Električni avtomobili pod drobnogledom: največje tveganje ni v bateriji, ampak v kablih doma

Gašenje je zahtevno, ker je gorenje intenzivno, z visoko temperaturo; proizvajalci so zelo zmanjšali tveganje, tako da sama baterija izredno redko zagori.

Nedavno so v centru varne vožnje na Ljubečni v organizaciji Zavarovalnice Triglav izvedli testni vžig in pogasitev električnega avtomobila. Požari električnih avtomobilov so redki, a ko se zgodijo, je njihovo gašenje zahtevno. Predsednik slovenskega združenja za požarno varstvo Aleš Jug je pojasnil, da je gorenje intenzivno ter sprošča visoko temperaturo in strupene pline, zaradi česar so nujni posebni načini gašenja, tudi s precej večjo količino vode, gasilci morajo imeti zaradi strupenih plinov posebno opremo. Se pa metode gašenja izboljšujejo, z dodatki za vodo, ki se uporablja za gašenje. ...