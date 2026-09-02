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ODNOSI

Dva jasna znaka, da se v zvezi preveč razdajate

Treba je znati prepoznati, kdaj ljubezen postaja breme.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 2. 9. 2026 | 19:44
6:25
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Če ste nagnjeni k temu, da dajete več, kot je zdravo, vzdržno ali vam je povrnjeno, ste morda v zvezi tako imenovani pretirani dajalec. Dajanje ne vključuje le vašega časa in pomoči: drugim pogosto ponujate tudi čustveno podporo, prisotnost, skrb, odpuščanje in nešteto novih priložnosti, čeprav to pomeni, da zanemarjate lastne potrebe in občutek notranjega ravnovesja. Raziskava iz leta 2014, v kateri je sodelovalo 795 zakonskih parov, kaže, kako pomemben je trud za zadovoljstvo v partnerskih odnosih. Znanstveniki so ugotovili, da način, kako partnerja doživljata svoj trud, pa tudi trud drugega, neposredno vpliva na kakovost zakona in celo na nagnjenost k ločitvi.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Zanimivo je, da trud enega partnerja ni ostal le njegova osebna stvar, temveč je neposredno vplival tudi na zadovoljstvo drugega. To potrjuje nekaj, kar ljudje, ki dajejo preveč, pogosto občutijo, vendar redko izrečejo: trud mora prihajati z obeh strani. Kadar ste edina oseba, ki vlaga v odnos, vas to ne le izčrpava, temveč tudi ruši ravnovesje, ki je potrebno za zdrav odnos, piše Psychology Today. Kako vedeti, ali ste ujeti v tem izčrpavajočem vzorcu? To sta dva jasna znaka, da morda dajete več, kot je zdravo in kaj lahko storite, da to spremenite.

V zvezi občutite zamero

Raziskava iz leta 2022 je pokazala, da so se ljudje pripravljeni žrtvovati za svojega partnerja, tudi kadar v zameno ne pričakujejo ničesar. V poskusu, v katerem je sodelovalo 72 ljudi, so znanstveniki uporabili preizkus odpornosti na mraz: udeleženci so roko potopili v skoraj ledeno vodo in ugotovili, da so bili pripravljeni za partnerja prenašati bistveno več bolečine kot za prijatelja ali v drugih okoliščinah. To kaže, da ljudje v ljubezenskih odnosih pogosto dajejo in se žrtvujejo brez zagotovila, da jim bo to povrnjeno. Ko pa trud nenehno prihaja samo z ene strani ali ostane neopažen, se sčasoma začne kopičiti čustvena izčrpanost in tisto, kar je bila nekoč ljubezen, se lahko spremeni v grenkobo.

FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages
FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

Ljudje, ki se v zvezi vidijo kot »dajalci«, pogosto ravnajo iz ljubezni in upajo, da jim bo trud povrnjen. Morda razmišljajo: »Če te bom dovolj ljubil/-a, me boš morda tudi ti ljubil/-a enako.« Ta misel jih žene, da se izjemno trudijo, da bi bil partner srečen. Pri tem pa pogosto žrtvujejo preveč. Ko trud ni povrnjen ali opažen, se pojavi zamera in odnos postane čustveno nevzdržen. Ne glede na to, koliko dajete, vas bo pomanjkanje vzajemnosti sčasoma čustveno izčrpalo, vendar se boste morda še naprej trudili. Zato se vprašajte: »Ali dajem iz ljubezni ali iz potrebe, da bi bil/-a ljubljen/-a?«

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Če je iskren odgovor bližje slednjemu, se ustavite. Takšno dajanje pogosto izhaja iz strahu pred zapuščenostjo, občutka, da niste dovolj dobri, ali potrebe po dokazovanju svoje ljubezni. Eden najboljših načinov za prekinitev tega kroga je, da upočasnite in opazujete lastne vzorce dajanja. Vsakič, ko začutite potrebo, da bi pomagali, potolažili ali nekaj popravili, se vprašajte:

  • Ali dajem, ker si tega res želim ali ker upam, da se bom tako zbližal/-a s partnerjem?
  • Ali me bo samo dejanje dajanja izpolnilo ali pričakujem nekaj v zameno?

Teden dni se opazujte in bodite pozorni na to, kako se počutite pred in po tem, ko nekaj »date«. Se počutite cenjene, izčrpane ali zapostavljene? Takšna introspekcija vam bo pomagala, da se vrnete k sebi, torej svojim vrednotam in resničnim potrebam, namesto da se nenehno odzivate na vedenje druge osebe. Čeprav je pomembno, da oba partnerja vlagata v zvezo, lahko pretirano žrtvovanje s katere koli strani ustvari pritisk in poruši ravnovesje.

Imate občutek, da morate nenehno nekaj nadoknaditi

Raziskava, leta 2025 objavljena v reviji Behavioral Sciences, je, na podlagi podatkov več kot 1000 mladih odraslih analizirala najpogostejše strahove v ljubezenskih odnosih. Najizrazitejša bojazen, ne glede na spol ali kulturo, je bil strah pred nezadostnostjo oziroma pred tem, da ne bomo izpolnili partnerjevih pričakovanj. Temu so sledili strahovi pred izgubo osebne svobode, čustveno prizadetostjo in nadzorom.

Ti vpogledi razkrivajo globlji vzrok številnih težav v odnosih: strah, da nismo dovolj dobri ali da se bomo izgubili, ko bomo skušali takšni postati. Pri osebah, ki dajejo preveč, se ta strah ne kaže kot umik, temveč se pogosteje odraža kot pretirano kompenziranje. Pretirano kompenziranje se pojavi, ko prevzamete več, kot bi morali: nenehno se bolj trudite, rešujete stvari namesto drugih in prevzemate odgovornost, tudi kadar vas za to nihče ni prosil.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Takšen vedenjski vzorec pogosto izhaja iz globokih strahov: da niste dovolj dobri ali celo, da ste breme. Ti občutki velikokrat izvirajo iz prepričanja, da je vaša vrednost odvisna od tega, kar počnete za druge, namesto od tega, kdo v resnici ste. Ko opazite, da pretirano kompenzirate, se ustavite, globoko vdihnite in se iskreno vprašajte:

  • Ali si prizadevam ponovno pridobiti partnerjevo naklonjenost? Če ste nenadoma začeli dajati več, ker se je partner oddaljil ali deluje hladno, se ustavite. Ne ravnate iz povezanosti, temveč iz strahu.
  • Se je nekaj spremenilo? Če je vaše dajanje izhajalo iz skrbi, zdaj pa iz tesnobe ali obupa, je to znak, da se morate ustaviti in se ne truditi še bolj.
  • Ali to počnem samo zato, ker se v zvezi počutim negotovo? Če je odgovor pritrdilen, tega ne počnite. Dajanje zato, da bi dokazali svojo vrednost, samo ustvarja neravnovesje. Namesto tega počakajte, se pogovorite ali to energijo usmerite vase.

Pomembno je, da redno preverjate lastne motive. Prava varnost v odnosih se začne s samozavedanjem: z iskrenim pogledom na lastna čustva in odločitvijo, da namesto pretiranega prilagajanja drugim izberete ravnovesje.

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