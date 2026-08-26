Elastika reši vrsto težav, preverite, za kaj vse je uporabna

Navadna gumijasta elastika je ena tistih stvari, ki se leta valja po predalu, dokler je ne zavržemo. Pa je škoda. Zaradi oprijema, prožnosti in trenja lahko nadomesti celo vrsto drobnih gospodinjskih pripomočkov. Če imamo občutek, da tekoče milo, šampon ali losjon izginjajo prehitro, lahko elastiko nekajkrat ovijemo okoli vratu plastenke tik pod črpalko. Črpalke nato ne moremo potisniti povsem navzdol, zato ob vsakem pritisku iztisnemo manj izdelka. Svilene bluze, obleke z ozkimi naramnicami in majice s širokim izrezom rade zdrsnejo z obešalnikov. Če okoli vsakega konca obešalnika ovijemo elastiko, gumijasta površina ustvari dovolj trenja, da tkanina ostane na svojem mestu.

Skoraj nič ne stane, uporabna pa je povsod po domu.

Tudi kuhalnico lahko zaustavimo z elastiko. Nekajkrat jo ovijemo okoli ročaja na mestu, kjer se ta nasloni na rob lonca. Elastika ustvari majhno oviro, zato ročaj ne zdrsne naprej in kuhalnica ne konča v omaki ali juhi. Pri valjanju testa lahko dve enako debeli elastiki namestimo na oba konca valjarja. Delujeta kot preprosta distančnika in pomagata, da valjar ne pritisne testa pod določeno višino. Pri piškotih ali testu, pri katerem želimo čim bolj enakomerno debelino, je to presenetljivo uporaben trik. Veliko in dovolj močno elastiko napnemo čez odprto pločevinko z barvo, tako da poteka čez sredino odprtine. Čopič obrišemo ob elastiko namesto ob rob pločevinke, tako odvečna barva pade nazaj v posodo, rob pa ostane bolj čist.

Kabli imajo neverjetno sposobnost, da se v predalu sami od sebe spremenijo v vozel. Vsakega posebej zvijemo in pritrdimo z elastiko. Dodamo lahko še majhno oznako, kateri napravi kabel pripada. Elastike lahko uporabimo tudi za pritrjevanje vrečk s prigrizki, začasno oporo rastlinam ali za zadrževanje povešenih stebel ob oporni palici. Pri rastlinah jih namestimo zelo ohlapno, da med rastjo ne zarežejo v steblo. Kadar nas pri daljšem pisanju moti trd ali drseč svinčnik oziroma kemični svinčnik, lahko okoli dela, kjer ga držimo, večkrat ovijemo navadno elastiko. Tako dobimo nekoliko mehkejši, bolj oprijemljiv ročaj, ki manj drsi med prsti. Trik je uporaben predvsem pri tankih pisalih, ki jih je neprijetno držati dlje časa.

Elastike različnih barv nataknemo okoli kozarcev in vsakemu gostu določimo svojo.

Vrvica čajne vrečke rada zdrsne z roba skodelice, etiketa pa konča v vročem čaju. Temu se lahko izognemo tako, da majhno elastiko namestimo okoli ročaja skodelice in pod njo zataknemo vrvico čajne vrečke. Tako ostane vrvica na mestu, vrečko pa po namakanju lažje odstranimo. Ko imamo na obisku več ljudi, hitro pozabimo, kateri kozarec je čigav. Če imamo elastike različnih barv, lahko okoli vsakega kozarca nataknemo drugo barvo in vsakemu gostu določimo svojo. Tako se kozarci ne zamenjujejo, nam pa jih ni treba ves čas pomivati ali menjavati.

Navadna elastika lahko pomaga tudi pri vratih. Napnemo jo z ene kljuke na drugo tako, da na obeh straneh poteka čez jeziček ključavnice. Ta zato ostane potisnjen navznoter, vrata pa se lahko zaprejo, ne da bi se zaskočila. Trik pride prav, ko večkrat hodimo skozi ista vrata, nosimo vrečke ali želimo, da jih lahko odpremo brez obračanja kljuke.

Z njo lahko uredimo kable. FOTO: Kryssia Campos/Getty Images