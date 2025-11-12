Električar, ki potrjuje vzpon kitajskih avtomobilov in si zasluži vso pozornost

V nadaljevanju preberite:

Počasi, a vztrajno kitajski avtomobili pridobivajo veljavo tudi pri nas. Na cestah jih je vse več, sorazmerno se veča število prodajnih salonov, zato ni presenečenje, da tudi vse več slovenskih voznikov spremlja, kaj ponuja največja avtomobilska država na svetu.

Med električnimi avtomobili je MG S5 vsekakor takšen, ki si zasluži pozornost. Najprej že zaradi dizajna, saj imajo sveži modeli MG vse bolj všečno podobo, s čimer delajo velike korake naprej v primerjavi s prvimi modeli, ki so jih iz Kitajske pripeljali na slovenske ceste. Kako pa je v kabini? Kako deluje električni pogon?