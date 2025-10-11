Ena napaka, zaradi katere je vaš dom bolj umazan, kot si mislite

Danes je sobota. To je tisti dan v tednu, ko marsikje po svetu že tradicionalno zabrnijo sesalniki. Ste se nemara vprašali, kolikokrat je sploh smiselno sesati?

Strokovnjaki zatrjujejo, da je pogostost sesanja odvisna predvsem od vrste tal, vaših morebitnih hišnih ljubljenčkov pa tudi od navad, ki jih imajo člani gospodinjstva. Čistoča doma igra še kako pomembno vlogo pri kakovosti življenja, vendar je lahko zgolj vzdrževanje te pogosto tudi čisto preveč zapleteno in stresno opravilo, še posebno, če gre za fizično zahtevno, naporno in mukotrpno sesanje, zaradi česar z njim tudi tako radi odlašamo.

Za prostore, ki jih ne uporabljamo veliko, bo sesanje enkrat na teden povsem dovolj.

Lahko je tudi zabavno, vsaj za nekatere. FOTO: Rosshelen/Getty Images

Kolikokrat smo že slišali, da je prav sesanje tisto, ki naredi ključno razliko med urejenim in umazanim domom ... Nekaj ​​je gotovo na tem. Res naredi precejšnjo razliko, saj tako počistimo vso umazanijo, lase in še druge stvari, ki se nezadržno kopičijo po tleh našega doma. Kako pogosto bi morali torej sesati? Ali obstajajo kakšna pravila? Če gre verjeti strokovnjakom, obstajajo. Priporočeni minimum za sesanje je enkrat na teden.

Če imamo hišne ljubljenčke, smo bržkone že navajeni vsakodnevnega sesanja. Toda ali je to potrebno tudi, če hišnih ljubljenčkov nimamo?

Deset območij

Sesanje je še posebno pomembno za ljudi z alergijami, saj pomaga odstraniti paleto odmrlih kožnih celic, bakterij, plesni in pršic s tal. Vdihavanje teh delcev lahko povzroči draženje grla, nosu, oči in tudi resnejše težave z dihali. Strokovnjaki priporočajo sesanje lesenih tal vsaj enkrat na teden: v takšnem tempu nam bo gotovo uspelo na primeren način vzdrževati osnovno čistočo in higieno bomo imeli pod nadzorom.

Vsekakor pa moramo biti bolj pozorni na tiste prostore, kjer družina preživlja daleč največ časa; tam se na tleh hitro nabere hitro veliko umazanije, odpadkov, las.

Strokovnjaki svetujejo, da dom razdelimo na deset območij – stene, vzmetnice, tla, košare za hišne ljubljenčke, svetilke, žaluzije, zavese, stopnice, strope in zofe – in se vsak konec tedna osredotočimo na čiščenje samo dveh od naštetih! Gre za enačbo, po kateri bomo zagotovo, kot pravijo, ohranili svoj dom čist, ne da bi naenkrat preobremenili sebe in še vse druge, ki živijo z nami.

Če imamo domačo žival, je pogosto sesanje stanovanja nujno! FOTO: Trumzz/Getty Images

Ko gre za preproge, predlagajo sesanje dvakrat na teden. Za prostore, ki jih ne uporabljamo toliko, pa bo sesanje enkrat na teden čisto dovolj.