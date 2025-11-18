Eleganten, zmogljiv, a ne brez kompromisov: ali je novi telefon vreden svojih 1250 evrov?

DIGI

Samsung galaxy S25 edge je najtanjši telefon iz premijske serije S: debel je le 5,8 mm, tehta pa 163 g.

Samsung je spomladi presenetil s posebnim supertankim pametnim telefonom galaxy S25 edge, ki v debelino meri le 5,8 milimetra in je najtanjši galaxy S doslej. Kljub tankosti pa ohranja robustnost in trdnost, za kar se lahko zahvali ogrodju iz titana, zaščitnemu steklu proizvajalca Gorilla Glass geramic 2 na sprednji strani in victus 2 na zadnji strani, pohvali pa se lahko tudi s certifikatom IP68, kar pomeni, da je odporen proti prahu in vodi (pod vodo naj bi zdržal pol ure meter in pol globoko). Telefon je v roki res tanek in s 163 grami tudi lahek. Spet odličen zaslon Kot smo že vajeni pri ...