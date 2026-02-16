Električna težkokategornika na različnih poteh

V nadaljevanju preberite:

Zadnja leta se je stalno preštevalo, kdo proda največ električnih avtomobilov. Po letih prevlade ameriške Tesle jo je ujel in prehitel kitajski BYD. To v konkurenčni tekmi ni nekaj neobičajnega, a vendarle: kitajski tekmec napoveduje novo rast, za Američane pa se zdi, da na običajne avtomobile ne računajo več tako močno.

BYD ali Build Your Dreams prodaja tako električne avtomobile kot priključne hibride. S skupno številko je bil že kdaj prej pred Teslo, samo po prvih pa se je na vrh zavihtel lani, konkretno so po svetu prodali 2,24 milijona električnih avtomobilov (+28 odstotkov), to je bilo precej več od Teslinih 1,64 milijona (–9 odstotkov). Tesli je prodaja upadla drugo leto zapored. BYD je sicer lani prodal skupno 4,6 milijona vozil, druga polovica so bili priključni hibridi.

Kot rečeno, v industrijski panogi, kot je avtomobilska, menjavanje mest na vrhu ni nekaj izjemnega, a je le treba reči, da vsaj srednjeročno nič ne kaže, da bi se lanski trend obrnil, kvečjemu okrepil.