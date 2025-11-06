Ditka: »Rada si privoščim ...«

Na njem leti višje z novo skladbo Fly Higher. Slavnostna premiera bo 22. novembra v SiTi Teatru v Ljubljani. Prikupna Ditka nam je zaupala nekaj svojih osebnih misli.

Moje ime ...

Me je že ob rojstvu glasbeno zaznamovalo. Oče me je namreč poimenoval po odlični vokalistki Ditki Haberl.

Je tudi drugačno in z leti mi je vse bolj všeč.

Te dni veliko razmišljam ...

O tem, kaj vse in koliko sem že doživela na svoji karierni poti.

Glasba me je poklicala ...

Zaradi občutka radosti, ki ga vselej prebudi.

Moj slog je ...

Svoj in vedno povezan s trenutnim navdihom.

Kitara, ker ...

So starši preslišali mojo željo, da bi se rada učila bobne (smeh), ampak zdaj sem hvaležna, da smo izbrali kitaro, ker odlično podpre moje ustvarjanje.

Navdih iščem ...

Na potovanjih, v naravi, med ljudmi in v tišini.

Feri Lainšček ...

Je mojster verzov, ki pobožajo dušo, umirjen in pozitivno naravnan človek, s katerim je prijetno deliti oder in klepetati pod njim. S hvaležnostjo uglasbljam njegove pesmi, v žeji, da bi najino sodelovanje trajalo večno.

Najljubši spomin ...

Nedeljski izleti v otroških letih, ki smo jih s sestro in starši preživeli v Podpeci nad Črno na Koroškem, v naravi, ob konjih in z glasbo zasedbe Creedence Clearwater Revival na kaseti v našem avtomobilu.

Moj vzornik je ... nekdo, ki si upa živeti svoje sanje in s svojo dobro energijo spreminja svet na bolje.

Z očetom Gorazdom ...

Sva skupaj ustvarila veliko lepe glasbe, prevozila več sto tisoč kilometrov, odigrala številne skupne

koncerte, zgradila mojo kariero ter v svetlih in temnih trenutkih najin odnos še po­globila.

Spet bi ponovila ...

Obisk koncerta zasedbe Mumford And Sons, vsa potovanja v Toskano in božične večere v svojih otroških letih.

Ponosna sem ...

Nase, da uspešno in dokaj mirno živim v svetu, ki ni preveč naklonjen hiperobčutljivim ljudem.

Rada si privoščim ...

Trenutke samo zase, v tišini, ob jezeru na toplem soncu.

Fly higher ...

Je motivacija zame in za vse ljudi, da ohranjamo visoke vibracije in si upamo biti najboljša različica sebe. Je tudi naslov albuma, izbranih pesmi, ki so (pre)dolgo spale v mojem dnevniku, zdaj pa bodo končno zaživele med ljudmi, ki čutijo podobno kot jaz.

Vodilo, ki se ga dosledno držim ...

Ničesar ne jemlji osebno – ne slabega ne dobrega, živi v trenutku in vselej daj vse od sebe.

Verjamem v ...

Ljubezen, ki prinaša radost, ta pa gradi dobre ljudi.

Ob 15. rojstnem dnevu mojega ustvarjanja ...

Si čestitam za vso napisano in izvedeno glasbo ter za vztrajnost tudi v trenutkih, ko ni bilo lahko, z željo, da navdih tudi v bodoče ne bi nikoli ugasnil in da bi me na moji poti še naprej spremljali čudoviti ljudje.

Nekoč, nekje bom ...

Z velikega odra z nasmehom na obrazu poslušala občinstvo, ki poje moje pesmi, jaz pa sem le tiha spremljava v ozadju.