Dom, ki razvaja čute: preprosti triki za popolno romantično vzdušje

Dom je lahko prijetno zatočišče, živahno zbirališče ali miren umik pred vsakdanjim vrvežem. Lahko pa postane tudi prostor za romantiko. Romantičen dekor sploh ni nujno pregrešno drag projekt: včasih je dovolj že, da pogrnemo mizo za posebno večerjo, prižgemo svečo in si natočimo pijačo ter se po dolgem dnevu samo umirimo. Romantika ni samo to, kar vidimo, ampak to, kar čutimo. Čustven odziv lahko ustvarimo z osvetlitvijo, vonjem in teksturo. Drobne podrobnosti bodo odločale, kako bo nekdo doživel romantično vzdušje v prostoru.

Začnimo z majhnimi spremembami: sveče, mehkejše žarnice, šopek lepih rož sredi mize. Če želimo še večji učinek, lahko posežemo še globlje – z zamenjavo barv na stenah ali različnim tekstilom. Najprej izberimo tople barve. Te bodo v hipu ustvarile občutek mehkobe in udobja. Oker, bordo, rjasta in čokoladno rjava, terakota. Če se ne želimo lotiti celotne prenove, obstaja zanimiva bližnjica: prenovimo zgolj mizo. Vse idealne tople odtenke uporabimo na njej – v obliki prtičkov, pogrinjkov in vsega, kar spada zraven.

Tople barve bodo ustvarile občutek mehkobe in udobja.

Vrtnice bodo zaokrožile romantično vzdušje. FOTO: Kieferpix/Getty Images

Ključ je v osvetlitvi

Drugi ključ do romantike je tekstura. Ne prinaša zgolj vizualnih sprememb, temveč spreminja tudi globino, mehkobo in občutek intimnosti. K temu pomagajo žamet, bukle in lan ali pa ustrezen les, medenina in volna. S pravšnjimi odejami in blazinami tako kavč ali posteljo v hipu spremenimo v bolj vabljiv kotiček. Prav nežne, tankočutno izbrane in mestoma bleščeče se površine bodo ustvarile skrivnostno vzdušje. Osvetlitev je vsekakor največji ustvarjalec razpoloženja. Pomagajo zatemnilniki, namizne in stoječe svetilke, še posebno pa žarnice s toplejšim tonom. Mehka svetloba bo umirila prostor ter poudarila bistveno: pogrinjek, osrednji aranžma in njuno skupno doživetje.

Poskrbimo za vonj, naj privlači, a ne prevlada.

Romantičen dom nagovori vseh pet čutov – vid, dotik, vonj, zvok, celo okus. Tudi rože so lahko hitra bližnjica do romantičnega učinka. Izberimo sezonske, če je le mogoče, dišeče, kot so vrtnice, jasmin, gardenija, frezija, šmarnica ... Vonj lahko ustvarimo tudi s svečami, difuzorji oziroma nežnim razpršilom; vonj naj privlači, a ne prevlada. V kombinaciji z ne premočnim cvetličnim vonjem bodo dobro vplivale zemeljske, lesne note, kot so sandalovina, mošus ali tobak. In na koncu še glasba: naj bo nekje v ozadju, dovolj tiha, da bo pogovor vselej v ospredju. Jazz, akustična kitara in umirjene skladbe bodo odlična izbira. Glasbeni izbor si pripravite vnaprej.