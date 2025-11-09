  • Delo d.o.o.
KO PRODAJA PADA

Dolga leta nadvse uspešni Porsche se je znašel v težavah

Kupci dragih športnikov si večinoma še vedno bolj želijo bencinski zvok, ne električnega.
Oliver Blume, prvi mož Porscheja (in skupine Volkswagen), pred tremi leti, ob začetku kotacije Porschejevih delnic na borzi. Takrat je bila njihova vrednost veliko višja, kot je danes, ko je vredna le 41 evrov. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Nemec Michael Leiters bo z začetkom prihodnjega leta postal novi prvi mož Porscheja. Prej je več let vodil McLaren, še prej je bil tehnični direktor pri Ferrariju. FOTO: Porsche

Je nova armaturna plošča v novem električnem cayennu, ki bo pomemben tudi za kitajski trg, napoved boljših časov? FOTO: Porsche
Gašper Boncelj
 9. 11. 2025 | 07:42
Porsche je nekakšna avtomobilska ikona – gre za proizvajalca, ki je sčasoma iz majhnega proizvajalca prestižnih športnikov rasel v vedno večje ime. Ko so leta 2001 dosegli 50 tisoč kupcev, se je to zdelo veliko, toda potem so po nekaj recesijskih premorih presegli mejo 100, 200 in 300 tisoč kupcev, in sicer v letih 2011, 2015 in 2021.

Porsche je imel vrsto let najvišjo maržo v avtomobilski panogi, zdaj so jo spustili na dva odstotka.

Takšno rast so dosegli, ko se je začel trend športnih terencev, z njimi jim je šlo še posebej dobro: najprej so prodajo legendarnega modela 911 in malce manj dragega boxsterja razširili z velikim športnim terencem cayennom, nato še z nekoliko manjšim macanom, z njima se je krog kupcev nesluteno razširil.

Tudi ko se je začela električnost, je sprva kazalo zelo dobro, namenski model taycan je imel dobre odzive in dobre prve prodajne številke. Razmišljalo se je že, kako se bodo postopoma skoraj povsem odrekli bencinskemu pogonu. Potem pa se je zapletlo. Nekako je za Porsche sovpadlo več neugodnih dejavnikov. Če se je pri športnih avtomobilih najprej zdelo, da bo tam električnost zaradi zmožnosti ostrega pospeševanja vse bolj zaželena, pa se je to navdušenje pred dvema letoma nepričakovano ohladilo. Ne le pri Porscheju, pokazalo se je, da si v resnici kupci takšnih dragih športnikov večinoma še vedno bolj želijo bencinski zvok ...

Načrti pa so bili narejeni že prej, podjetje je v Evropi novo generacijo macana pripravilo le na električni pogon, dotedanjo bencinsko pa opustilo. Prišlo je do tega, da po eni strani električni taycan ne gre več tako dobro v prodajo, bencinskega macana, ki je bil nekoč zelo priljubljen, pa ni več.

Carine in marže

V Ameriki jih tepejo carine, pozna se, da tam nimajo proizvodnje. Prodaja je letos manjša v Evropi, morda se tu najbolj pozna, da imajo manj klasičnega pogona. Veliko bolj pa se je skrčila na Kitajskem, tam je v treh četrtletjih upadla za 26 odstotkov. Najprej so govorili o težavnih tržnih razmerah, zdaj pa že tudi o ostri (domači) konkurenci, ki pritiska z izdelki, pri katerih bolj izstopa vrednost za plačani denar. Kitajci niso v vodstvu le v sami električnosti (baterije, pogon), ampak tudi v infozabavnih sistemih, ki so vse bolj v slogu delovanja najbolj pametnih telefonov.

Z novo armaturo v cayennu poskuša Porsche na to odgovoriti. Tekmovati mora s podjetji, kot je proizvajalec pametnih telefonov Xiaomi, ki je pred časom vstopil še na področje avtomobilov in s prvima nadvse zmogljivima električnima izdelkoma, športnim terencem YU7 in kupejem SU7, obnorel domačo publiko. Je pa le treba reči, da niti Xiaomi ni idealen, zahodni mediji so nedavno poročali o nesreči, ko se po hudem trku in požaru ni dalo odpreti vrat, kar vzbuja pomisleke o njihovi varnostni zasnovi.

Porsche je imel vrsto let najvišjo maržo v avtomobilski panogi, v letih 2022 in 2023, na primer, kar 18 odstotkov, še lani 14 odstotkov, opozarjali so, da bodo te vrednosti nižje, a si verjetno niso mislili, da bodo šle tako močno navzdol. Letos so v prvi napovedi oceno celoletne marže zmanjšali na 10 do 12 odstotkov, potem na 6,5 do 8,5, nedavno le še na 2 odstotka, kar je za luksuznega proizvajalca pravzaprav slabo. Srednjeročno naj bi jo sicer znova dvignili na 15 odstotkov.

Nova modelska strategija

Če je Porsche še pred časom načrtoval, da bo v nekaj letih predvsem električni proizvajalec, zdaj ni več tako. V njihovi celotni prodaji je 23 odstotkov povsem električnih avtomobilov, 12 odstotkov hibridnih, velika večina pa je bencinskih. Tako načrtujejo novo modelsko strategijo, kar jih bo stalo 5 ali 6 milijard evrov. Odložili so lansiranje nekaterih povsem električnih vozil, govori se, da bi macanu nekako vrnili še bencinski pogon. Tudi načrte o lastni proizvodnji baterijskih celic so dali na stran.

No, električne avtomobile bodo še imeli. Verjetno si z njimi kljub konkurenci lahko obetajo vsaj bolj solidne številke na Kitajskem, vprašanje pa je, koliko lahko v tej smeri naredijo doma. Nemčija naj bi ta pogon znova močno spodbudila oziroma vrnila pred dvema letoma ukinjene denarne subvencije, a verjetno se tako dragi avtomobili, kot so porscheji, zanje ne bodo kvalificirali, je pa tudi res, da ko je nekaj drago, nekaj tisočakov gor ali dol ne pomeni veliko.

V Ameriki, ki je Porschejev največji trg, je električnost pač (še) zelo daleč od množičnosti. Tam je bencinski oziroma hibridni pogon za Porsche odločilnega pomena, imajo pa po mesecih zelo visokih carin življenje zdaj vsaj v tem pogledu malo bolj enostavno.

