Dve sestavini za dišečo garderobno omaro

Odprete omaro, namesto vonja po mehčalcu pa vas pričaka postan, zatohel vonj, ki se sčasoma pojavi tudi pri povsem čistih oblačilih? Kupljena razpršila in drugi pripomočki niso edina rešitev iz te težave, saj lahko domači osvežilec za omaro v le nekaj minutah izdelate doma. Glavna sestavina je najverjetneje že v vaši kuhinji. Gre za običajen riž. Skodelici tega dodajte 15 do 20 kapljic eteričnega olja po izbiri, premešajte in vse skupaj stresite v kozarček, ga prekrijte z gazo ter postavite med oblačila. Riž zadržuje vonj in ga postopoma sprošča, zato bo omara prijetno dišala.

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Kateri vonj izbrati?

Vse je odvisno od tega, kakšen vonj želite zaznati, ko odprete vrata. Sivka je klasika za tiste, ki imajo radi nežnejše in pomirjujoče vonje, medtem ko limona in pomaranča pustita precej bolj svežo noto. Evkaliptus je primeren za vse, ki imajo radi močnejše in bolj ostre vonje. Ko vonj oslabi, pripravite novo mešanico ali obstoječi dodajte še nekaj kapljic.

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Začne se pri odstranjevanju vlage

Osvežilec iz riža lahko odišavi omaro, vendar, če je v njej že prisotna vlaga ali se je pojavila plesen, ne bo odpravil prave težave. Najprej ugotovite, od kod prihaja vlaga, omaro očistite, dobro posušite in prezračite, šele nato poskrbite za prijeten vonj. Za omaro, ki ji želite povrniti svežino, je težko najti preprostejšo rešitev: malo riža, vonj, ki vam je všeč, in pet minut dela, svetuje stil.kurir.rs.