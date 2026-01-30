Dlake hišnih ljubljenčkov so trdovratna nadloga, tako jih najhitreje očistite

Če naš štirinožni ljubljenček rad zadrema na kavču v dnevni sobi, nam je gotovo znano, kako težko je sčistiti tiste dlake z oblazinjenega pohištva. Sploh ni pomembno, kakšne barve je dlaka našega ljubljenčka, ali gre za kratkodlako ali dolgodlako pasmo, dlake ostanejo in opazimo jih povsod, na preprogah in prevlekah, na zofah in foteljih. Na srečo pa je ena najučinkovitejših rešitev za odstranjevanje živalske dlake v naši omarici za čistila. Gre za pravo zvezdo med pripomočki za čiščenje, ki nam pomaga, da v samo nekaj minutah očistimo vse dlake z oblazinjenega pohištva. Govorimo o krpi iz mikrovlaken. V nasprotju s klasičnimi in gladkimi bombažnimi krpami so mikrovlakna sestavljena iz milijonov drobnih sintetičnih niti, ki ustvarijo bistveno večjo površino. Prav zato so idealna za pobiranje nečistoč, kakršna je živalska dlaka.

Medtem ko po gladki krpi dlake zgolj drsijo po površini, se pri tisti iz mikrovlaken zataknejo med fine niti in dvignejo neposredno s tkanine. Poleg tega se med brisanjem s suho krpo ustvarja trenje, to pa povzroča pozitiven statični naboj. Ta učinek, podoben magnetu, zlahka izvleče prhljaj in drobne dlačice tudi iz najglobljih vlaken v prevleki ter jih zadrži v krpi, dokler je ne stresemo. Krpa iz mikrovlaken je poleg tega izjemno nežna in varna za večino površin. Brez težav nam pomaga tako pri občutljivih žametnih taburejih kot pri poliestrskih dvosedih ali klubskih mizicah. Deluje tudi na usnjenem pohištvu. Mikrovlakna nam omogočajo, da čistimo pametneje, z manj truda; pomagajo nam, da naš kavč ostane brez dlak.

Pri pranju ne dodajamo mehčalca. FOTO: Jirkaejc/Getty Images

Pomaga tudi nekaj vlage na krpi.

V isti smeri

Pri uporabi krp iz mikrovlaken je vselej prisotnih tudi nekaj pogostih napak: ena izmed teh se nanaša na tehniko brisanja. Ne delamo krožnih gibov, pač pa raje dolge in čvrste poteze, predvsem pa v isti smeri. Takšna tehnika bo izvlekla dlake iz vseh vlaken prevleke ter jih zbrala v manjših kepicah, s katerimi bo potem lažje ravnati. Že po eni potezi bomo opazili, kako se dlake začnejo zvijati. Takrat jih preprosto poberemo in zavržemo.

Krpa iz mikrovlaken je eden najbolj učinkovitih načinov za njihovo odstranjevanje. FOTO: Andrii Atanov/getty images

Če imamo dolgodlakega ljubljenčka oziroma je ta sredi sezone menjave dlake, bo dodatna pomoč nekaj vlage na krpi. Čeprav se bo na tak način zmanjšal statični učinek, se bodo dlake lažje združevale in zapletale v sintetična vlakna. To je še posebno učinkovito pri teksturiranih lanenih zofah oziroma tistih iz tvida, kjer se dlake najpogosteje zatikajo v tkanini. Kot pri vsakem pripomočku je tudi v tem primeru marsikaj odvisno od pravilnega vzdrževanja. Ko pride čas za pranje krpe iz mikrovlaken, se izogibajmo mehčalcem, ki ne vplivajo dobro na drobna vlakna. Izgubijo lahko sposobnost ustvarjanja statičnega naboja in lovljenja dlak. Dovolj bo že, da uporabimo majhno količino blagega detergenta, krpo pa pustimo, da se posuši lepo na zraku.