  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
AVTOMOBILIZEM

Dacia striker ali vračanje modelskega tipa, ki je skoraj izumrl

Robustni karavan kot svojska osvežitev enolične modelske ponudbe.
Dacia striker kot malce dvignjeni, za teren sposobni karavan. Foto Dacia

Dacia striker kot malce dvignjeni, za teren sposobni karavan. Foto Dacia

Notranjost je podobna dosedanjim modelom. Foto Dacia

Notranjost je podobna dosedanjim modelom. Foto Dacia

V prtljažnik naj bi šlo v osnovi 600 litrov. Foto Dacia

V prtljažnik naj bi šlo v osnovi 600 litrov. Foto Dacia

Različni terenski programi v izvedbi 4 x 4. Foto Dacia

Različni terenski programi v izvedbi 4 x 4. Foto Dacia

Dacia striker kot malce dvignjeni, za teren sposobni karavan. Foto Dacia
Notranjost je podobna dosedanjim modelom. Foto Dacia
V prtljažnik naj bi šlo v osnovi 600 litrov. Foto Dacia
Različni terenski programi v izvedbi 4 x 4. Foto Dacia
Gašper Boncelj
 15. 7. 2026 | 12:05
2:51
A+A-

Bili so časi, ko so bili robustni karavani bolj pogosti kot danes. Pravzaprav so ti avtomobili, ki so primerni za vožnjo po slabših podlagah, zdaj zelo redki, v množičnem segmentu jih sploh ni. Kar je nekakšen paradoks, če vemo, da je po drugi strani v ponudbi neverjetna množica avtomobilov, ki jim rečemo športni terenci in imajo terenskost vsaj v imenu. Tudi zato je zanimiva novost model dacia striker, ki so ga popolnoma razkrili te dni, na naše ceste pa pripelje prihodnje leto.

Še se spominjamo škode octavie in superba scout, tudi volva V90 in V60 cross country, še prej opla insignie country tourer. To so bili robustni karavani, ki jih v teh izvedenkah ni več v ponudbi ali celo model ni več na voljo. Kaj se še najde v premijskem segmentu, na primer subaru outback ali pa ravno napovedani novi audi A6 allroad. Kot rečeno, pa česa takšnega v množičnem segmentu skoraj ni več. Zato bo ena zanimivih novosti dacia striker, ki jo je znamka prvič pokazala te dni.

Avtomobil je dolg 462 centimetrov, je najdaljši med vsemi modeli Dacie. V karoserijskem smislu je karavan, ki je malce bolj oddaljen od tal (19 ali 20 cm, odvisno od pogona), hkrati pa kot celota s 153 centimetri le ni tako visok, kot so športni terenci.

V oblikovnem pogledu ima drugačno podobo kot drugi aktualni modeli znamke Dacia, izstopajo luči v obliki velike črke t. Malce je hecno (naključje?), da je takšno oblikovalsko potezo prav nedavno v svojih novih modelih epiq in peaq uvedla tudi Škoda.

Za volanom je ureditev bolj podobna že znanim daciam, tudi s hišno rešitvijo you clip za pritrjevanje različnih praktičnih dodatkov. Za dvema potniškima vrstama je približno 600-litrski osnovni prtljažnik, ki z boljšimi vrstami opreme omogoča praktično pregrajevanje.

Notranjost je podobna dosedanjim modelom. Foto Dacia
Notranjost je podobna dosedanjim modelom. Foto Dacia
Različni terenski programi v izvedbi 4 x 4. Foto Dacia
Različni terenski programi v izvedbi 4 x 4. Foto Dacia
V prtljažnik naj bi šlo v osnovi 600 litrov. Foto Dacia
V prtljažnik naj bi šlo v osnovi 600 litrov. Foto Dacia

V pogonskem smislu so možnosti tri. Striker kot blagi hibrid, katerega osnova je 1,2-litrski bencinski trivaljnik z nekaj malega električne pomoči, lahko vozi na utekočinjeni naftni plin (in bencin); kot polni hibrid bo združeval 1,8-litrski bencinski štirivaljni motor in dva električna. Prav tako bo na voljo s štirikolesnim pogonom, kjer je 1,2-litrskemu bencinskemu trivaljniku dodan še električni motor na zadnji osi. Dizelskega pogona, ki je bil v Dacii dokaj priljubljen, že nekaj časa ni več.

Strikerja bodo pri nas začeli prodajati v prvih mesecih prihodnjega leta. Za natančnejše cene je še prezgodaj, vendarle znamka navaja, da bo avtomobil stal od 25 tisoč evrov naprej, s čimer se v Dacijini modelski paleti uvršča med modela duster in bigster.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

daciabencinski pogonHibridni pogondružinski avtomobilikaravanštirikolesni pogonutekočinjen naftni plin
ZADNJE NOVICE
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
NOVA VLOGA

Šokantna preobrazba Toma Cruisa

Igralec je v napovedniku za novi film neprepoznaven.
15. 7. 2026 | 13:25
13:11
Novice  |  Svet
BLOKADA

Drama nad Evropo: devet letal je hkrati razglasilo izredne razmere, piloti pa so panično oddajali kodo za splošno nevarnost

Zaradi blokade vzletno-pristajalne steze na letališču Gatwick (LGW) je bilo poleg letal, ki so razglasila izredne razmere, skupno 14 letov preusmerjenih na alternativna letališča.
15. 7. 2026 | 13:11
13:00
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
FIZIČNI OBRAČUN

Slovenec v Nerezinah pretepel 60-letnika in mu povzročil hude telesne poškodbe

Osumljenca so po zaključeni kriminalistični preiskavi kazensko ovadili in ga predali pripornemu nadzorniku.
Kaja Grozina15. 7. 2026 | 13:00
12:45
Bulvar  |  Tuji trači
PLASTENKA

Zelenski z enim gibom postal spletna senzacija! Počnete to tudi vi? (VIDEO)

Uporabnikom družbenih omrežij ni ušlo, da je Zelenski zamašek brez pomisleka odstranil.
15. 7. 2026 | 12:45
12:44
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
12:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
PAZITE NA SPLETNE ROMANCE

Verjela je v ljubezen, ostala pa brez 24.000 evrov: tako delujejo spletni prevaranti

Celjski policisti opozarjajo na eno najpogostejših spletnih prevar, pri kateri goljufi z lažno romanco pridobijo zaupanje in nato zahtevajo denar.
15. 7. 2026 | 12:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KULTURA IN ZABAVA

Kekec se vrača, a tokrat se bo pomeril kar sam s sabo

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki