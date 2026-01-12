  • Delo d.o.o.
ODNOSI

Devet neprijetnih stvari, ki jih morate sprejeti, da bi oblikovali (in ohranili) uspešno razmerje

V še tako skladnih zvezah ne cvetijo samo rožice.
FOTO: Vasyl Dolmatov/Gettyimages

M. Fl.
 12. 1. 2026 | 19:25
4:13
A+A-

Odnosi zahtevajo čas in veliko truda. Če v težkih trenutkih niste pripravljeni vztrajati in se truditi, da bi prišli do boljših, boste vedno znova končali sami. Kaj morate, če želite srečno zvezo, sprejeti, četudi ni najbolj prijetno?

Samoto

Ljudje pogosto mislijo, da je namen iskanja partnerja, da bi iz življenja pregnali osamljenost, vendar to, če želite ohraniti odnos, ni pravi način razmišljanja. Ko ste najbolj samostojni in srečni v družbi samih sebe, ste sposobni resnično vložiti trud v ohranjanje uspešnega odnosa. Preden stopite v zvezo, morate biti sposobni in pripravljeni biti sami. Vaš partner ni tam, da bi zapolnil vašo praznino, temveč, da bi vašemu življenju dodal nekaj več.

Trud

Bodo trenutki, ko bo partner vložil več truda v odnos, kot ga boste vi, in obratno. Včasih boste imeli občutek, da je odmaknjen in potruditi se boste morali, da se znova zbližata. Ključ je, da se za zvezo trudita oba. Če se bo samo eden, nima prihodnosti.

FOTO: Rido Franz/Gettyimages
Ignoriranje privlačnosti do drugih

Vedno bodo ljudje, ki se vam bodo zdeli privlačni, inteligentni, smešni ali šarmantni. Treba si je priznati, da s tem, ko je nekdo v odnosu, ni imun na privlačnost, a treba jo je znati ignorirati. Pomembno je namreč ceniti temelje, na katerih je zgrajen trajen odnos in si priznati, da je ta dragocenejši kot nenehno iskanje novega partnerja. 

Ranljivost

Če želite oblikovati  in ohraniti odnos, se morate prepustiti svojim občutkom. Biti morate pripravljeni tvegati in ne skrivati občutkov, ne glede na to, kakšni so, kajti le tako lahko pridobite naklonjenost prave osebe. Napačni pred čustvi in ranljivostjo hitro pobegnejo. Naj gredo. Pravi bo začutil vse, kar čutite vi, morda še več in se vam bo odprl tudi sam, prav to bo začetek rastočega odnosa, zgrajenega na strasti do drug drugega.

FOTO: Deagreez/Gettyimages
Lastne napake

Vseeno je, ali gre za jutranji zadah, trmo ali površnost, biti morate pripravljeni pokazati vse in dovoliti drugemu, da vidi vse vaše napake. Če teh ne bi imeli, ne bi bili to, kar ste. Pravi bo razumel in sprejel, a le, dokler boste vi pripravljeni zanj storiti enako.

Spore

Pasivna agresija, molk o nečem, kar vas moti ali izogibanje težavam ne bodo ohranili odnosa. Biti morate pripravljeni na nesoglasja, odprto razpravljati in na zdrav način reševati težave. Nihče ni popoln, kar pomeni, da takšen ni tudi noben odnos. Pogovorite se o težavah, saj jih ignoriranje samo poveča in lahko pripelje do konca zveze.

Odmik od cone udobja

Pri iskanju partnerja boste včasih morali stopiti iz svoje cone udobja. Včasih bo treba stvari početi drugače, kot ste vajeni. Vajini življenji se ne bosta popolnoma ujemali in to je dobro. To je priložnost, da svet spoznate skozi oči nekoga drugega. Izkoristite jo.

FOTO: Lana K/Gettyimages
Potrpežljivost

Odnosi zahtevajo čas in trud. Če v težkih trenutkih, da bi prišli do lažjih, niste pripravljeni vztrajati, boste vedno znova oropani prave ljubezni. Ne obupajte nad tistim, ki ga imate radi, tudi on ali ona bo tam za vas. Gre za izmenjavo, a tudi za premagovanje težav, kar okrepi zvezo in jo naredi še boljšo.

Žrtvovanje

Selitev v drugo mesto zaradi partnerjeve službe, plačevanje večine najemnine, da se partner postavi na noge, izpuščanje zabave in preživljanje večera na kavču …, z iskanjem in ohranjanjem uspešnega odnosa je povezanih veliko kompromisov in odrekanja. Sprva se morda zdijo kot žrtve, a prav to, kadar seveda prihaja z obeh strani, definira moč ljubezni, piše Thought cataloge.

FOTO: Gettyimages
