Dovolj je le nekaj sekund, da vemo, ali je pravi

Ko govorimo o privlačnosti, imamo pogosto v mislih predvsem videz, v resnici pa pri izbiri partnerja sodeluje vseh pet čutil in vsako od njih možganom pošilja pomembne signale o kemiji med dvema človekoma.

Vid

Vid je običajno prvo čutilo, ki se vključi pri privlačnosti. Obraz, drža, mimika in način gibanja lahko v nekaj sekundah vzbudijo zanimanje ali pa popolnoma ugasnejo iskrico. Raziskave kažejo, da ljudje potencialnega partnerja pogosto ocenijo že v prvih nekaj sekundah srečanja. Študija Univerze Princeton je pokazala, da si ljudje o privlačnosti in zaupanju ustvarijo prvi vtis v manj kot eni sekundi.

Voh

Vonj ima presenetljivo močan vpliv na privlačnost. Znana študija prepotenih majic, ki so jo izvedli raziskovalci z Univerze v Bernu, je pokazala, da ženske pogosto priteguje vonj moških, katerih imunski sistem je genetsko drugačen od njihovega. Takšna kombinacija naj bi bila evolucijsko koristna, saj lahko pomeni bolj raznoliko in večjo odpornost potomcev.

Sluh

Glas razkrije veliko več kot le besede. Ton, ritem govora in barva glasu lahko nakazujejo samozavest, energijo in čustveno stanje. Raziskave kažejo, da ženske pogosto zaznavajo nekoliko globlji moški glas kot privlačnejši, medtem ko moški višji ženski glas povezujejo z mladostjo in vitalnostjo.

Dotik

Telesni stik ima velik vpliv na občutek povezanosti. Dotik sprošča hormon oksitocin, ki krepi občutek zaupanja in navezanosti. Nekatere študije so pokazale, da lahko že kratek, spontan dotik – na primer na roki ali rami – poveča občutek bližine in celo verjetnost, da se bo odnos nadaljeval.

Okus

Okus je pri privlačnosti manj očiten, vendar igra pomembno vlogo predvsem pri poljubljanju. Raziskave kažejo, da si partnerja med desetsekundnim poljubom izmenjata tudi 80 milijonov bakterij. Znanstveniki menijo, da lahko ta izmenjava vpliva na zaznavo kemične kompatibilnosti, zato lahko dober ali slab poljub precej hitro spremeni občutek privlačnosti.