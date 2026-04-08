ZANIMANJE RASTE

Drag bencin in dizel v prid električnim vozilom

Elektrodelež raste, a je cena goriva le eden od dejavnikov.
Prodaja električnih avtomobilov se je letos že precej okrepila. Se bo njen tržni delež zaradi drage nafte še povečal? Foto: Corey Rudy/Reuters

Prodaja električnih avtomobilov se je letos že precej okrepila. Se bo njen tržni delež zaradi drage nafte še povečal? Foto: Corey Rudy/Reuters

Med najbolj iskanimi električnimi sta renault zoe in BMW i3. Foto: Gašper Boncelj

Med najbolj iskanimi električnimi sta renault zoe in BMW i3. Foto: Gašper Boncelj

Nakup vozila je proces, ki traja več mesecev, zato na podlagi zadnjih nekaj tednov še ni mogoče realno oceniti sprememb v vedenju kupcev. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images

Nakup vozila je proces, ki traja več mesecev, zato na podlagi zadnjih nekaj tednov še ni mogoče realno oceniti sprememb v vedenju kupcev. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images

Prodaja električnih avtomobilov se je letos že precej okrepila. Se bo njen tržni delež zaradi drage nafte še povečal? Foto: Corey Rudy/Reuters
Med najbolj iskanimi električnimi sta renault zoe in BMW i3. Foto: Gašper Boncelj
Nakup vozila je proces, ki traja več mesecev, zato na podlagi zadnjih nekaj tednov še ni mogoče realno oceniti sprememb v vedenju kupcev. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images
Gašper Boncelj
 8. 4. 2026 | 08:41
Ob vztrajno visokih in še naraščajočih cenah bencinskega in dizelskega goriva se postavlja vprašanje, ali bodo te pospešile prodajo električnih avtomobilov, ki je bila zadnje mesece že tako v zagonu. Po statističnih podatkih sekcije za osebna motorna vozila se je zaradi nadpovprečno dobrega marca letos pri nas močno povečala prodaja znamke Tesla, konkretno modela 3. Pri njih številke sicer po mesecih niso enakomerne, marčna je bila nenavadno visoka, zatrdili so nam, da so bila to naročila kupcev, in ne ustvarjanje zalog. Kot nam je dejal Marko Škriba, direktor znamke Volkswagen pri Porscheju Slovenija, so letos prodali precej več električnih avtomobilov kot lani v tem času, a je dodal, da povečanje ni izrazito v zadnjih dveh tednih, temveč je enakomerno porazdeljeno. Prepričan pa je, da bo nastala situacija na splošno ugodno vplivala na odločitev za električna vozila.

Prodaja je naraščala že prej, ne le zadnje tedne.

V podjetju Emil Frey Slovenija menijo, da je zaradi trenutnih razmer na področju fosilnih goriv še prezgodaj za zanesljive sklepe o morebitnem povečanju povpraševanja po novih električnih vozilih. Nakup vozila je namreč praviloma proces, ki traja več mesecev, zato na podlagi zadnjih nekaj tednov še ni mogoče realno oceniti sprememb v vedenju kupcev. Trenutno opažajo, da povpraševanje po električnih modelih ostaja stabilno, zlasti po evropskih znamkah iz koncerna Stellantis, zelo se je povečalo zanimanje za vozila znamke Leapmotor, ki v določenih primerih presega trenutno razpoložljivost vozil. Pri podjetju Emil Frey so dodali, da je cena goriva eden izmed dejavnikov, ki lahko vplivajo na razmislek kupcev, vendar praviloma ni edini ali odločilen. Pri odločitvi za nakup električnega vozila kupci upoštevajo širši nabor elementov, kot so skupni stroški lastništva, dostopnost polnilne infrastrukture, subvencije in individualne potrebe, povezane z uporabo vozila.

Zanimanje za rabljene električne

Z velikih trgov, tudi iz ZDA, prihajajo v Evropo poročila o močno povečanem zanimanju za rabljene električne avtomobile. To se že dogaja tudi pri nas. Kot so nam te dni sporočili s portala za prodajo in nakup rabljenih avtomobilo DoberAvto.si, so v zadnjih tednih opazili izrazito povečano poizvedovanje po električnih novih in prav tako rabljenih avtomobilih. Seveda iskanje še ne pomeni, da bo opravljen tudi nakup, a vendarle. Električne avtomobile se pri njih išče po vseh segmentih in cenovnih razponih. Od 6000 evrov za rabljene prvih generacij do evropskih in kitajskih znamk, kjer se cene gibljejo med 20.000 in 30.000 evri, in tistih najdražjih v ponudbi, katerih vrednost sega proti 50.000 ali 60.000 evrom. Med najbolj iskanimi električnimi sta renault zoe in BMW i3 (med 10.000 in 17.000 evri). Povečalo se je tudi povpraševanje po hibridnih avtomobilih.

Med rabljenimi avtomobili električni dobivajo pomembno vlogo.

Kot smo zapisali v uvodu, je prodaja električnih avtomobilov lani in v začetku tega leta že naraščala. Po podatkih evropskega avtomobilskega združenja Acea je v letošnjih prvih dveh mesecih njihov delež v celotni prodaji v Evropski uniji dosegel 19 odstotkov. K rasti je najbolj prispevala močna prodaja v Nemčiji in Franciji, kjer so imeli kupcev precej več kot v istem času lani, rast pa je bila 38- oziroma 26-odstotna. Nasprotno se je precej poslabšala prodaja na Nizozemskem. V Sloveniji je v prvih dveh mesecih tržni delež znašal 11 odstotkov. Po svežih podatkih za marec se je v trimesečju dvignil na skoraj 14 odstotkov.

Med najbolj iskanimi električnimi sta renault zoe in BMW i3. Foto: Gašper Boncelj
Med najbolj iskanimi električnimi sta renault zoe in BMW i3. Foto: Gašper Boncelj

Nakup vozila je proces, ki traja več mesecev, zato na podlagi zadnjih nekaj tednov še ni mogoče realno oceniti sprememb v vedenju kupcev. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images
Nakup vozila je proces, ki traja več mesecev, zato na podlagi zadnjih nekaj tednov še ni mogoče realno oceniti sprememb v vedenju kupcev. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images

Story
Logo
