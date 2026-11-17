Smo med starimi papirji nemara našli neplačano položnico za elektriko, vodo ali komunalo? Ali pa nas je morda presenetil opomin za račun, na katerega smo že zdavnaj pozabili? Marsikdo ne ve, da v Sloveniji za nekatere gospodinjske račune velja presenetljivo kratek zastaralni rok. Vendar, pozor: obstaja pomembna podrobnost, zaradi katere se lahko hitro uštejemo. Slovenski obligacijski zakonik namreč v 355. členu določa, da nekatere terjatve za gospodinjske storitve zastarajo v enem letu. Toda to še ne pomeni, da račun, ki ga nismo plačali pred več kot dvanajstimi meseci, kar takole samodejno zastara.

Zastaranje še ne pomeni, da dolg kar preprosto izgine.

Kdaj torej zastarajo položnice? Ključna je letnica, v kateri je račun zapadel v plačilo. Enoletni zastaralni rok začne teči namreč šele po koncu koledarskega leta, v katerem bi morali račun poravnati. Če smo, denimo, pozabili plačati račun, ki je zapadel marca 2025, bo ta praviloma zastaral šele 1. januarja 2027. Enako velja za račun, ki je zapadel decembra 2025. Takšno razlago potrjuje tudi Zveza potrošnikov Slovenije.

Za katere položnice pa velja enoletni rok? Mednje spadajo računi za elektriko, ogrevanje, plin, vodo, dimnikarske storitve in odvoz odpadkov, kadar gre za potrebe gospodinjstva. Enoletni rok velja tudi za določene telefonske in internetne storitve, televizijske naročnine ter terjatve upravnikov večstanovanjskih stavb za upravljanje in druge storitve, ki se plačujejo v trimesečnih ali krajših obdobjih.

Uveljaviti zastaranje

Tu se skriva pomembna past. Zastaranje namreč ne pomeni, da dolg preprosto izgine. Upnik lahko še vedno zahteva plačilo, sodišče pa zastaranja ne upošteva kar samo od sebe. Če se začne postopek izterjave, mora dolžnik zastaranje izrecno uveljavljati. Če tega ne stori pravočasno, se lahko znajde v sila neprijetnem položaju. Pomembno je tudi, da lahko določena dejanja, denimo vložitev predloga za izvršbo, zastaranje pretrgajo.

Enoletni zastaralni rok začne teči šele po koncu koledarskega leta, v katerem bi morali račun poravnati.

Kaj pa, če dobimo račun za storitev, ki sploh ni bila opravljena? Takšnega računa nikar ne prezrimo. Ponudniku čim prej pošljimo pisni ugovor in zahtevajmo pojasnilo oziroma popravek. Preden torej poravnamo staro položnico, preverimo datum zapadlosti in morebitne postopke izterjave. Če je terjatev že zastarala, se lahko sklicujemo na zastaranje. Denarja, ki ga za zastarano obveznost prostovoljno plačamo, namreč praviloma ne moremo zahtevati nazaj le zato, ker je rok že potekel.

Še vedno velja, da se račune splača plačevati sproti. FOTO: Solovyova/Getty Images