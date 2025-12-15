Dobre in slabe strani seksa med menstruacijo

Največja slabost seksa med menstruacijo je nered. Zlasti, če je krvavitev obilna, je kri povsod: na vas, na partnerju, na posteljnini … Poleg tega lahko vse skupaj povzroči neprijeten občutek in slabo vpliva na užitek. Še ena skrb je tveganje za prenos spolno prenosljivih okužb, kot je HIV. Virus HIV se lahko prenese tudi ob stiku z menstrualno krvjo. Med menstruacijo je sluznica materničnega vratu bolj občutljiva, na njej so lahko prisotne mikro ranice, skozi katere na drugi strani virus lažje vstopi v telo. Uporaba kondoma in drugih metod zaščite pred spolno prenosljivimi boleznimi pri spolnem odnosu lahko zmanjša tveganje za prenos spolno prenosljivih bolezni.

FOTO: Lightfieldstudios/Gettyimages

Tampon ali menstrualna skodelica

Če uporabljate tampon, ga morate pred akcijo odstraniti, sicer se lahko premakne globoko v vagino in bi morali obiskati zdravnika, da bi ga odstranil. Enako velja za menstrualno skodelico. Če poskušate zanositi, je uporaba zaščite priporočljiva ne glede na fazo ciklusa. Verjetnost zanositve je med menstruacijo res nižja, a je še vedno možna. Najverjetneje boste zanosili med ovulacijo, ki nastopi približno dva tedna pred začetkom naslednje menstruacije. Vendar je dolžina ciklusa vsake ženske drugačna in se lahko celo mesečno spreminja. Če imate kratek menstrualni ciklus, so vaše možnosti za zanositev med menstruacijo večje. Prav tako upoštevajte, da lahko sperma v telesu ženske ostane več dni. Če imate denimo 22-dnevni ciklus in ovulirate kmalu po menstruaciji, obstaja možnost, da bo jajčna celica sproščena, medtem ko so moške spolne celice še vedno v reproduktivnem traktu.

FOTO: Gregory Lee/Gettyimages

Kaj pa koristi?

Lajšanje menstrualnih krčev in povečan libido

Orgazmi lahko ublažijo menstrualne krče. Ti so posledica krčenja maternice, namen tega je sproščanje njene sluznice. Med orgazmom se mišice maternice prav tako krčijo in nato sproščajo, kar prinese določeno olajšanje. Seks v telesu spodbuja sproščanje endorfinov, kemikalij, ki zagotavljajo dobro počutje. Ob tem spolni akt zaposli misli, kar lahko pomaga zmanjšati menstrualne težave. Libido se med menstrualnim ciklusom zaradi hormonskih nihanj spreminja. Medtem ko številne ženske poročajo o povečani želji med ovulacijo, nekatere občutijo povečano vzburjenost tudi med menstruacijo.

FOTO: Vasyl Dolmatov/Gettyimages

Naravni lubrikant in blažji glavoboli

Med menstruacijo lahko izpustite uporabo lubrikanta, saj kri deluje kot naravni vlažilec nožnice. In še za konec: mnoge ženske se med menstruacijo soočajo z glavoboli ali celo napadi migrene. Čeprav se tedaj pogosto izogibajo spolnim aktivnostim, je raziskava iz leta 2013 pokazala, da te pri nekaterih delno ali popolnoma ublažijo napade migrene in druge vrste glavobolov, piše portal miss zdrava.