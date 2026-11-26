Če imamo na vrtu staro jablano, ki nas vsako leto razveseli z okusnimi plodovi, bi bilo škoda, da bi z njenim propadom izgubili tudi sorto. Ohranimo jo lahko tako, da z drevesa odrežemo cepič in z njim vzgojimo novo drevo. Prav to je ena od prednosti cepljenja: lastnosti izbrane sorte prenesemo na novo rastlino. Cepljenje je zanimivo tudi za tiste, ki bi radi na majhnem vrtu imeli več različnih sort sadja ali si izbrali podlago, ki ustreza njihovim razmeram.

S cepljenjem lastnosti izbrane sorte prenesemo na novo drevo.

Če bi posejali peško jabolka, ki nam je všeč, iz nje praviloma ne bi zraslo drevo z enakimi plodovi, saj potomci iz semena ne ohranijo vseh lastnosti matične sorte. Zato sadne sorte razmnožujemo vegetativno, med drugim s cepljenjem. Pri tem združimo dva dela: cepič, to je odrezan enoletni poganjek izbrane sorte, in podlago, ki ima že razvit koreninski sistem. Iz cepiča se razvije krošnja, ki rodi plodove želene sorte, podlaga pa vpliva na bujnost in velikost drevesa, njegovo prilagodljivost talnim razmeram ter čas začetka rodnosti. Ko se oba dela zarasteta, delujeta kot ena rastlina.

Na isto drevo lahko cepimo tudi več sort. Tako bi lahko na eni jablani rasla stara sorta, kot je štajerski mošancelj, in zlati delišes, ki dozori prej. Da so takšno cepljenje nekoč poznali tudi v Prlekiji, se spominja gospod Matija, priletni možak iz teh krajev. Iz časa druge svetovne vojne in let po njej se spomni dreves, na katera so cepili dve ali celo tri sorte. To je bilo posebno koristno tam, kjer ni bilo prostora za več dreves. Danes je takšno kombiniranje nekoliko manj praktično, saj so lahko različne sorte različno občutljive za bolezni in škodljivce, zato je težje prilagoditi varstvo vsem hkrati. Kljub temu je večsortno drevo zanimiva možnost za manjše vrtove, predvsem pa za ohranjanje starih sort.

Pozimi režemo cepiče

Cepiče režemo v času mirovanja dreves, praviloma pozimi, ko so poganjki že dobro dozoreli, brsti pa še niso začeli odganjati. Čas rezanja se lahko razlikuje glede na sadno vrsto in podnebne razmere. Decembra lahko ob primernem vremenu že začnemo pripravljati material za spomladansko cepljenje, ob hudem mrazu pa raje počakamo na milejše dni.

S cepljenjem ohranimo sorto starega drevesa. FOTO: Shaunl/Getty Images

Na enem drevesu lahko vzgojimo dve ali celo tri sorte. FOTO: Steve Smith/Getty Images/tetra Images Rf

Režemo s čistimi sadjarskimi škarjami. FOTO: Michal Ulicny/Getty Images

Jemljemo jih z zdravih, rodnih dreves, za katera vemo, da dajejo kakovostne plodove. Izbiramo enoletne poganjke, ki so zrasli v prejšnji rastni sezoni. Naj bodo ravni, dobro razviti in približno debeline svinčnika. Pretanki, slabo dozoreli, poškodovani ali bolni poganjki niso primerni. Režemo jih z ostrimi in čistimi sadjarskimi škarjami, najbolje v suhem vremenu in ne pri temperaturah pod lediščem. Odrezane poganjke povežemo v snope in jih takoj označimo z imenom sorte. To je še posebno pomembno, če pripravljamo cepiče z več dreves, saj se lahko po nekaj tednih vse vejice zdijo precej podobne.

Do pomladi jih hranimo na hladnem

Cepiči morajo do cepljenja ostati v mirovanju, zato jih hranimo v hladnem in vlažnem prostoru. Za večje število je primerna hladna klet ali zavetno mesto na severni strani hiše. Snope lahko do polovice zakopljemo v rahlo vlažen pesek ali jih zasujemo z mešanico peska in zemlje v posodi. Če jih hranimo na prostem, izberemo mesto, kjer niso izpostavljeni soncu in večjim temperaturnim nihanjem, zemlja pa ne sme biti razmočena. Manjše število cepičev lahko shranimo tudi v hladilniku. Pomembno je, da se ne izsušijo, ne zgnijejo in ne začnejo odganjati. Občasno preverimo, ali so še čvrsti in zdravi.

Spomladi jih uporabimo pri cepljenju na ustrezno podlago. Med tehnikami, primernimi za sadjarje, sta kopulacija, pri kateri sta podlaga in cepič približno enako debela, ter cepljenje v razkol, pri katerem je podlaga debelejša. V obeh primerih je bistveno, da se rastni plasti pod lubjem čim bolje stikata, saj se prav tam začne zraščanje. Spoj čvrsto povežemo s cepilnim trakom in zaščitimo pred izsušitvijo.

Pri izbiri podlage in cepiča moramo upoštevati njuno združljivost. Jablano praviloma cepimo na ustrezno podlago za jablane, hruško pa na podlago za hruške ali kutino, odvisno od sorte in kombinacije.