Razkošna, a dostopna estetika: Družbena omrežja preplavile objave o t. i. Ralph Lauren božiču

Raznorazna družbena omrežja so pred prihajajočo zimo preplavile objave o tako imenovanem Ralph Lauren božiču. Slog združuje nostalgijo, toplino doma in ščepec ameriškega luksuza ter je povsem omrežil pripadnike generacije Z (rojeni med letoma 1997 in 2012), ki kaže veliko navdušenja nad razkošno, a obenem dostopno božično estetiko, ki se na vse kriplje upira trendom minimalizma.

Če se drugi praznični trendi hitro menjajo, pa božični deluje, kot bi ga potegnili iz kakšnih filmov: v kaminu prasketa ogenj, na lesenih mizah žvenketa kristal, prostor diši po boru, pomaranči in starinskem mahagoniju. Ni presenetljivo, da je generacija Z, naveličana sterilnih in preveč čistih interierjev, našla svoje zatočišče v tem slogu.

Naj bo videti razkošno, a ne vzvišeno. FOTO: Sunshine Seeds/Getty Images

Usnje in jazz

Estetika blagovne znamke Ralph Lauren je sicer že desetletja simbol sofisticiranosti s klasičnim ameriškim pridihom. V (pred)božičnem času pa se spremeni v čaščenje udobja in domačnosti – dom postane oder za druženje, za spomine in rituale, ki dajejo praznikom še močnejši pomen. Skratka, po letih čistih linij in skandinavske preprostosti ljudje znova iščejo teksturo, sloje in zgodbe. Ta (Ralph Lauren božič) slog zato ni le videz, prispeva k občutku topline, elegance in prijetne nostalgije. Kot kaže, je napočil čas, ko bo prevladoval vonj usnja, zvok jazza in migotanje sveč na srebrnih pladnjih.

Bistvena posebnost tega trenda je njegova čustvena komponenta. Prostor je videti razkošno, a ne vzvišeno, luksuzno, a še vedno živo. Kot da stoji tam že desetletja – podedovan, uporabljen in ljubljen. Kritiki sicer menijo, da gre samo za tradicionalno okrasitev doma, a prav brezčasnost je tisto, kar privlači. Estetika združuje tartan, žamet, tvid, temen les, polirano srebro in kristal. Vse diši po t. i. slogu starega denarja, ki pa ga sploh ni treba imeti, razkošje namreč izhaja iz tekstur, barv in detajlov, ne iz cene.

Takšen videz je mogoče doseči tudi z majhnim proračunom. FOTO: Olga Yastremska/Getty Images

Takšen videz, kot pravijo številni na družbenih omrežjih, je mogoče doseči že z majhnim proračunom: z raziskovanjem po trgovinah z rabljenimi izdelki, bolšjakih in celo cenovno dostopnih trgovinah z okrasjem. Ključno je ustvariti okolje, ki deluje toplo, pristno in domače – ne popolno, temveč živo.