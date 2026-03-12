Eni bi seks, drugi bližino. Razkrivamo, zakaj varajo moški, zakaj ženske

Čeprav varajo tako moški kot ženske, pa med njimi obstajajo nekatere razlike, ki se kažejo predvsem v razlogih, pričakovanjih in doživljanju tega početja.

Moški bi seks

Raziskave zadnjih let kažejo, da moški pogosteje varajo zaradi priložnosti, spolne želje ali potrebe po novosti. Nezvestoba je pri njih pogosto manj povezana s čustveno navezanostjo in bolj s trenutnim impulzom ali željo po potrditvi.

Ženskam pozornost

Pri ženskah je varanje pogosteje povezano z občutkom čustvene zapostavljenosti, pomanjkanjem bližine ali občutkom, da v odnosu niso več slišane. Raziskava Univerze v Marylandu je pokazala, da ženske nezvestobo pogosteje povezujejo z iskanjem čustvene podpore, medtem ko moški kot glavni motiv navajajo spolno zadovoljstvo.

Kaj prizadene?

Razlike se kažejo tudi v tem, kako posamezniki doživljajo nezvestobo. Številne študije ugotavljajo, da moški pogosteje občutijo večjo stisko ob spolni nezvestobi partnerice, medtem ko ženske bolj prizadene čustvena navezanost partnerja na drugo osebo. Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da so vzroki za varanje vedno kompleksni in pogosto povezani z dinamiko odnosa, ne zgolj s spolom posameznika.