Devet stvari, o katerih se redno pogovarjajo srečni pari

Kvalitetni in pogovori, ki pozitivno vplivajo na odnose, se ne vrtijo okoli vremena in opisovanja dogodkov dneva. Gre za poglobljene debate o stvareh, ki v življenju resnično štejejo. Raziskovalci so analizirali pogovore 79 študentov in ločili površinske o hrani ali vremenu, od pogovorov o filozofiji, izobraževanju ali religiji. Tisti, ki so poročali o največjem zadovoljstvu, so le deset odstotkov pogovorov namenili površinskemu čvekanju, medtem ko so najsrečnejši včasih porabili skoraj 30 odstotkov časa za nepomembne teme. (Ni še povsem znano, ali so ljudje srečni, ker se lahko pogovarjajo o globljih temah, ali o njih govorijo, ker so srečni.) Ne glede na to je jasno, kako pomemben je resničen pogovor za odnose in tudi intimna razmerja. Ena izmed prednosti v stabilnem razmerju je, da dva lahko govorita o temah, ki se jim na začetku zveze morda izogibata. To so tiste, o katerih brez zadržkov govorijo srečni pari.

FOTO: Gettyimages

Neprijetni trenutki

S kom bi se lahko, če se ne morete s partnerjem pogovarjati o nerodnih trenutkih iz šolskih dni? Ne bojte se odpreti teme. Pogosto so zgodbe sočloveka še bolj smešne ali grozljive kot vaše. S tveganjem, da bi se osramotili, raste čustvena intimnost. Raziskave kažejo, da pari, ki se redno smejijo skupaj, čutijo večje zadovoljstvo in povezanost v razmerju.

Politična stališča

Kaj si resnično mislite o prihajajočih volitvah ali novi zakonodaji? Ni nujno, da se strinjata, čeprav to lahko pomaga. Dobro razmerje obema omogoča razpravo o svojih pogledih, ne da bi nestrinjanje vzeli osebno in bi vodilo v spor. Raziskave kažejo, da pari, ki uporabljajo pozitivne komunikacijske strategije, kot sta aktivno poslušanje in empatija, ostanejo zadovoljni, tudi če so politično na nasprotnih bregovih.

Strahovi in negotovosti

Ne govorimo o strahu pred kačami, ampak o stvareh, ki vas resnično skrbijo. Kaj vas teži? Kaj bi želeli izboljšati pri sebi? Z odprtjem teh tem si odprete možnost, da bi vas nekdo resnično razumel. Deljenje teh globljih vidikov loči površinska poznanstva od resnične povezanosti.

FOTO: Mladen Zivkovic/Gettyimages

Otroštvo

Pogovorite se o tem, kakšni ste bili kot otrok. Ste se hitro spoprijateljili? Katere igre ste radi igrali? Ali ste imeli težave v šoli? Spomini iz otroštva so zabavni, hkrati pa razkrivajo, kako je vaš partner postal oseba, ki je danes. Razumevanje otroštva pomaga bolje razumeti vrednote, čustva in pristop do intimnosti obeh vpetih v odnos.

Pretekle zveze

To je občutljiva tema. Gre za razlikovanje med nostalgijo ali grenkobo in preprostim priznavanjem preteklosti. Sčasoma srečni pari obvladajo pogovor o preteklosti, ne da bi primerjali trenutnega partnerja z nekdanjim. Deljenje preteklosti krepi zaupanje in globljo povezanost.

Družinski odnosi

Poznavanje vzgoje partnerja in njegovih odnosov s starši ali sorojenci pomaga razumeti njegovo trenutno stališče do družine. Če razmišljate o skupni prihodnosti, je koristno vedeti, kako dobro se partner razume z družino. Podprti družinski odnosi v mladosti povečujejo možnost zdravega romantičnega odnosa, zato razumevanje družinske dinamike partnerja resnično pomaga.

FOTO: Gpointstudio/Gettyimages

Aktualni dogodki

Vprašajte partnerja o njegovih interesih: naj bo to politika, ekonomija ali znanost in se učita drug od drugega. Pogovori o svetu povečujejo intelektualno intimnost in pomagajo rasti posameznikoma ter odnosu.

Televizija in filmi

Na prvi pogled zabava morda deluje površno, a raziskave kažejo, da pari, ki analizirajo motivacije likov in zaplete filmov ali serij, poglabljajo povezavo in imajo več vsebinskih pogovorov.

Prihodnost

Bodite radovedni glede partnerjevih sanj, ciljev in ambicij. Kaj ga motivira? Kam želi priti čez pet let? Partner, ki si želi rasti in se ne boji neznanega, je dinamičen ter vreden pozornosti. Kot je nekoč rekla Eleanor Roosevelt: »Velike misli govorijo o idejah, majhne misli govorijo o ljudeh.« Pogovor o globokih temah krepi srečo in povezanost v vajinem razmerju, piše Your Tango.