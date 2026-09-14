Domači organizatorji: preproste ideje za veselje do učenja

Urejena pisalna miza otroku pomaga, da se lažje osredotoči na domače naloge in ustvarjalne dejavnosti ter ima večje veselje do šolskih obveznosti. A ni nam treba kupovati dragih organizatorjev, z malce domišljije lahko iz predmetov, ki jih imamo doma, uredimo praktičen in zabaven kotiček za naše najmlajše.

Prazne pločevinke (paradižnika, koruze ali fižola) so odlična osnova za držala za svinčnike, škarje, flomastre, barvice in ravnila. Dobro jih očistimo, lahko v pomivalnem stroju, robove po potrebi zgladimo ter jih ovijemo v barvni papir, blago, okoli njih ovijemo vrvico. Če imamo pločevinke različnih velikosti, jih lahko na kosu kartona združimo z vročim lepilom in dobimo kotiček za šolske potrebščine. Lahko mu dodamo predel, kamor bo otrok lahko odlagal radirko, šilček, sponke in ostale drobnarije, ki se sicer valjajo po predalu. Naredimo jih iz škatle za jajca, razrezane na posamezne dele in okrašene po okusu uporabnika. Nekateri otroci zelo radi in pogosto šilijo; namenimo jim posodico, v kateri bodo zbirali ostanke barvice, to je lahko embalaža večjega jogurta, ki ima pokrovček. Naj bo vedno pri roki oz. na mizi. Kartonska škatla za čevlje, morda prerezana na ustrezno višino in polepšana z lepilnim trakom ali barvnim papirjem, nalepkami, lahko postane predalček za (delovne) liste. Če je škatla globlja, lahko postane koš za smeti oz. papir: vanjo napnemo vrečko za smeti, ko je polna, pa jo preprosto izpraznimo v ustrezen zabojnik.

Kartonska škatla za čevlje lahko postane predalček za liste.

V škatlo za jajca lahko odlagamo radirko, šilček, sponke in ostale drobnarije. FOTO: Ondacaracola Photography/Getty Images

Zelo priročna je tudi vrvica na steni, napeta med dvema kljukama ali žebljema, morda oknom in sliko. Nanjo lahko s ščipalkami za perilo pripnemo otrokove risbe, urnik pouka ali opomnike za tekoči teden. Tak sistem otroku omogoča, da si sam ureja prostor in spremlja svoje obveznosti. In ko smo že pri samostojnosti – pomagajmo mu narediti celoletni šolski koledar, kakršnega sicer lahko kupimo in s pomočjo katerega si bo otrok lažje prestavljal, kako poteka leto, večji pa si bodo nanj pisali datume testov in ustnega preverjanja. Potrebujemo večji list, najbolje šeleshamer, in ga razdelimo na 12 stolpcev za 12 mesecev. Lahko začnemo s septembrom. Vsak stolpec razdelimo na 30 oz. 31 kvadratkov, vpišemo dneve, datume, ne pozabimo označiti vikendov in datumov, pomembnih za našo družino. Z obojestranskim selotejpom prilepimo na steno ali omaro.

Otroka vključimo v proces urejanja.

Najpomembneje je, da otroka vključimo v proces urejanja. Ko pločevinke, kozarce in škatle poslika sam ali ovije po svojem okusu, ga preplavijo ponos, občutek samostojnosti in veselje, vse to pa pogosto pomaga, da bo vzdrževal mizo oz. prostor urejen.