  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POMEMBNA JE TEHNIKA

Dlake hišnih ljubljenčkov so trdovratna nadloga, tako jih najhitreje očistite

S pomočjo krpe iz mikrovlaken jih bomo ujeli v nekaj potezah.
Sredi sezone odpadanja in menjave dlake je naše pohištvo še bolj na udaru. FOTO: Smrm1977/Getty Images

Sredi sezone odpadanja in menjave dlake je naše pohištvo še bolj na udaru. FOTO: Smrm1977/Getty Images

Pri pranju ne dodajamo mehčalca. FOTO: Jirkaejc/Getty Images

Pri pranju ne dodajamo mehčalca. FOTO: Jirkaejc/Getty Images

Krpa iz mikrovlaken je eden najbolj učinkovitih načinov za njihovo odstranjevanje. FOTO: Andrii Atanov/getty images

Krpa iz mikrovlaken je eden najbolj učinkovitih načinov za njihovo odstranjevanje. FOTO: Andrii Atanov/getty images

Sredi sezone odpadanja in menjave dlake je naše pohištvo še bolj na udaru. FOTO: Smrm1977/Getty Images
Pri pranju ne dodajamo mehčalca. FOTO: Jirkaejc/Getty Images
Krpa iz mikrovlaken je eden najbolj učinkovitih načinov za njihovo odstranjevanje. FOTO: Andrii Atanov/getty images
L. K.
 30. 1. 2026 | 13:10
3:22
A+A-

Če naš štirinožni ljubljenček rad zadrema na kavču v dnevni sobi, nam je gotovo znano, kako težko je sčistiti tiste dlake z oblazinjenega pohištva. Sploh ni pomembno, kakšne barve je dlaka našega ljubljenčka, ali gre za kratkodlako ali dolgodlako pasmo, dlake ostanejo in opazimo jih povsod, na preprogah in prevlekah, na zofah in foteljih. Na srečo pa je ena najučinkovitejših rešitev za odstranjevanje živalske dlake v naši omarici za čistila. Gre za pravo zvezdo med pripomočki za čiščenje, ki nam pomaga, da v samo nekaj minutah očistimo vse dlake z oblazinjenega pohištva. Govorimo o krpi iz mikrovlaken. V nasprotju s klasičnimi in gladkimi bombažnimi krpami so mikrovlakna sestavljena iz milijonov drobnih sintetičnih niti, ki ustvarijo bistveno večjo površino. Prav zato so idealna za pobiranje nečistoč, kakršna je živalska dlaka.

Medtem ko po gladki krpi dlake zgolj drsijo po površini, se pri tisti iz mikrovlaken zataknejo med fine niti in dvignejo neposredno s tkanine. Poleg tega se med brisanjem s suho krpo ustvarja trenje, to pa povzroča pozitiven statični naboj. Ta učinek, podoben magnetu, zlahka izvleče prhljaj in drobne dlačice tudi iz najglobljih vlaken v prevleki ter jih zadrži v krpi, dokler je ne stresemo. Krpa iz mikrovlaken je poleg tega izjemno nežna in varna za večino površin. Brez težav nam pomaga tako pri občutljivih žametnih taburejih kot pri poliestrskih dvosedih ali klubskih mizicah. Deluje tudi na usnjenem pohištvu. Mikrovlakna nam omogočajo, da čistimo pametneje, z manj truda; pomagajo nam, da naš kavč ostane brez dlak.

Pri pranju ne dodajamo mehčalca. FOTO: Jirkaejc/Getty Images
Pri pranju ne dodajamo mehčalca. FOTO: Jirkaejc/Getty Images

Pomaga tudi nekaj vlage na krpi.

V isti smeri

Pri uporabi krp iz mikrovlaken je vselej prisotnih tudi nekaj pogostih napak: ena izmed teh se nanaša na tehniko brisanja. Ne delamo krožnih gibov, pač pa raje dolge in čvrste poteze, predvsem pa v isti smeri. Takšna tehnika bo izvlekla dlake iz vseh vlaken prevleke ter jih zbrala v manjših kepicah, s katerimi bo potem lažje ravnati. Že po eni potezi bomo opazili, kako se dlake začnejo zvijati. Takrat jih preprosto poberemo in zavržemo.

Krpa iz mikrovlaken je eden najbolj učinkovitih načinov za njihovo odstranjevanje. FOTO: Andrii Atanov/getty images
Krpa iz mikrovlaken je eden najbolj učinkovitih načinov za njihovo odstranjevanje. FOTO: Andrii Atanov/getty images

Če imamo dolgodlakega ljubljenčka oziroma je ta sredi sezone menjave dlake, bo dodatna pomoč nekaj vlage na krpi. Čeprav se bo na tak način zmanjšal statični učinek, se bodo dlake lažje združevale in zapletale v sintetična vlakna. To je še posebno učinkovito pri teksturiranih lanenih zofah oziroma tistih iz tvida, kjer se dlake najpogosteje zatikajo v tkanini. Kot pri vsakem pripomočku je tudi v tem primeru marsikaj odvisno od pravilnega vzdrževanja. Ko pride čas za pranje krpe iz mikrovlaken, se izogibajmo mehčalcem, ki ne vplivajo dobro na drobna vlakna. Izgubijo lahko sposobnost ustvarjanja statičnega naboja in lovljenja dlak. Dovolj bo že, da uporabimo majhno količino blagega detergenta, krpo pa pustimo, da se posuši lepo na zraku.

Učinek, podoben magnetu, zlahka izvleče drobne dlake tudi iz najglobljih vlaken v prevleki.

Več iz teme

hišni ljubljenčkičiščenjepsidlakekrpa iz mikrovlaken
ZADNJE NOVICE
13:52
Novice  |  Slovenija
DAVČNE SPREMEMBE

Normiranci, pozor: nižji prispevki se obetajo že letos

Zavarovalna osnova bi se za manjše podjetnike vezala na minimalno plačo, pravila vračanja v sistem pa bi bila bistveno milejša.
30. 1. 2026 | 13:52
13:30
Novice  |  Svet
GROZLJIVI POSNETKI Z UKRAJINSKE FRONTE

Odsvetujemo ogled posnetka! Takole so Putinovci z dronom likvidirali Valerija in njegovo ranjeno ženo (VIDEO)

Dan, ko je človečnost umrla: 54-letni Ukrajinec Valerij je svojo ranjeno ženo Valentino na saneh skušal spraviti na varno. Putinovci so najprej likvidirali njo. Ob njenem truplu je jokal celo uro. Potem je zadelo še njega ...
30. 1. 2026 | 13:30
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Umrl je prvi mož monaške princese

Philippe Junot, prvi mož princese Caroline iz Monaka, je obkrožen z družino umrl v Madridu.
30. 1. 2026 | 13:25
13:12
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO IN POLITIKA

Ostri očitki Pečečniku: »Lahko postane kar DJ Joc, ker tako hitro obrne ploščo«

Po javni podpori vladi Roberta Goloba se je predsednik SBC znašel pod plazom kritik.
Kaja Grozina30. 1. 2026 | 13:12
13:10
Lifestyle  |  Stil
POMEMBNA JE TEHNIKA

Dlake hišnih ljubljenčkov so trdovratna nadloga, tako jih najhitreje očistite

S pomočjo krpe iz mikrovlaken jih bomo ujeli v nekaj potezah.
30. 1. 2026 | 13:10
13:00
Bulvar  |  Suzy
PRESENEČENJE

Jan Plestenjak presenetil: Poroka je pomemben korak (Suzy)

Lani se je pevec poročil, zdaj je tu nova pesem.
30. 1. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki