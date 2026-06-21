Dvakrat R: BMW je z novim modelom ustvaril bolj športno usmerjen stroj (FOTO)

TESTIRALI SMO

Ohranja značaj legendarnega bokserja, hkrati ponuja več dinamike in elektronike, ki zahteva izkušeno vozniško natančnost.

Ko se cesta iz Škofje Loke začne vzpenjati proti Železnikom, se hitro pokaže, zakaj je novi BMW R 1300 R eden najzanimivejših evropskih »roadsterjev« leta 2026. Na papirju gre za naslednika modela R 1250 R, v resnici pa je motocikel precej več kot zgolj evolucija. BMW je z novim modelom ustvaril bistveno bolj športno usmerjen stroj, ki ohranja značaj legendarnega bokserja, hkrati pa ponuja občutno več dinamike, elektronike, ki zahteva izkušeno vozniško natančnost. Na pot krenem iz Medvod, nadaljujem po Selški dolini skozi Železnike in nato proti Davči. Ozke ceste, hitri ritmični zavoji in ...