhne cenovno dostopne evropske električne avtomobile. Najprej se je govorilo, da bo to nekakšna evropska različica mini japonskih kei avtomobilov, potem da bi bil takšen avto lahko tudi malce večji. Ne glede na to, kakšen bo končni predlog oziroma zahteve, je Dacia, morda prav zato, ker znamka velja za proizvajalca dostopnih avtomobilov, pripravila svojo vizijo vozilca.

Manuela Echilly: Čakamo na odločitev EU in nove predpise, potem se bomo odločili o morebitni proizvodnji. Foto: Gašper Boncelj

Najosnovnejše stvari

Koncept z imenom dacia hipster je zanimiva stvaritev, te dni smo si jo lahko ogledali tudi pri nas. Je unikat, na Vransko so ga pripeljali s tovornjakom, pa le zatrdili, da se sem in tja z njimi vseeno malo zapeljejo. Vsekakor deluje zanimivo, dolg je tri metre, v širino in višino meri dobrega 1,5 metra, ima 16-palčna kolesa. V njem so štiri sedala za odrasle, za njimi pa še 70 litrov prtljažnika. Če se zadnja sedeža zložita, je nakladalne prostornine 500 litrov, pravijo, da gre v vozilo tudi pralni stroj … Ima električni pogon (o podrobnosti motorja in baterije ne govorijo), tehta manj kot 800 kg, z enim napolnjenjem naj bi bil sposoben prevoziti od 100 do 150 km. Ideja je, da bi ga polnili približno dvakrat na teden. Kot nam je razlagalaiz Dacie, so se za to študijo odločili iz različnih vzrokov: ker se avtomobili dražijo in ker so zahteve po izpustu COvse ostrejše. Kot je dejala, veliko Evropejcev vsak dan potrebuje avtomobil, a prevozijo le nekaj deset kilometrov.​

Hipsterja so pripravili s ciljem čim manjše mase, pa tudi stroškovne učinkovitosti, ima veliko varčevalnih rešitev, vsaj pri nekaterih se vprašamo, ali bodo izvedljive v proizvodnji. Zadnje luči so na primer nameščene za zgornjim delom deljenih prtljažnih vrat in nimajo lastnih steklenih pokrovov, zunanje kljuke vrat je nadomestil trak. Zunanja zaščita je iz deloma reciklirane plastike, ki nosi ime starkle in jo uporabljajo tudi na drugih Dacijinih modelih. Čeprav ima hipster le najosnovnejše stvari, ki so potrebne za vsakodnevno mestno vožnjo, je v kabini 11 nosilcev za dodatno opremo »youclip« znamke Dacia, na katere je mogoče namestiti opremo, kot so zvočniki za brezžično povezavo, držala za skodelice, nasloni za roke in dodatne luči.

Po besedah Manuele Echilley tega koncepta ne bodo še razvijali na primer z drugim konceptom, temveč bodo počakali na odločitev EU, na pričakovane evropske predpise. Če bo šel v proizvodnjo, še ni jasno, v katero kategorijo bo uvrščen; ali bo polnokrvni avtomobil ali morda električni štirikolesnik, za slednjega sicer veljajo nižje varnostne zahteve. Ali pa nekaj vmes. O električnih štirikolesnikih je treba reči, da doslej niso bili posebej uspešni. Fiat ima topolina in Citroën tehnično identičnega amija, a je težko reči, da se dobro prodajata; tudi Renault, ki je lastnik Dacie, po twizyju nima več tovrstnega izdelka oziroma je lani zaprl enoto Mobilize, kjer so pripravljali nekakšnega twizyjevega naslednika.

V notranjosti je veliko rešitev, s katerimi so poskrbeli za čim nižje stroške. Foto: Gašper Boncelj

Hipster je dolg tri metre, v širino in višino pa meri 1,5 metra. Foto: Gašper Boncelj