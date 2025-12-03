  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
Predstavitvena informacija  |   PAMETNE URE

Do konca leta izkoristite popust na pametne ure Huawei Watch GT 6

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei
FOTO: Huawei
FOTO: Huawei
FOTO: Huawei
FOTO: Huawei
P. I.
 3. 12. 2025 | 10:24
A+A-

Najnovejše pametne ure Huaweia so ustvarjene za občutek svobode in lahkotnosti, ne glede na to, ali raziskujete naravo, skrbite za svoje zdravje ali pa preprosto iščete zanesljivega spremljevalca v vsakodnevnem življenju. Združujejo sodoben dizajn in vrhunsko funkcionalnost serije GT, natančen satelitski sprejemnik in izjemno dolgo življenjsko dobo baterije, ki doseže do 21 dni!

FOTO: Huawei
FOTO: Huawei

Izdelane so iz kakovostnih materialov, kot so safirno steklo, titanovo ohišje letalske kakovosti in dno iz nanokristalne keramike, kar zagotavlja vzdržljivost in prefinjen videz. Večji zaslon v primerjavi z lanskim modelom prinaša živahno in jasno vizualno izkušnjo, svetilnost do 3000 kandel pa omogoča odlično berljivost tudi na močnem soncu. Model Watch GT 6 Pro je na voljo z različnimi paščki, tkanim rjavim, elegantnim kovinskim srebrnim ali črnim paščkom iz fluoroelastomera, kar omogoča, da ura pristaja tako poslovnim kot športnim in potovalnim priložnostim.

FOTO: Huawei
FOTO: Huawei

Nadgrajen sistem za določanje položaja Sunflower zagotavlja natančne podatke satelitskega sprejemnika, kar je ključnega pomena pri športnih dejavnostih, kot so tek, kolesarjenje ali pohodništvo. Sprejemnik meri hitrost, razdaljo in nadmorsko višino, kar omogoča natančno sledenje treningu in varno orientacijo tudi na neznanih terenih. Tako je popolno natančno sledenje zagotovljeno v mestnem okolju in pri raziskovanju oddaljenih območij.

FOTO: Huawei
FOTO: Huawei

Serija Watch GT 6 uporablja napreden sistem TruSense, ki z večdimenzionalnim zaznavanjem skrbi za zdravje srca in ožilja ter celovit pregled zdravja telesa in duha. Funkcija beleženja spremenljivosti srčnega utripa (HRV) omogoča boljše razumevanje okrevanja po treningu, spremljanje počutja pa uporabniku, ponuja vpogled v fizično in čustveno stanje, z opomniki in predlogi za izboljšanje zdravja. Napredni algoritmi združujejo podatke o vadbi, spanju, čustvenem stanju in srčni dejavnosti, kar omogoča razvoj trajnostnih navad in boljše razumevanje sprememb v telesnem stanju.

Na voljo sta dva modela: večji 46-milimetrski z do 21-dnevnim delovanjem in manjši 41-milimetrski z do 14-dnevnim delovanjem, prilagojen nežnejšim ženskim zapestjem. Ne glede na to, ali uro nosite vsak dan ali jo vzamete na daljše potovanje, se lahko zanesete na njeno zanesljivo delovanje.

FOTO: Huawei
FOTO: Huawei

Nove pametne ure Huawei Watch GT 6 združujejo napredno tehnologijo, eleganten dizajn in funkcionalnost, ki podpira zdrav življenjski slog in raziskovanje na prostem ter delujejo v povezavi z vsemi telefoni s sistemom Android ali iOS. Ne glede na to, ali ste športni navdušenec ali vsakdanji uporabnik, boste našli popolnega, zanesljivega in sofisticiranega spremljevalca. Ponudba velja do 31. decembra oziroma do razprodaje zalog. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na pooblaščene prodajne partnerje podjetja Huawei.

Naročnik oglasne vsebine je Huawei

Več iz teme

Huaweipametna urapametne napraveWatch GT 6 Pro
ZADNJE NOVICE
09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

»Strah me je, da vse izgubim«

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
09:45
Novice  |  Svet
DEDIŠČINA

Vojna v zabaviščnem raju: sinova tožita starše, ker naj bi prelomili obljubo, da bosta dedovala

Manningovi med drugim postavljajo tudi božično pravljico v Londonu.
3. 12. 2025 | 09:45
09:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Novomeški policisti zaradi grožnje varnostniku prijeli 20-letnika in dva mladoletnika

Izvijač, s katerim je grozil, so policisti našli in zasegli.
3. 12. 2025 | 09:45
09:35
Šport  |  Odmevi
KONEC SODELOVANJA

Trije slovenski strokovnjaki o odhodu Keka: Ob zmagah si junak, ob porazih te potopijo

Stojanović: Zgodba o moji vrnitvi ni realna
3. 12. 2025 | 09:35
09:32
Novice  |  Slovenija
PIROTEHNIKA

Petarde prekinile Miklavževanje: nevarno ravnanje mladostnikov pred gasilskim domom

Nevarna uporaba petard je grožnja za zdravje in varnost.
3. 12. 2025 | 09:32
09:30
Lifestyle  |  Polet
DEBELI IN ZDRAVI

Odvečna maščoba ni glavni problem. To so pravi razlogi, zakaj se telo spreminja in kako to popraviti

Najmanj pomembna je podoba, ključno je zdravje.
Gregor Mišič3. 12. 2025 | 09:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVET ILUSTRACIJ

Kaj slikanice v resnici naredijo z vašimi možgani

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
1. 11. 2025 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Pot do brezogljičnega cementa v Sloveniji

Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI NAKUPI

Je to najbolj fotogenična točka v mestu?

Decembrski utrip v Celju letos je močnejši kot kdaj prej. Srce prazničnega dogajanja je Citycenter Celje, kjer domujejo najlepše lučke, največji jelenček v Sloveniji in praznična energija, ki obiskovalce vsako leto znova očara. To je prostor, kjer se nakupovanje, dobrota in čarobnost srečajo pod eno streho.
22. 11. 2025 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Smučanje

Pred odhodom na smučišče nujno preverite to informacijo

Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Strokovnjaki opozarjajo na porast slabega počutja zaradi te prikrite nevarnosti

Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, s prostim očesom nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Končno! Programska oprema, za katero si čakal celo leto, zdaj v mega akciji!

Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
Promo Slovenske novice27. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
BODITE PREVIDNI

To so klici, ki vas lahko veliko stanejo. Bodite previdni! (video)

Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
Promo Delo27. 11. 2025 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVOD AKTIVNA STAROST

Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Praznične sladice, ki jih morate pokusiti

Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA REŠITEV

To je ena večjih fobij tudi pri odraslih

Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 09:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVET ILUSTRACIJ

Kaj slikanice v resnici naredijo z vašimi možgani

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
1. 11. 2025 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Pot do brezogljičnega cementa v Sloveniji

Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
30. 11. 2025 | 07:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA SOSESKA

To je nova ljubljanska lokacija, ki dviguje cene nepremičnin – in to z dobrim razlogom!

V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Od Finske do Slovaške: evropski mozaik, ki ga bo zaokrožil praznični teden Brezmejnih božičnih luči v Novi gorici

Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO POČUTJE

Ko en bon odpre vrata v svet sprostitve – neverjetno, a resnično

WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta Slovenije

Slovensko podjetje, ki je (tudi v tujini) prejelo številne nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

»Strah me je, da vse izgubim«

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta

Pošta Slovenije nudi eno izmed najbolj naprednih orodij za pošiljanje pošte

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki