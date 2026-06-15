Dostopna začimba za več strasti med rjuhami

Nezadovoljstvo v spalnici ni tema, o kateri bi z veseljem in odkrito govorili, a to ne spremeni dejstva, da gre za precej pogost pojav. Ostrige in šparglji že dolgo veljajo za živila z afrodizičnimi lastnostmi, vendar strokovnjaki opozarjajo, da obstaja še ena, precej dostopnejša možnost, ki jo lahko brez težav vključite v vsakodnevno prehrano. Po navedbah portala Verywell Health bi lahko k bolj zadovoljujočemu intimnemu življenju prispeval cimet.

Spodbuja prekrvavitev

Poleg tega, da ga nekateri uvrščajo med naravne afrodiziake, naj bi cimet ugodno vplival na prekrvavitev. Dober pretok krvi igra pomembno vlogo pri spolnem vzburjenju in zadovoljstvu, zato ni presenetljivo, da se ta priljubljena začimba pogosto omenja v povezavi z intimnim zdravjem. Cimet premore tudi protivnetne lastnosti. Ker lahko kronična vnetja predvsem pri ženskah vplivajo na libido in spolno odzivnost, strokovnjaki menijo, da je koristna njegova vključitev v uravnoteženo prehrano.

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Bogat vir antioksidantov

Po podatkih klinike Mayo je bogat z antioksidanti, ki pomagajo zmanjševati tveganje za nekatere kronične bolezni, med drugim bolezni srca in ožilja. Boljše splošno zdravstveno stanje pa je pogosto povezano tudi z boljšim spolnim počutjem. Kljub temu strokovnjaki opozarjajo, da cimet ni čudežno sredstvo in da njegovi učinki niso pri vseh enaki.

Ne deluje pri vseh enako

»Čeprav lahko cimet pri nekaterih prispeva k izboljšanju spolnega zdravja, drugi morda ne bodo opazili nobene razlike. Dodajanje te začimbe v prehrano praviloma ni škodljivo, vendar se je, če ga želite uživati izključno zaradi vpliva na spolno življenje, smiselno posvetovati z zdravstvenim strokovnjakom,« za Verywell Health pojasnjuje medicinska strokovnjakinja Jamie Johnson. Ob tem, zlasti pri prekomernem uživanju, opozarja tudi na morebitne neželene učinke, med katerimi so zgaga, slabost in druge prebavne težave.

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Obstajajo tudi druga živila z afrodizičnim učinkom

Tistim, ki niso ljubitelji cimeta, ni treba skrbeti. Obstaja namreč več drugih živil, ki jih tradicionalno povezujejo z izboljšanjem spolne želje in intimnega počutja. Med najbolj znanimi so ostrige, ki vsebujejo veliko cinka. Ta mineral ima pomembno vlogo pri tvorbi hormonov in reproduktivnem zdravju. Ker ostrige niso po okusu vsakogar, strokovnjaki omenjajo še eno zanimivo alternativo: granatno jabolko. To sadje je bogato z antioksidanti, ki lahko ugodno vplivajo na zdravje srca in ožilja ter prispevajo k višjim ravnem testosterona.

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Poleg tega vsebuje železo, ki pomaga pri oskrbi telesa s kisikom in podpira zdrav pretok krvi, kar vpliva tudi na spolno funkcijo. Čeprav nobeno živilo samo po sebi ne more zagotoviti boljšega spolnega življenja, strokovnjaki poudarjajo, da uravnotežena prehrana, redna telesna dejavnost, kakovosten spanec in dobro splošno zdravje pomembno prispevajo k večjemu zadovoljstvu tudi na intimnem področju, piše Glossy.rs.