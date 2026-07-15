Dacia striker ali vračanje modelskega tipa, ki je skoraj izumrl

Bili so časi, ko so bili robustni karavani bolj pogosti kot danes. Pravzaprav so ti avtomobili, ki so primerni za vožnjo po slabših podlagah, zdaj zelo redki, v množičnem segmentu jih sploh ni. Kar je nekakšen paradoks, če vemo, da je po drugi strani v ponudbi neverjetna množica avtomobilov, ki jim rečemo športni terenci in imajo terenskost vsaj v imenu. Tudi zato je zanimiva novost model dacia striker, ki so ga popolnoma razkrili te dni, na naše ceste pa pripelje prihodnje leto.

Še se spominjamo škode octavie in superba scout, tudi volva V90 in V60 cross country, še prej opla insignie country tourer. To so bili robustni karavani, ki jih v teh izvedenkah ni več v ponudbi ali celo model ni več na voljo. Kaj se še najde v premijskem segmentu, na primer subaru outback ali pa ravno napovedani novi audi A6 allroad. Kot rečeno, pa česa takšnega v množičnem segmentu skoraj ni več. Zato bo ena zanimivih novosti dacia striker, ki jo je znamka prvič pokazala te dni.

Avtomobil je dolg 462 centimetrov, je najdaljši med vsemi modeli Dacie. V karoserijskem smislu je karavan, ki je malce bolj oddaljen od tal (19 ali 20 cm, odvisno od pogona), hkrati pa kot celota s 153 centimetri le ni tako visok, kot so športni terenci.

V oblikovnem pogledu ima drugačno podobo kot drugi aktualni modeli znamke Dacia, izstopajo luči v obliki velike črke t. Malce je hecno (naključje?), da je takšno oblikovalsko potezo prav nedavno v svojih novih modelih epiq in peaq uvedla tudi Škoda.

Za volanom je ureditev bolj podobna že znanim daciam, tudi s hišno rešitvijo you clip za pritrjevanje različnih praktičnih dodatkov. Za dvema potniškima vrstama je približno 600-litrski osnovni prtljažnik, ki z boljšimi vrstami opreme omogoča praktično pregrajevanje.

Notranjost je podobna dosedanjim modelom. Foto Dacia

Različni terenski programi v izvedbi 4 x 4. Foto Dacia

V prtljažnik naj bi šlo v osnovi 600 litrov. Foto Dacia

V pogonskem smislu so možnosti tri. Striker kot blagi hibrid, katerega osnova je 1,2-litrski bencinski trivaljnik z nekaj malega električne pomoči, lahko vozi na utekočinjeni naftni plin (in bencin); kot polni hibrid bo združeval 1,8-litrski bencinski štirivaljni motor in dva električna. Prav tako bo na voljo s štirikolesnim pogonom, kjer je 1,2-litrskemu bencinskemu trivaljniku dodan še električni motor na zadnji osi. Dizelskega pogona, ki je bil v Dacii dokaj priljubljen, že nekaj časa ni več.

Strikerja bodo pri nas začeli prodajati v prvih mesecih prihodnjega leta. Za natančnejše cene je še prezgodaj, vendarle znamka navaja, da bo avtomobil stal od 25 tisoč evrov naprej, s čimer se v Dacijini modelski paleti uvršča med modela duster in bigster.