Dnevna soba na kolesih, v kateri se lahko pelje sedem ljudi (FOTO)

Hyundai ioniq 9: konkretne mere in obilo prostora v kabini; velika baterija z lepim dosegom.

Hyundai širi svojo električno modelsko družino ioniq. Po ioniqih 5 in 6 je zdaj na vrsti ioniq 9. Kot že številka nakazuje, je to največji in po svoje tudi najprestižnejši model iz te skupine. Če malo pretiravamo, gre za »veliko dnevno sobo na kolesih«, v kateri se lahko pelje sedem ljudi. Ioniq 9 v dolžino meri 506 centimetrov, medosna razdalja znaša 313 centimetrov. Za udobje skrbijo akustično steklo, pnevmatike za zmanjšanje hrupa in aktivno dušenje zvoka s ceste (ANC-R). Slog za volanom je že znan iz dosedanjih modelov. Baterijski sklop z zmogljivostjo kar 110 kWh ima uradni doseg 600 ...