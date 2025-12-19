Decembrske priprave za srečo po feng šuju

Vstop v novo leto že od nekdaj prinaša neko prav posebno vznemirjenje. Nemara je tako tudi zato, ker gre za posebno obdobje v letu, ko zapiramo stara poglavja ter sproščamo prostor novim priložnostim, z majhnimi, intimnimi in simboličnimi rituali pa poskušamo obuditi in spodbuditi srečo. Po feng šuju je harmonija v prostoru tista, ki neposredno vpliva na našo osebno energijo ter tudi na to, kar privlačimo v svoje življenje. Če zatorej želimo leto 2026 pričakati s pozitivnim občutkom, v naslednjih dneh nikar ne pozabimo na nekaj preprostih in majhnih, predvsem pa močnih in odločnih korakov, ki bodo, vsaj tako pravijo, na stežaj odprli vrata obilju, miru in optimizmu (v prihajajočem letu). Za začetek v teh dneh izdatno napolnimo hladilnik. Prazen hladilnik namreč simbolizira stagnacijo, dobro založen pa blaginjo. Napolnimo ga s svežim sadjem, zelenjavo, mlečnimi izdelki in kuhanimi jedmi, s čimer naj bi v dom privabili – obilje.

Nahranimo ptice

V naslednjem koraku si priskrbimo dovolj citrusov. Zlat sijaj oranžnih pomaranč in rumenih limon simbolizira bogastvo ter uspeh. Naj bo to sadje v teh dneh vselej na naši mizi – ne le kot okras, marveč tudi kot magnet za pozitivno energijo. Nadaljujmo z rastlinami. V prostor dodajmo vsaj eno novo rastlino in jo položimo v vzhodni del doma. Ta korak bo simboliziral zdravje in družinske odnose. Ta gesta bo prav tako osvežila energijo in prinesla vitalnost. Cvetje živih barv bo samo še dodatno spodbujalo optimizem v prihajajočem letu. Kupite si zvonček, ki bo simbolično pozival tiste najbolj ugodne novice. Okrasni zvonček obesimo na božično drevo ali pa ga postavimo blizu vhoda, na ta način bomo v domu aktivirali pozitivne vibracije.

Poln hladilnik ob koncu leta pomeni blagostanje v prihodnjem. FOTO: Millann/Getty Images

Čim prej se znebimo tudi starih koledarjev in namestimo novega za prihajajoče leto. To je sila praktičen, a tudi simbolen korak – zapiranje stare energije in odpiranje prostora novim priložnostim. Novega leta nikar ne pričakajmo s prazno denarnico. Vanjo vstavimo nekaj bankovcev ali pa zgolj nekaj simboličnih kovancev, tako bomo v letu 2026 privabili obilje in finančno stabilnost. Blizu vhodnih vrat postavimo tudi figurico žabe. Številni verjamejo, da prinaša prav ta starodavni simbol finančni uspeh in trdno stabilnost gospodinjstvu.

Nabavite zvonček in ga obesite na božično drevesce. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

V zadnjem koraku nahranimo ptice, ki veljajo za močan simbol svobode, veselja in dobrih novic. Na balkon ali teraso zatorej namestimo krmilnico in nahranimo ptice, menda bomo v dom prinesli svežo energijo, polno radosti. Kot vidimo, ni treba prav veliko, da bomo v svoj prostor vnesli občutek blagostanja in ga naredili za tesnega zaveznika v prihajajočem letu. Ti preprosti in topli rituali naj bodo opomnik, da ima sreča rada urejen in gostoljuben dom, ter da je vsaka pozitivna sprememba, ki si jo želimo, denimo, v letu 2026, že tu in na dosegu roke. Naj bo december mesec priprav na uspešno novo leto. Prvi dan prihodnjega leta pričakajmo z veliko upanja in s kopico dobrih vibracij.