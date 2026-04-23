Eno je fetiš, drugo pa fantazija, a ljudje ju pogosto zamenjujejo

Ljudje pogosto zamenjujejo izraza fetiš in fantazija, v resnici pa seksologi poudarjajo, da gre za dva precej različna pojma. Spolna fantazija je miselni scenarij ali domišljijska situacija, ki lahko pri človeku sproži vzburjenje. Lahko vključuje različne zaplete, vloge ali partnerje, vendar pogosto ostane le v svetu domišljije. Raziskave kažejo, da ima večina ljudi spolne fantazije, tudi če jih nikoli ne uresniči. Fetiš pa pomeni močno spolno vzburjenje, povezano z določenim predmetom, materialom ali delom telesa. Pri nekaterih ljudeh lahko tak element postane pomemben del spolnega vzburjenja ali celo nujen pogoj za doseganje vzburjenosti.

Ključna razlika med fantazijo in fetišem je predvsem v intenzivnosti in vlogi, ki jo ima pri vzburjenju. Fantazija je predvsem mentalna predstava, ki lahko obstaja tudi brez resničnega dejanja, medtem ko je fetiš pogosto povezan s konkretnim predmetom ali stimulacijo. Seksologi poudarjajo, da so fantazije in fetiši precej pogost del človeške spolnosti. Pri večini ljudi gre predvsem za način raziskovanja želja in domišljije.