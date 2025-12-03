Do konca leta izkoristite popust na pametne ure Huawei Watch GT 6

Najnovejše pametne ure Huaweia so ustvarjene za občutek svobode in lahkotnosti, ne glede na to, ali raziskujete naravo, skrbite za svoje zdravje ali pa preprosto iščete zanesljivega spremljevalca v vsakodnevnem življenju. Združujejo sodoben dizajn in vrhunsko funkcionalnost serije GT, natančen satelitski sprejemnik in izjemno dolgo življenjsko dobo baterije, ki doseže do 21 dni!

FOTO: Huawei

Izdelane so iz kakovostnih materialov, kot so safirno steklo, titanovo ohišje letalske kakovosti in dno iz nanokristalne keramike, kar zagotavlja vzdržljivost in prefinjen videz. Večji zaslon v primerjavi z lanskim modelom prinaša živahno in jasno vizualno izkušnjo, svetilnost do 3000 kandel pa omogoča odlično berljivost tudi na močnem soncu. Model Watch GT 6 Pro je na voljo z različnimi paščki, tkanim rjavim, elegantnim kovinskim srebrnim ali črnim paščkom iz fluoroelastomera, kar omogoča, da ura pristaja tako poslovnim kot športnim in potovalnim priložnostim.

FOTO: Huawei

Nadgrajen sistem za določanje položaja Sunflower zagotavlja natančne podatke satelitskega sprejemnika, kar je ključnega pomena pri športnih dejavnostih, kot so tek, kolesarjenje ali pohodništvo. Sprejemnik meri hitrost, razdaljo in nadmorsko višino, kar omogoča natančno sledenje treningu in varno orientacijo tudi na neznanih terenih. Tako je popolno natančno sledenje zagotovljeno v mestnem okolju in pri raziskovanju oddaljenih območij.

FOTO: Huawei

Serija Watch GT 6 uporablja napreden sistem TruSense, ki z večdimenzionalnim zaznavanjem skrbi za zdravje srca in ožilja ter celovit pregled zdravja telesa in duha. Funkcija beleženja spremenljivosti srčnega utripa (HRV) omogoča boljše razumevanje okrevanja po treningu, spremljanje počutja pa uporabniku, ponuja vpogled v fizično in čustveno stanje, z opomniki in predlogi za izboljšanje zdravja. Napredni algoritmi združujejo podatke o vadbi, spanju, čustvenem stanju in srčni dejavnosti, kar omogoča razvoj trajnostnih navad in boljše razumevanje sprememb v telesnem stanju.

Na voljo sta dva modela: večji 46-milimetrski z do 21-dnevnim delovanjem in manjši 41-milimetrski z do 14-dnevnim delovanjem, prilagojen nežnejšim ženskim zapestjem. Ne glede na to, ali uro nosite vsak dan ali jo vzamete na daljše potovanje, se lahko zanesete na njeno zanesljivo delovanje.

FOTO: Huawei

Nove pametne ure Huawei Watch GT 6 združujejo napredno tehnologijo, eleganten dizajn in funkcionalnost, ki podpira zdrav življenjski slog in raziskovanje na prostem ter delujejo v povezavi z vsemi telefoni s sistemom Android ali iOS. Ne glede na to, ali ste športni navdušenec ali vsakdanji uporabnik, boste našli popolnega, zanesljivega in sofisticiranega spremljevalca. Ponudba velja do 31. decembra oziroma do razprodaje zalog. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na pooblaščene prodajne partnerje podjetja Huawei.

Naročnik oglasne vsebine je Huawei