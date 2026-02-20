  • Delo d.o.o.
SPREMEMBE V RAZMIŠLJANJU

Dom postaja središče življenja, ne le investicija

Mlajše generacije lastnikov nepremičnin vse bolj spreminjajo pravila igre.
L. K.
 20. 2. 2026 | 15:15
4:02
Je dom sploh še naložba ali postaja prostor za srečo? Najnovejše raziskave razkrivajo zelo zanimiv obrat: vse več lastnikov stanovanj in hiš jih prenavlja predvsem zaradi lastnega zadovoljstva in ne več samo zaradi višje prodajne cene. Čeprav gre za podatke z ameriškega trga, trend, ki gre v smer prenavljanja zaradi boljšega življenja in ne le zaradi višje prodajne cene, vse bolj prepoznavajo tudi nepremičninski strokovnjaki v Sloveniji. V ameriški raziskavi (Thumbtack) jih je namreč kar 84 odstotkov povedalo, da dajejo prednost projektom, ki jim prinašajo osebno srečo, ne pa tistim, ki so usmerjeni v finančni dobiček. Še bolj zgovoren je podatek, da tako razmišlja tudi 68 odstotkov tistih, ki nameravajo svojo nepremičnino prodati. Tudi prodaja torej ne pomeni nujno zgolj lova na kak evro več. Tri četrtine vprašanih (76 odstotkov) svoj dom ureja zase in ne za »nekega kupca«. Kar 32 odstotkov jih namerava v svojem domu ostati dolgoročno, četrtina želi v njem preprosto uživati, enak delež jih poudarja, da doma preživijo veliko časa in zato dajejo prednost zadovoljstvu pred končno računico. Dom vse bolj postaja doživetje in ne le sveto premoženje. Čustvena vrednost prostora, kot vse kaže, prehiteva tržno logiko.

Odslej bo vse bolj pomemben predvsem posameznikov občutek.

Ta premik se ne kaže zgolj pri besedah, temveč tudi v denarnicah. Skoraj tretjina vprašanih načrtuje več kot deset tisočakov vredne projekte, ki povečujejo kakovost bivanja, denimo džakuzi ali terasa. Med posegi, ki jih najbolj osrečujejo, izstopajo pleskanje notranjosti, menjava oken, novi tlaki, posodobitev razsvetljave, vzpostavitev garderobnih sob, zimskih vrtov, prostorov za hobije, vgradnih bazenov ali džakuzijev, knjižnih polic po meri ter domače telovadnice. Naj gre za preproste estetske popravke ali veliko večje posege, odslej bo vse bolj pomemben predvsem posameznikov občutek.

Vpliv milenijcev

V ospredju teh sprememb so milenijci. Kar 43 odstotkov jih je pripravljenih začeti projekt brez pričakovanega finančnega povračila, kar je veliko več od pripadnikov drugih generacij. Po letih najemništva si želijo prostor, ki bo odražal njihov življenjski slog in identiteto. Veliko manj jih zanimajo varne naložbe, bolj jih zanimata funkcionalnost in izkušnja. Če kaj, jih glede na raziskavo še najbolj skrbita streha in fasada, gre za posega, ki jih lastniki, in to vsi po vrsti, še vedno dojemajo in povezujejo z višjo vrednostjo nepremičnine. Podatki o izpeljanih projektih kažejo, da je zanimanje za garderobne sobe v zadnjih petih letih poskočilo za več kot 125 odstotkov, za knjižne police za 89 odstotkov, za zimske vrtove pa za 79 odstotkov.

Zaradi prenove se je marsikdo pripravljen odreči dostavi hrane, počitnicam, impulzivnim nakupom, celo novemu avtomobilu.

Dom postaja središče življenja. Skoraj polovica vprašanih varčuje za prenove, namenjene boljšemu bivanju. Ta vlaganja so po pomembnosti takoj za plačilom računov in prehitevajo celo dolgoročne prihranke, tudi tiste za šolanje otrok. Zaradi prenov so se pripravljeni odreči dostavi hrane, počitnicam, impulzivnim nakupom in novemu avtomobilu. A pot do sanjske prenove ni brez ovir. Več kot polovica vprašanih ima težave pri prvih korakih: kje in kako začeti, kje najti ustrezen material, načrt, zanesljive izvajalce. Sicer pa se izrisuje jasna slika, ki pravi, da dom ni več samo investicija. Postaja prostor identitete, udobja in vsakodnevne radosti. In prav ta občutek vodi v vse pogostejše odločitve za prenovo.

domprenovahišastanovanjemilenijci
