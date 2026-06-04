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ODNOSI

Devet najslabših razlogov za vztrajanje v zvezi

Nihče si ne želi priznati, da imajo zveze včasih rok trajanja, zato marsikatera traja dlje, kot bi morala.
FOTO: Frederic Cirou/Gettyimages

FOTO: Frederic Cirou/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Frederic Cirou/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 4. 6. 2026 | 18:00
5:19
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Mnogi odlašajo z odločitvijo za razhod in iščejo izgovore, da zveze ne končajo. Če morate nenehno opravičevati, zakaj še vedno ostajate v razmerju, obstaja velika verjetnost, da je v resnici že končano. Preberite devet najslabših razlogov, zaradi katerih ljudje ostajajo v odnosih, ki jih ne osrečujejo.

Ob misli na odhod se oglasi občutek krivde

Krivda nikoli ne bi smela biti glavni razlog za ostanek v zvezi. »Občutek krivde zaradi razhoda ali prepričanje, da partnerju nekaj dolgujete, lahko povzroči, da ostanete skupaj iz napačnih razlogov. Pomembno je, da na prvo mesto postavite svojo srečo in dobro počutje, ne pa da ostajate v zvezi zgolj zaradi slabe vesti,« pojasnjuje psiholog Aldrich Chan. Poleg tega partnerja prizadenete tudi s tem, da ostajate v zvezi, čeprav si tega ne želite. »Vztrajanje v odnosu, ki ne deluje, ni pošteno in iskreno do nikogar in v končni fazi obema zadaja le bolečino,« dodaja psihoterapevtka Adrine Davtyan.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Partner vedno znova prepriča, da je bolje ostati

Če sta se že večkrat pogovarjala o razhodu, ne dovolite, da vas nekaj lepih besed vedno znova odvrne od te odločitve. Terapevt Kevin Mimms opozarja, da lahko nekateri zelo spretno prepričajo partnerja, naj ostane, čeprav se v resnici ne nameravajo spremeniti. »Tak človek vas bo morda zlahka prepričal, da ostanete, vendar svojega vedenja ne bo spremenil. Če kljub temu, da se do vas neprimerno obnaša, vztrajate v zvezi, je to na dolgi rok škodljivo za vas,« pravi Mimms.

Ostajate zaradi pritiska okolice

V zvezi ne ostajajte samo zato, ker drugi menijo, da bi morala biti skupaj. »Odločitev za vztrajanje v odnosu zaradi zunanjih pritiskov, kot so pričakovanja družine, družbene norme ali strah pred obsojanjem, ni zdrava podlaga za odnos. Ta bi moral temeljiti na vaših občutkih in željah, ne pa na mnenju drugih,« poudarja Chan.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Bojite se samote

S partnerjem bi morali biti zato, ker si tega želite, ne pa zato, ker se bojite biti sami. Strah pred osamljenostjo ljudi pogosto zadržuje v nesrečnih odnosih, kar vodi v nezadovoljstvo, razočaranje in zamere. »Še preden vstopite v zvezo, se naučite biti zadovoljni in srečni sami s seboj,« svetuje Chan.

Bojite se sprememb

Veliko posameznikov ostaja v neizpolnjujočih odnosih zgolj zato, ker jih je strah neznanega. »Spremembe so včasih zastrašujoče in nekateri ostajajo v zvezi samo zato, ker se bojijo tega, kar bi sledilo po razhodu,« pravi Chan. Če se preveč oklepate svoje cone udobja, ostanete ujeti v odnosu, ki vas ne osrečuje in ni zdrav za vas.

Partner je zabaven in vznemirljiv

Na prvi pogled se zdi privlačno ostati z nekom, ker je zabaven, spontan in poln energije. Vendar Mimms opozarja, da ima lahko takšno navdušenje tudi svojo temno plat. »Kar se danes zdi razburljivo, se lahko pozneje izkaže za nepredvidljivo ali nestabilno. Vznemirjenje je lahko pozitivno, vendar je pomembno, da prepoznate tudi morebitne slabosti,« svetuje.

Skupaj delata

Morda sta se spoznala v službi ali  sta začela poslovno sodelovati šele po začetku zveze. Strokovnjakinja za odnose in terapevtka Jennifer Kelman meni, da to ni dober razlog za vztrajanje v razmerju. »Čeprav je lahko težko prekiniti tudi poslovno partnerstvo, to ne sme biti razlog za nadaljevanje zveze. Težave v partnerskem odnosu se pogosto prenesejo tudi v delovno okolje,« opozarja.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Finančno ste odvisni od partnerja

»Ostajanje v zvezi zaradi finančne odvisnosti je zelo problematično. Da bi odločitve o odnosu lahko sprejemali na podlagi čustev in ne denarja je pomembno stremeti k finančni samostojnosti,« pravi Chan. Tudi če niste finančno odvisni od partnerja, ni dobro ostajati z njim samo zato, ker dobro zasluži. »To je zelo slab razlog za vztrajanje v zvezi, saj izbirate finančno varnost, ne pa partnerja samega,« dodaja Mimms.

Imata otroke

Mnogi pari ostajajo skupaj zaradi otrok. Čeprav je namen praviloma dober, takšna odločitev povzroči več škode kot koristi. »Ostajanje v zvezi izključno zaradi otrok prinaša, zlasti če je odnos med partnerjema nezdrav ali celo toksičen, negativne posledice. Otroci, ki redno spremljajo prepire, napetosti in disfunkcionalne odnose, zaradi tega trpijo in dobivajo slabe vzorce, ki jih v odrasli dobi velikokrat prenašajo na svoje intimne vezi,« pojasnjuje Davtyanova.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Po njenem mnenju je bolj zdravo priznati, da je romantična zveza končana, in se osredotočiti na vzpostavitev drugačne oblike odnosa, denimo uspešnega sostarševstva. »Namesto vztrajanja v nesrečnem partnerstvu je za otroke bolje, da vidijo dva starša, ki znata sodelovati in spoštljivo vzgajati otroke, četudi nista več v ljubezenskem odnosu,« zaključuje psihoterapevtka.

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